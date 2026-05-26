الطرح العام الأولي لشركة OpenAI
اكتشف المزيد عن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة OpenAI، وتعرّف على العوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات تداول شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام عقود الفروقات.
ما موعد الطرح العام الأولي لشركة OpenAI؟
لم تعلن شركة OpenAI عن أي موعد رسمي لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي (IPO) حتى الآن. فاعتبارًا من 26 فبراير 2025، تعمل OpenAI ككيان خاص يتبع نموذجًا فريدًا يُعرف بـ "الربح المحدود السقف" (Capped-Profit). يتيح هذا النموذج للشركة جذب استثمارات استراتيجية ضخمة – بما في ذلك من عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت – مع الحفاظ على وضعها كشركة مغلقة أمام المساهمين العامين. ورغم عدم وجود إعلان رسمي، تشير تقارير متداولة في الأوساط المالية إلى أن OpenAI تدرس بجدية إمكانية تنفيذ طرح عام أولي خلال العامين المقبلين.
وإلى أن تكشف الشركة عن تفاصيل محددة حول خطط الاكتتاب المحتملة، يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على تعرض لتقنيات OpenAI الرائدة النظر في مسارات استثمارية غير مباشرة، مثل الاستثمار في أسهم الشركات الشريكة الرئيسية مثل مايكروسوفت. كما يختار البعض متابعة الشركات الأخرى المنخرطة في مبادرات الذكاء الاصطناعي أو رصد التطورات الجوهرية في هذا القطاع الحيوي. ومع ذلك، يظل الوصول المباشر إلى حصص الملكية في OpenAI غير متاح في ظل غياب إدراج رسمي في الأسواق المالية.
ما هي OpenAI؟
OpenAI هي مختبر أبحاث خاص رائد عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، شارك في تأسيسه عام 2015 نخبة من رواد الأعمال والباحثين البارزين في قطاع التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان وإيلون ماسك. تأسست المؤسسة بهدف أساسي هو دفع عجلة أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI) – وهو نظام قادر على التعلم وأداء مهام معرفية متنوعة بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
وبينما استهدفت مشاريع الذكاء الاصطناعي المبكرة غالبًا عمليات متخصصة ومحددة، تم تصميم منتجات OpenAI لأداء مجموعة واسعة ومتنوعة من المهام المعقدة. قدمت OpenAI مساهمات جوهرية في أبحاث الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجال معالجة اللغات الطبيعية. وتشمل أبرز إصداراتها النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT و GPT-4، بالإضافة إلى منصات توليد الصور المبتكرة مثل DALL·E.
شهد الهيكل التنظيمي للشركة تطورًا بمرور الوقت. ففي عام 2019، أنشأت OpenAI شركة فرعية تتبع نموذج "الربح المحدود السقف" تحت اسم OpenAI LP، بينما ظلت OpenAI Inc الكيان الأم غير الربحي. تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك قد تنحى عن مجلس إدارة OpenAI في عام 2018، معللاً ذلك بتضارب محتمل في المصالح نظرًا لمبادرات شركة تسلا الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2024، رفع ماسك دعوى قضائية ضد OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان ورئيسها جريج بروكمان، مدعيًا أنهم أعطوا الأولوية للأرباح والمصالح التجارية لشركة مايكروسوفت على حساب مهمة OpenAI الأصلية المتمثلة في تطوير ذكاء اصطناعي آمن ومفيد للبشرية.
تعتمد OpenAI على نموذج إيرادات متنوع يشمل الشراكات مع المؤسسات الكبرى، وتوفير الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بها، والاشتراكات الموجهة للمستهلكين. تقدم الشركة خدمات مدعومة بنماذج GPT للشركات عبر OpenAI API، مما يمكّن المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تحقق OpenAI إيرادات من منتج ChatGPT من خلال نموذج اشتراك مدفوع (ChatGPT Plus) يوفر وصولاً أسرع وميزات متميزة للمشتركين.
يمثل تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات مصدرًا رئيسيًا آخر للإيرادات، حيث توفر OpenAI نماذج مخصصة وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى. كما تستفيد OpenAI من الاستثمارات الاستراتيجية، مثل شراكتها الوثيقة مع مايكروسوفت، التي تدمج نماذج OpenAI في منصة Azure السحابية ومنتجات مايكروسوفت الأخرى. يشكل هذا المزيج من الاشتراكات، وترخيص استخدام التقنية للشركات، والشراكات السحابية جوهر نموذج أعمال OpenAI الحالي.
ما هي العوامل المحتملة المؤثرة على سعر سهم OpenAI بعد الإدراج؟
إن السعر السوقي لسهم OpenAI – في حال وعند إتمامه لعملية الطرح العام الأولي – سيتشكل بفعل تفاعل مجموعة متنوعة ومعقدة من العوامل، تشمل التقدم التكنولوجي الذي تحرزه الشركة، وشبكة شراكاتها الاستراتيجية، ومعنويات السوق السائدة تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية المتطورة.
إطلاق المنتجات والتقدم التكنولوجي
قد يستمد سهم OpenAI زخمًا إيجابيًا من الابتكارات التحويلية مثل إطلاق 'Operator'، وهو وكيل ذكاء اصطناعي مصمم لأتمتة المهام عبر المتصفح، والذي تم إطلاقه في 23 يناير 2025 لمستخدمي ChatGPT Pro في الولايات المتحدة. ومع توسع نطاق هذا المنتج عالميًا، جنبًا إلى جنب مع التحديثات الجوهرية لذاكرة ChatGPT وقدراته الاستدلالية والتخصيصية، قد يتزايد اهتمام السوق بإمكانيات الشركة.
ولكن، أي تأخيرات في الإطلاق، أو ظهور تحديات تتعلق بقابلية التوسع، أو بروز منافسة قوية من شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة قد يثبط المعنويات. كما أن نجاح منتجات مثل 'Operator' ليس مضمونًا – فإذا تباطأ معدل تبنيه، أو ظهرت مخاوف تتعلق بالخصوصية، أو جاء أداؤه الفعلي دون التوقعات، فقد تتضاءل الثقة في خارطة الطريق التقنية لـ OpenAI.
الشراكات الاستراتيجية
يمكن للشراكات القوية، لا سيما مع شركة مايكروسوفت التي توفر البنية التحتية السحابية الحيوية (Azure) وتمويلًا كبيرًا، أن تدعم مسار نمو OpenAI بشكل فعال. كما أن مشروع "Stargate"، وهو مبادرة طموحة بقيمة 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تم الإعلان عنها في 21 يناير 2025 بالتعاون مع سوفت-بانك وأوراكل وإنفيدياومايكروسوفت، قد يعزز بشكل كبير تقييم OpenAI قبيل الاكتتاب العام الأولي المحتمل. ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على شركاء رئيسيين ينطوي على مخاطر كامنة؛ فأي تحولات في أولويات مايكروسوفت الاستراتيجية، أو إعادة تخصيص الموارد، أو مواجهة تحديات في تنفيذ المشاريع العملاقة مثل Stargate قد تثير حالة من عدم اليقين حول مستقبل الشركة.
الأداء المالي ونمو الإيرادات
قد تشكل الإيرادات السنوية المتوقعة البالغة 11.6 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعة باشتراكات ChatGPT Pro، وترخيص استخدام التقنية للمؤسسات، وإطلاق نموذج o1 في 5 ديسمبر 2024، محركًا رئيسيًا لأداء السهم بعد الإدراج. تهدف هذه الابتكارات إلى خفض التكاليف وتعزيز كفاءة تطوير البرمجيات. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف الإيرادية ليس مؤكدًا؛ فتباطؤ تبني الحلول من قبل المؤسسات، واشتداد حدة المنافسة، أو المخاوف المتعلقة بهيكل "الربح المحدود السقف" الذي تتبعه الشركة، قد تحد من قدرتها على التوسع بشكل مربح ومستدام.
التحديات التنظيمية والقانونية
يمكن للنهج الاستباقي الذي تتبعه OpenAI في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وانخراطها الفعال مع الجهات التنظيمية أن يعزز مصداقيتها ويستقطب المزيد من الاستثمارات، لا سيما إذا نجحت في ريادة تطوير أطر عمل مسؤولة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن المعارك القانونية المستمرة – مثل دعوى حقوق النشر التي تم رفعها في أكتوبر 2024 بشأن ممارسات تدريب النماذج – قد تمثل مخاطر جوهرية. إذا لم يتم حسم هذه النزاعات بشكل مرضٍ، فقد تقوض الثقة في استراتيجية الامتثال لدى OpenAI.
معنويات السوق تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي
يمكن لشهية المستثمرين تجاه الاكتتابات الأولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أن تدعم سعر سهم OpenAI، نظرًا لسمعتها الرائدة في هذا القطاع. ولكن، قد تؤدي المنافسة المتنامية من شركات مثل DeepSeek – التي تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا بنماذج ذكاء اصطناعي عالية الأداء – إلى تحول في معنويات السوق. فإذا نجحت DeepSeek أو غيرها من الشركات المنافسة في تأمين شراكات رئيسية أو تحقيق اختراقات تكنولوجية كبرى، فقد تخضع المكانة التنافسية لـ OpenAI لتدقيق متزايد.
تأثيرات الاقتصاد الكلي
يمكن للظروف السوقية المواتية، وانخفاض أسعار الفائدة، والتبني القوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في الحفاظ على تقييم OpenAI المرتفع. ومع ذلك، فإن الرياح الاقتصادية المعاكسة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، أو التضخم المستمر، أو عدم الاستقرار الجيوسياسي، قد تضعف ثقة المستثمرين في الشركات التي تتميز بالنمو المرتفع والمخاطر العالية. كما أن أي تراجع في قطاع التكنولوجيا أو أسواق الأسهم الأوسع نطاقًا قد يلقي بظلاله على أداء سهم OpenAI بعد الإدراج.
ما هي آلية تداول أسهم Open AI
في حال طرح OpenAI أسهمها للتداول العام، سيتعين على المتداولين اتباع عدة خطوات أساسية لشراء الأسهم.وإليك دليل مختصر عن هذه الخطوات:
- اختيار منصة الوساطة المالية الملائمةانتقاء وسيط مالي يتمتع بموثوقية عالية ويوفر إمكانية تداول أسهم OpenAI. توفر منصات التداول، مثل Capital.com، لعملائها إمكانية التداول على مختلف الأصول العالمية عبر عقود الفروقات (CFDs)، مما يتيح المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي.
- فتح وتفعيل حساب التداولاستكمال إجراءات فتح الحساب لدى الوسيط المختار، بما في ذلك تقديم المعلومات الشخصية اللازمة. وقد يُطلب منك أيضًا إتمام عملية التحقق من الهوية.
- تمويل حساب التداولإيداع رأس المال في حسابك من خلال التحويل المصرفي أو البطاقة البنكية أو غيرها من الطرق المتاحة. من الضروري التأكد من تخصيص رأس مال كافٍ يتناسب مع حجم الصفقات المخطط لها.
- مراقبة أداء السهم بعد الإدراجفور بدء التداول على سهم OpenAI، يجب المتابعة الدقيقة لأدائه باستخدام بيانات الأسعار اللحظية. ومن الضروري أيضًا متابعة أخبار الشركة، وإصداراتها المالية الدورية، وأي تطورات جوهرية قد تؤثر على تقييم السهم.
- تنفيذ أوامر التداولعندما تكون مستعدًا، قم بوضع أمر سوق أو أمر محدد لشراء الأسهم. وضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
تعرف على المزيد حول آليات ومفاهيم تداول عقود الفروقات في دليل تداول عقود الفروقات الشامل الخاص بنا.
ما هي أبرز أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي يمكنني تداولها؟
في ظل استمرار بقاء شركة OpenAI ككيان خاص وعدم وجود خطط رسمية مؤكدة لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، يمكن للمتداولين والمستثمرين استكشاف فرص بديلة للحصول على تعرض استراتيجي لقطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي، وذلك من خلال تداول أسهم الشركات ذات الصلة والمدرجة بالفعل في الأسواق العامة. توفر هذه الشركات تعرضًا لنمو وتطورات هذا القطاع الحيوي، ويمكن تداول أسهمها عبر عقود الفروقات (CFDs). وفيما يلي بعض الأمثلة البارزة:
مايكروسوفت (MSFT): تُعد مايكروسوفت واحدة من أكبر الشركات العالمية تأثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية. وقد عززت شراكتها الاستراتيجية التي بدأت في عام 2019 مع OpenAI، وجولات التمويل اللاحقة بمليارات الدولارات، من الدور المحوري للذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها المتكاملة. تشمل أبرز مبادرات مايكروسوفت المدعومة بالذكاء الاصطناعي منصة Azure AI السحابية، وأداة المساعدة البرمجية GitHub Copilot، والمساعد الذكي Microsoft 365 Copilot. تعرف على المزيد حول كيفية تداول عقود الفروقات على سهم مايكروسوفت.
إنفيديا (NVDA): تحتل إنفيديا موقع الريادة في سوق مكونات الذكاء الاصطناعي الصلبة (Hardware)، وتشتهر بوحدات معالجة الرسوميات (GPUs) فائقة الأداء، والتي تُعد ضرورية لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة. تُستخدم منصات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة في مراكز البيانات، والمركبات ذاتية القيادة، وتطبيقات التعلم العميق. تعرف على المزيد حول كيفية تداول عقود الفروقات على سهم إنفيديا.
ألفابت (GOOGL): تدمج شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في خدماتها الأساسية، مثل تحسين نتائج بحث جوجل، وتوصيات يوتيوب، والمساعد الصوتي Google Assistant. تساهم مشاريع ألفابت الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركتها التابعة DeepMind ومنصة Gemini AI، في دفع عجلة الابتكار عبر محفظة منتجاتها الواسعة. تعرف على المزيد حول كيفية تداول عقود الفروقات على سهم ألفابت.
C3.ai (AI): شركة C3.ai هي شركة متخصصة حصريًا في مجال الذكاء الاصطناعي (Pure-play AI)، تركز على تطوير برمجيات للمؤسسات تهدف إلى التحليلات التنبؤية وتحسين العمليات. تُستخدم أدواتها في مختلف الصناعات لتطبيقات مثل إدارة سلاسل الإمداد والكشف عن الاحتيال.
SoundHound AI (SOUN): تركز شركة SoundHound AI على تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي والمحادثة، وتقدم حلولًا مبتكرة من خلال منصتها Houndify. تُمكّن هذه الأدوات من فهم اللغة الطبيعية وتطبيقها في مختلف القطاعات الصناعية.
اقرأ دليل المتداول الشامل الخاص بنا حول تداول الذكاء الاصطناعي وأفضل أسهم الذكاء الاصطناعي.
متى يصبح تداول أسهم OpenAI متاحًا؟
تظل OpenAI كيانًا خاصًا غير مدرج، وبالتالي لا يوجد وصول مباشر لتداول أسهمها في الأسواق العامة. وإلى أن تعلن الشركة رسميًا عن إدراج أسهمها وتستكمله، لا يمكن شراء أو بيع أسهم OpenAI عبر البورصات التقليدية أو منصات تداول عقود الفروقات (CFDs).
تستمر التكهنات حول احتمالية طرح عام أولي، ولكن لم تصدر الشركة أي توجيهات رسمية أو جدول زمني محدد لذلك. غالبًا ما يقوم المتداولون المهتمون بتتبع مسار تقدم OpenAI بمراقبة أداء الشركات الشريكة، مثل مايكروسوفت، التي تمتلك حصصًا استثمارية في تقنياتها.
في حال قررت الشركة المضي قدمًا في عملية الاكتتاب العام الأولي، فسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بعروض الأسهم، وبورصة الإدراج، والموافقات التنظيمية ذات الصلة. وحتى ذلك الحين، يظل التداول المباشر لحصص الملكية في OpenAI غير متاح.
الأسئلة الشائعة
ما هي OpenAI؟
OpenAI هي مؤسسة أبحاث خاصة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، شارك في تأسيسها عام 2015 سام ألتمان وإيلون ماسك (الذي غادر لاحقًا) وقادة تكنولوجيون آخرون. تتمثل مهمتها في ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بالنفع على البشرية جمعاء. تشمل الأدوات البارزة التي طورتها OpenAI نماذج ChatGPT و DALL-E. تعمل OpenAI كمنظمة غير ربحية تشرف على شركة فرعية تتبع نموذج الربح المحدود السقف، وتتعاون مع شركاء مثل مايكروسوفت لدمج حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.
هل يمكن تداول ChatGPT؟
كلا. يُعد ChatGPT منتجًا تم تطويره بواسطة OpenAI وليس أصلاً قابلاً للتداول بشكل مستقل. وبينما تظل OpenAI شركة خاصة، فإن تقنياتها، بما في ذلك ChatGPT، تساهم في المنظومة الأوسع للذكاء الاصطناعي. يمكن للمتداولين المهتمين بالتعرض لقطاع الذكاء الاصطناعي النظر في تداول أسهم الشركات المدرجة التي تستثمر في OpenAI أو تقيم شراكات معها، مثل مايكروسوفت.
متى سيتم طرح OpenAI للاكتتاب العام
حتى الآن، لم تعلن OpenAI عن أي خطط رسمية لطرح عام أولي (IPO). لا تزال الشركة مملوكة ملكية خاصة، مدعومة بتمويل من مستثمرين استراتيجيين مثل مايكروسوفت. ورغم وجود تكهنات حول اكتتاب عام محتمل، لم يتم تأكيد أي جدول زمني أو تفاصيل رسمية. يجب على المتداولين مراقبة الإعلانات الرسمية الصادرة عن OpenAI للحصول على أي تحديثات بشأن حالة إدراجها المحتملة.