التداول على مؤشر ناسداك 100 قبيل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إغلاق قياسي الأسبوع الماضي، حيث قاد مؤشر ناسداك 100 المكاسب (+2.4% أسبوعيًا إلى 27,303)، في حين تراجع أداء مؤشر داو 30 (%0.4- إلى 49,230).

في قطاع أشباه الموصلات، ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 4.3% لتغلق عند مستوى قياسي، مع عودة قيمتها السوقية لتتجاوز 5 تريليونات دولار. كما شهد القطاع دعمًا واسعًا بعد نتائج قوية من Intel، التي حصلت على توصية شراء مع مضاعفة السعر المستهدف.

كما سجلت شركات أخرى مكاسب قوية، منها:

TSM: +5.2%

AMD: +13.9%

Arm: +14.8%

Qualcomm: +11.1%

أما قطاع البرمجيات التقليدية، فقد سجل أيضًا أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت SAP مدعومة بنتائج قوية في قطاع الحوسبة السحابية، بينما استقرت ServiceNow بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.

في سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة بشكل طفيف، بينما تشير توقعات الأسواق إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع انخفاض احتمالات خفض الفائدة.

في سياق آخر، أسقطت وزارة العدل الأمريكية التحقيق الجنائي ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يمهد الطريق أمام تعيين كيفن وورش، مع استمرار احتمالات إعادة فتح التحقيق لاحقًا.

لا تزال أسعار الطاقة محل متابعة، حيث استقر خام غرب تكساس قرب 96 دولارًا، وسط تعثر محادثات السلام.

أما البيانات الاقتصادية، فقد أظهرت مراجعة مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 49.8، مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم.

الأسبوع القادم

من المتوقع أن يكون اليوم هادئًا نسبيًا، على أن تبدأ البيانات بالتصاعد اعتبارًا من الغد، وتشمل:

ثقة المستهلك

بيانات الإسكان

الناتج المحلي الإجمالي

مؤشر PCE

مؤشر ISM

لكن الحدث الأبرز سيكون إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل:

Microsoft

Amazon

Alphabet

Meta

Apple

النظرة الفنية لمؤشر ناسداك 100

على الإطار اليومي، يتداول السعر فوق جميع المتوسطات المتحركة، بالقرب من الحد العلوي لنطاق بولينجر.

مؤشر DMI إيجابي

RSI في منطقة التشبع الشرائي

ADX يشير إلى اتجاه قوي

وهذا يعكس حالة "اتجاه صاعد متوسط".

الاستراتيجيات

استراتيجيات الشراء مع الاتجاه هي المفضلة

الشراء بعد التصحيحات خيار مناسب

بينما تميل استراتيجيات البيع إلى المتداولين العكسيين فقط.

معنويات عملاء Capital.com

ارتفعت مراكز البيع لدى العملاء من 54% إلى 60%.

أما كبار المضاربين، فلا يزالون في مراكز شراء عند 53%.

تم عرض معنويات العملاء على الرسم البياني اليومي

المصدر: Capital.com

الفترة: فبراير 2026 – أبريل 2026

الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية

الرسم البياني لمؤشر ناسداك 100 على منصة Capital.com

المصدر: Capital.com

الفترة: يناير 2026 – أبريل 2026

الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية