التداول على مؤشر ناسداك 100 قبيل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى

تشير المؤشرات الفنية إلى اتجاه إيجابي عبر الأطر الزمنية الرئيسية، بينما تظهر معنويات السوق أن كبار المضاربين لا يزالون في مراكز شراء، في حين يميل المتداولون الأفراد إلى البيع.
من إعداد مونتي صفي الدين
Shutterstock.com: ثور على زر Nasdaq 100

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إغلاق قياسي الأسبوع الماضي، حيث قاد مؤشر ناسداك 100 المكاسب (+2.4% أسبوعيًا إلى 27,303)، في حين تراجع أداء مؤشر داو 30 (%0.4- إلى 49,230).

في قطاع أشباه الموصلات، ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 4.3% لتغلق عند مستوى قياسي، مع عودة قيمتها السوقية لتتجاوز 5 تريليونات دولار. كما شهد القطاع دعمًا واسعًا بعد نتائج قوية من Intel، التي حصلت على توصية شراء مع مضاعفة السعر المستهدف.

كما سجلت شركات أخرى مكاسب قوية، منها:

  • TSM: +5.2%
  • AMD: +13.9%
  • Arm: +14.8%
  • Qualcomm: +11.1%

أما قطاع البرمجيات التقليدية، فقد سجل أيضًا أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت SAP مدعومة بنتائج قوية في قطاع الحوسبة السحابية، بينما استقرت ServiceNow بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.

في سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة بشكل طفيف، بينما تشير توقعات الأسواق إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع انخفاض احتمالات خفض الفائدة.

في سياق آخر، أسقطت وزارة العدل الأمريكية التحقيق الجنائي ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يمهد الطريق أمام تعيين كيفن وورش، مع استمرار احتمالات إعادة فتح التحقيق لاحقًا.

لا تزال أسعار الطاقة محل متابعة، حيث استقر خام غرب تكساس قرب 96 دولارًا، وسط تعثر محادثات السلام.

أما البيانات الاقتصادية، فقد أظهرت مراجعة مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 49.8، مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم.

الأسبوع القادم

من المتوقع أن يكون اليوم هادئًا نسبيًا، على أن تبدأ البيانات بالتصاعد اعتبارًا من الغد، وتشمل:

  • ثقة المستهلك
  • بيانات الإسكان
  • الناتج المحلي الإجمالي
  • مؤشر PCE
  • مؤشر ISM

لكن الحدث الأبرز سيكون إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل:

  • Microsoft
  • Amazon
  • Alphabet
  • Meta
  • Apple

النظرة الفنية لمؤشر ناسداك 100

على الإطار اليومي، يتداول السعر فوق جميع المتوسطات المتحركة، بالقرب من الحد العلوي لنطاق بولينجر.

  • مؤشر DMI إيجابي
  • RSI في منطقة التشبع الشرائي
  • ADX يشير إلى اتجاه قوي

وهذا يعكس حالة "اتجاه صاعد متوسط".

الاستراتيجيات

  • استراتيجيات الشراء مع الاتجاه هي المفضلة
  • الشراء بعد التصحيحات خيار مناسب

بينما تميل استراتيجيات البيع إلى المتداولين العكسيين فقط.

Image

معنويات عملاء Capital.com

ارتفعت مراكز البيع لدى العملاء من 54% إلى 60%.

أما كبار المضاربين، فلا يزالون في مراكز شراء عند 53%.

Image

تم عرض معنويات العملاء على الرسم البياني اليومي

Image

المصدر: Capital.com
الفترة: فبراير 2026 – أبريل 2026
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية

الرسم البياني لمؤشر ناسداك 100 على منصة Capital.com

Image

المصدر: Capital.com
الفترة: يناير 2026 – أبريل 2026
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية

