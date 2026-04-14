تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل واضح مع افتتاح فجوة هبوطية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عقب إعلان الرئيس ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز. ويأتي ذلك بعد أسبوع شهد مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.5% أسبوعيًا إلى 6,816، وناسداك 100 بنسبة 4% إلى 25,116، وداو 30 بنسبة 3.1% إلى 47,916، وراسل 2000 بنسبة 4.1% إلى 2,630، مدفوعة بتوقعات التوصل إلى حل للصراع، إلا أن التطورات الأخيرة أثرت سلبًا على شهية المخاطرة.

ارتفعت عوائد السندات عبر مختلف الآجال، في حين تشير توقعات الأسواق إلى تثبيت الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع تراجع احتمالات خفض الفائدة.

ورغم ارتفاع أسعار النفط، حيث لامس خام غرب تكساس مستوى 99 دولارًا بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فإن خسائر الأسهم ظلت محدودة نسبيًا. فقد تراجع مؤشر داو 30 بنحو 2% فقط مقارنة بإغلاق فبراير، مما يعكس استمرار قدر من التفاؤل في الأسواق.

أما البيانات الاقتصادية، فقد أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس، حيث بلغ 3.3% سنويًا مقارنة بـ 2.4% سابقًا، و0.9% شهريًا. في المقابل، جاء التضخم الأساسي أقل من المتوقع عند 2.6%. ورغم أن التضخم يتحرك في اتجاه غير مرغوب، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الصدمة قد تكون مؤقتة.

في المقابل، جاءت بيانات ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان ضعيفة، حيث انخفض المؤشر إلى 47.6، وهو أدنى مستوى تاريخي، مع ارتفاع توقعات التضخم إلى 4.8% على المدى القصير.

كما أشارت ماري دالي من الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد لا يزال قويًا، إلا أن صدمة النفط قد تؤخر خفض التضخم، بينما قد يصبح خفض الفائدة ممكنًا في حال تراجع أسعار النفط.

الأسبوع القادم

من المتوقع أن يكون بداية الأسبوع هادئة من حيث البيانات الاقتصادية، مع صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة اليوم، تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدًا، وبيانات التجارة يوم الأربعاء، بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

أما موسم الأرباح، فسيكون محط الأنظار، مع إعلان نتائج شركات كبرى مثل جولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وسيتي، وويلز فارجو، وبنك أوف أمريكا، ومورغان ستانلي، ونتفليكس، وبيبسيكو.

النظرة الفنية لمؤشر داو 30

على الإطار اليومي، يتداول السعر فوق المتوسطات قصيرة الأجل، مع إشارات مختلطة على المدى الطويل. ويشير مؤشر DMI إلى ميل إيجابي محدود، بينما يبقى RSI فوق المستوى المتوسط، ويظل ADX في منطقة عدم الاتجاه.

على الإطار الأسبوعي، تظهر المؤشرات حالة حيادية، مع تداول السعر قرب منتصف نطاق بولينجر.

الاستراتيجيات

تعكس النظرة الفنية حالة "تماسك متقلب"، حيث تؤثر التطورات الجيوسياسية بشكل مباشر على حركة السعر.

استراتيجيات الانعكاس تناسب المتداولين المتبعين للاتجاه

استراتيجيات الاختراق تناسب المتداولين العكسيين

معنويات عملاء Capital.com تجاه مؤشر داو 30

ارتفعت معنويات الشراء لدى العملاء من 59% إلى 67%، مع عودة المشترين إلى السوق بعد التعافي.

في المقابل، أظهر كبار المضاربين ميلاً قويًا للبيع، حيث ارتفعت مراكز البيع إلى 74%.

