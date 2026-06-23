الطرح العام الأولي لشركة Chime – دليلك الشامل لتداول السهم
تحليل شامل لشركة Chime، وطرحها العام الأولي المحتمل، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات تداول سهم Chime من خلال عقود الفروقات عقب إدراجه.
متى تم إدراج Chime رسميًا في الأسواق؟
دقت أجراس Chime في البورصة يوم 11 يونيو 2025، مسجلةً ظهورها الأول عبر طرح عام أولي (IPO) حددت فيه سعر السهم عند 27 دولارًا، لتنجح في جمع سيولة قدرها 864 مليون دولار. وقد منح هذا الإدراج في سوق ناسداك العالمي المختار (Nasdaq Global Select Market) شركة التكنولوجيا المالية الأمريكية تقييمًا سوقيًا يناهز 11.6 مليار دولار (على أساس الأسهم المخففة بالكامل) – وهو رقم يمثل مفارقة لافتة، إذ يقل عن نصف التقييم القياسي الذي بلغته الشركة سابقًا والبالغ 25 مليار دولار خلال آخر جولة تمويل كبرى.
ماذا تخبرنا لغة الأرقام عن الطرح العام وواقع السوق؟
رغم التأجيل المبدئي الذي طال الطرح العام مطلع عام 2025 نتيجة لضبابية المشهد السياسي، إلا أنه مضى قدمًا في نهاية المطاف مستغلًا موجة انتعاش إدراجات قطاع التكنولوجيا، ليُسجل واحدًا من أضخم الطروحات العامة الأولية في قطاع التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
تعتمد Chime في توليد الجانب الأكبر من إيراداتها على رسوم التبادل – وهي رسوم معاملات بسيطة يتم تحصيلها عند كل عملية شراء يقوم بها العميل ببطاقة تحمل علامة Chime. وكشفت نشرة الإصدار عن قاعدة عملاء صلبة تضم 8.6 مليون عضو نشط (حتى 31 مارس 2025)، بمتوسط عائد للمستخدم الواحد بلغ 251 دولارًا في الربع الأول.
ورغم النجاح في جمع تمويل ضخم، فإن إعادة ضبط التقييم تعكس واقعًا جديدًا يتسم بفتور توقعات المستثمرين وعقلانيتهم بعد طفرة ما بعد الجائحة. وقد تضافرت عوامل عدة لتمهيد طريق هذا الطرح، أبرزها تحسن معنويات السوق، وظروف الإدراج المواتية، وتحقيق الشركة للربحية (على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - EBITDA) في الربع الأول من عام 2024.
من هي شركة Chime؟
تُعد Chime رائدة البنوك الرقمية الحديثة في الولايات المتحدة، حيث تقدم تجربة مصرفية رقمية بحتة بدون أي فروع فعلية على الأرض. تأسست الشركة في عام 2012 على يد كريس بريت وريان كينغ، ونجحت في ترسيخ مكانتها كبديل صديق للمستهلك يتحدى البنوك التقليدية، من خلال تقديم حسابات خالية من الرسوم، وخدمة الإيداع المباشر المبكر، وأدوات الادخار التلقائي.
محطات فارقة في مسيرة Chime التاريخية
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2012 – التأسيس في سان فرانسيسكو برؤية طموحة تهدف إلى جعل الخدمات المصرفية أكثر إتاحة وشفافية.
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2014 – الإطلاق الرسمي لتطبيقها المصرفي للجوّال، مع ميزات ثورية مثل الإيداع المباشر المبكر والحسابات المجانية.
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2018 – كسر حاجز المليون مستخدم، وبدء مرحلة التوسع المتسارع بالتزامن مع صعود نجم الصيرفة الرقمية.
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2020 – التربع على عرش تطبيقات البنوك الرقمية الحديثة الأكثر تحميلًا في الولايات المتحدة، مدفوعًا بالتحول الرقمي الجذري خلال الجائحة.
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2021 – الوصول إلى قمة التقييم التاريخي عند 25 مليار دولار، بعد جمع 750 مليون دولار في جولة تمويل (Series G) بقيادة عمالقة الاستثمار سيكويا كابيتال وسوفت بنك.
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2023 – إثبات الجدوى المالية بتحقيق إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار لعام 2023، مما يعكس نموًا ماليًا كبيرًا وقدرة عالية على التوسع.
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2025 – تتويج المسيرة بإتمام الطرح العام، وجمع 864 مليون دولار بسعر 27 دولارًا للسهم الواحد.
أبرز ما يميز شركة Chime
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صيرفة متحررة من الرسوم – تجربة بنكية بدون رسوم شهرية، ولا رسوم على السحب على المكشوف (ضمن حدود معينة)، مع إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 60,000 صرّاف آلي.
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الإيداع المباشر المُبكّر – ميزة تمنح المستخدمين استلام رواتبهم قبل موعدها المعتاد بيومين.
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الادخار الآلي – أدوات تتيح تدوير الفكّة المتبقية من المشتريات في حساب توفير أو استقطاع نسبة محددة من الدخل وتحويلها تلقائيًا إلى حساب التوفير.
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بطاقة تعزيز الجدارة الائتمانية – أداة مصممة لمساعدة المستخدمين على بناء وتحسين سجلهم الائتماني دون رسوم سنوية أو فحص ائتماني مسبق.
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تطبيق سهل الاستخدام – واجهة رقمية تفاعلية تقدم إشعارات لحظية، وأدوات لإدارة الميزانية، وتنبيهات فورية بالمعاملات.
تعمل Chime من خلال تحالفات استراتيجية مع بنوك مرخصة ومنظمة مثل The Bancorp Bank وStride Bank، والتي تتولى الاحتفاظ بودائع العملاء وإصدار البطاقات. وقد منح هذا النموذج التشغيلي الشركة الرشاقة اللازمة للنمو المتسارع مع تجنب التعقيدات التنظيمية للحصول على ترخيص مصرفي كامل.
كيف تُترجم Chime خدماتها إلى أرباح؟
يستند نموذج أعمال Chime إلى معادلة ذكية: تقديم خدمات مالية أساسية مجانية للمستهلك، مع توليد الدخل عبر البنية التحتية المالية الخلفية وشبكة الشراكات.
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مصدر الإيرادات
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الوصف
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رسوم التبادل
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تجني Chime حصة من رسوم المعالجة التي يدفعها التجار في كل مرة يستخدم فيها العميل بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بالشركة. وتُعد هذه الرسوم الشريان الرئيسي لإيرادات الشركة.
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شراكات الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)
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من خلال إسناد المهام المصرفية الأساسية للبنوك الشريكة، تتمكن Chime من تقديم خدمات مالية بتكاليف تشغيلية أقل، مع الاستفادة من اتفاقيات تقاسم الإيرادات.
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إيرادات الفوائد
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تحقق Chime عوائد من الفوائد على ودائع العملاء المحتفظ بها لدى البنوك الشريكة، في نموذج يحاكي هامش صافي الفائدة لدى البنوك التقليدية.
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شراكات الإحالة
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تتعاون Chime مع شركات تكنولوجيا مالية أخرى (مثل منصات الاستثمار أو الإقرارات الضريبية)، وتتقاضى عمولات إحالة مقابل كل تسجيل ناجح يأتي من طرفها.
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أدوات تعزيز الجدارة الائتمانية والادخار
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رغم أن الميزات الأساسية مجانية، إلا أن الحجم الهائل للمستخدمين لهذه الأدوات يعزز من معدلات التفاعل ويرفع بالتالي من حجم رسوم التبادل البيني المُحصّلة.
ما هي المحركات التي قد تؤثر على مسار سهم Chime؟
من المرجح أن يتشكل المسار السعري لسهم Chime المباشر بناءً على مزيج معقد من مقاييس الأداء الداخلي، ومعنويات السوق، واتجاهات الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المشهد التنافسي المتطور. وإليك نظرة فاحصة على المحركات الرئيسية التي قد تؤثر على سعر السهم المباشر، سواء على المدى القصير أو الطويل.
اتجاهات الاقتصاد الكلي ومزاج قطاع التكنولوجيا المالية
بما أن نموذج أعمال Chime يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلوك المالي للمستهلك، فإن الظروف الاقتصادية الكلية ستلعب دور البطولة. أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، واتجاهات الائتمان الاستهلاكي، ومستويات التوظيف؛ كلها عوامل تحدد كيفية تفاعل المستخدمين مع المنتجات المالية كالحسابات الجارية وأدوات الادخار وبطاقات الائتمان.
فمثلًا، في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة، قد تتعرض إيرادات Chime من الفوائد على الودائع أو رسوم التبادل لضغوط هبوطية. وفي المقابل، مع ارتفاع أسعار الفائدة وانتعاش النشاط الاقتصادي، قد تنمو أرصدة الودائع وحجم الإنفاق عبر البطاقات، مما يعزز الربحية النهائية للشركة.
كما تُعد معنويات المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية عاملًا حاسمًا. فبين عامي 2021 و2023، واجهت تقييمات البنوك الرقمية تدقيقًا شديدًا بسبب نماذج الأعمال غير المثبتة وتشديد البيئة التنظيمية. إلا أن انتعاش سوق الطروحات العامة في قطاع التكنولوجيا المالية، أو تجدد الاهتمام المؤسسي بالبنوك الرقمية، قد يوفر دعمًا قويًا لسهم Chime في تداولاته المبكرة.
أساسيات الشركة: الإيرادات، وقاعدة المستخدمين، ومسار الربحية
بمجرد الإدراج، ستنتقل القوائم المالية لشركة Chime إلى دائرة الضوء وتحت مجهر المحللين والمتداولين. ورغم أن الشركة أعلنت نجاحها في تحقيق الربحية التشغيلية (على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - EBITDA) في عام 2023 – وهو إنجاز يُحسب لها في فضاء البنوك الرقمية. إلا أن شهية المستثمرين بعد الإدراج ستتطلب براهين أقوى، تشمل:
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نمو مستدام في صافي الدخل
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مسار تصاعدي لمتوسط العائد لكل مستخدم (ARPU)
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تحسن ملموس في الهامش التشغيلي
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انضباط صارم في تكاليف الاستحواذ على العملاء (CAC)
إن أي إشارات توحي بتباطؤ محركات النمو، أو أن الربحية الحالية هي نتاج لسياسات تقشفية حادة وليست نتاج كفاءة تشغيلية، قد تشعل فتيل التقلبات السعرية. في المقابل، فإن التقارير الربع سنوية القوية قد تطلق العنان لموجات صعود، خاصة إذا نجحت Chime في التفوق على أقرانها المدرجين بالفعل مثل SoFi أو Nubank.
كما تظل قاعدة المستخدمين (المُقدّرة بأكثر من 8.6 مليون) تحت المجهر؛ حيث يُعد النمو في عدد المستخدمين النشطين الموثقين، وحجم الإنفاق عبر البطاقات، وأرصدة الودائع، بمثابة المؤشرات الحيوية التي تعكس ولاء العملاء والقدرات الكامنة لتوليد الإيرادات.
المشهد التنظيمي والامتثال
رغم أن Chime لا تحمل ترخيصًا مصرفيًا تقليديًا، إلا أنها تعمل ضمن مظلة منظمة عبر تحالفات استراتيجية مع The Bancorp Bank وStride Bank. هذا الهيكل التشغيلي سلاح ذو حدين؛ فقد نال الإشادة لقدرته على التوسع السريع، وواجه الانتقاد بسبب المخاطر المحتملة. لذا، فإن أي تحول في نظرة المشرعين الأمريكيين لنموذج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) قد يهز ثقة المستثمرين.
على سبيل المثال، إذا قرر مكتب مراقب العملة (OCC) أو المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) تضييق الخناق على ترتيبات البنوك الشريكة، فقد تتأثر قدرة Chime على استقطاب مستخدمين جدد أو تقديم خدمات حيوية كالحماية من السحب على المكشوف. وعلى الجانب المشرق، إذا تحركت Chime بجرأة للاستحواذ على رخصة مصرفية وطنية مستقلة، فقد يحظى السهم بدفعة قوية نابعة من الوضوح التنظيمي وتعزيز الثقة المؤسسية.
ساحة المنافسة وسباق الابتكار
تخوض Chime معركتها في حلبة مكتظة بالمنافسين. فمن جهة، تزاحمها بنوك رقمية مثل Varo و Current و Dave على نفس الشريحة من المستخدمين. ومن جهة أخرى، يواصل عمالقة التكنولوجيا المالية مثل PayPal و Block التوسع في خدماتهم المصرفية. حتى البنوك التقليدية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل أطلقت علامات تجارية رقمية بالكامل لاستعادة حصتها السوقية من المنافسين الجدد أمثال Chime.
لذا، فإن قدرة الشركة على الحفاظ على الصدارة من خلال الابتكار – سواء بطرح منتجات ائتمانية جديدة، أو توسيع أدوات الاستثمار، أو تقديم حلول ميزانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي – ستكون العنصر الحاسم في صياغة سردية نموها. كما أن التحركات الاستراتيجية، كالشراكات مع منصات الرواتب، وسلاسل التجزئة، أو محافظ الجوّال، قد تفتح روافد إيرادات جديدة تدفع السهم للصعود.
وتجدر الإشارة إلى أن غياب Chime عن الساحة الدولية قد يتحول من نقطة ضعف إلى فرصة. فإذا ألمحت الشركة لخطط توسع خارج الولايات المتحدة، فقد يكون ذلك بمثابة شرارة تفاؤل للمستثمرين تُشعل نشاطًا شرائيًا قويًا.
التغطية الإعلامية، وأحجام التداول، والمعنويات
لن يتحرك سعر سهم Chime بمعزل عن الديناميكيات قصيرة الأجل للسوق:
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التغطية الإعلامية: التغطية الصحفية المؤثرة، سلبًا أو إيجابًا، هي محرك رئيسي للمعنويات وحجم التداول. فقد تخلق أخبار عن أعطال تقنية، أو اختراقات للبيانات، أو تغييرات في الإدارة العليا موجات بيع ضاغطة.
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المزاج الاجتماعي العام: قد يؤدي اهتمام المتداولين الأفراد بالسهم عبر منصات مثل ريديت، وإكس (تويتر سابقًا)، وتيكتوك إلى تقلبات سعرية حادة، لا سيما في الأيام الأولى للتداول.
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تقارير الأرباح والتوجيهات: بصفتها شركة حديثة العهد بالبورصة، ستحدد تقارير الأرباح الربعية الأولى لشركة Chime نغمة الأداء السائدة. فالتوجيهات القوية أو المفاجآت الإيجابية قد تغذي الزخم الصاعد، بينما خيبة الأمل في النتائج قد تؤدي لتراجعات حادة.
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نشاط الخيارات والبيع على المكشوف: ارتفاع معدلات البيع على المكشوف أو أحجام تداول غير معتادة في سوق الخيارات قد يخلق إعدادات فنية تضخم من حركة السعر، بما في ذلك احتمالية حدوث ضغط بيع على المكشوف.
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يمنح تداول أسهم Chime عبر عقود الفروقات المستثمرين مرونة فائقة للمضاربة على تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا، دون الحاجة لامتلاك السهم الأساسي.
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ما هي فرص الأسهم الأخرى التي يُمكنني تداولها في قطاع التكنولوجيا المالية؟
إليك قائمة بأبرز أسهم التكنولوجيا المالية المدرجة التي تقدم نماذج أعمال مشابهة، وتوفر فرصًا للتنويع:
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SoFi (SOFI) بنك رقمي أمريكي شامل يقدم حلولًا للقروض، والاستثمار، والمنتجات الائتمانية.
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Block (SQ) منظومة مدفوعات متكاملة تضم Cash App وخدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا عبر Afterpay.
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Paypal (PYPL) أحد الآباء المؤسسين للتكنولوجيا المالية، ويمتلك تطبيق Venmo وينشط بقوة في خدمات التجار والعملات المشفرة.
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Affirm (AFRM) شركة متخصصة في حلول الائتمان الرقمي والشراء الآن والدفع لاحقًا، مع شراكات استراتيجية أبرزها مع أمازون.
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فيزا (V) وماستركارد (MA عمالقة البنية التحتية للمدفوعات والعمود الفقري الذي تقوم عليه صناعة التكنولوجيا المالية بأكملها.
تعرف على المزيد حول الأسهم وآليات السوق في دليلنا الشامل لتداول الأسهم.
الأسئلة الشائعة
من يمتلك شركة Chime؟
تتوزع ملكية Chime بين كبار المساهمين المؤسسين، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي كريس بريت والمؤسس المشارك ريان كينغ، إلى جانب نخبة من المستثمرين المؤسسيين مثل Sequoia Capital، وDST Global، و Tiger Global، وصندوق SoftBank Vision.
كم تبلغ القيمة السوقية لشركة Chime؟
قُدرت قيمة Chime بنحو 11.6 مليار دولار عقب طرحها العام الأولي في يونيو 2025. ويظل هذا التقييم عرضة للتغير بناءً على ظروف السوق، والأداء المالي، ومعنويات المستثمرين.
متى تم الطرح العام الأولي لشركة Chime؟
تم الطرح العام الأولي لشركة Chime في 12 يونيو 2025. وقبل ذلك، لم تكن الشركة قد أكدت موعدًا محددًا، رغم توقعات المحللين السابقة بإدراج محتمل بين عامي 2025 و2026.
هل كان بالإمكان الاستثمار في Chime قبل الطرح العام؟
قد تتوفر أسهم ما قبل الطرح العام عبر أسواق ثانوية مثل Forge Global أو EquityZen، ولكن هذه الفرص غالبًا ما تكون محصورة في فئة المستثمرين المعتمدين. أما بالنسبة للمتداولين الأفراد، فالخيار الأساسي هو الانتظار حتى الإدراج العام.
هل سهم Chime متاح للتداول كعقود فروقات؟
نعم، أصبح بالإمكان تداول أسهم Chime الآن عبر عقود الفروقات مع Capital.com. يمكنك المضاربة على تحركات السعر دون امتلاك السهم، سواء بالاتجاه الصاعد أو الهابط بفتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف، بحسب رؤيتك للسوق.
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