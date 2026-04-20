تداول مؤشر S&P 500 بعد وصوله إلى أعلى مستوى قياسي مؤخرًا

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط تقارير متضاربة حول إلغاء الجولة الثانية من محادثات السلام المقررة اليوم. ويأتي ذلك بعد أسبوع قوي سجلت خلاله المؤشرات مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع S&P 500 بنسبة 4.7% إلى 7,126، وناسداك 100 بنسبة 6.4% إلى 26,672، وراسل 2000 بنسبة 5.8% إلى 2,776، بينما اقترب مؤشر داو 30 من قمته في فبراير عند 49,447.

لا يزال المشاركون في السوق يراقبون أسعار الطاقة عن كثب نظرًا لعلاقتها العكسية مع شهية المخاطرة، حيث ارتفع خام غرب تكساس مؤقتًا قرب 90 دولارًا قبل أن يتراجع إلى 87 دولارًا.

في سوق السندات، أنهت عوائد الخزانة الأسبوع على انخفاض، قبل أن ترتفع مجددًا مع عودة المخاطر. وتشير توقعات الأسواق إلى تذبذب بين تثبيت الفائدة أو خفضها في ديسمبر، مع ميل حالي نحو التثبيت.

أشار أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تأثير الصراع لا يزال غير واضح، مع احتمال خفض الفائدة في حال انتهاء الحرب سريعًا.

الأسبوع القادم

من المتوقع صدور نتائج لبعض البنوك الإقليمية اليوم، إلا أن التركيز سيظل على التطورات الجيوسياسية.

كما تشمل البيانات المرتقبة:

مبيعات التجزئة

طلبات إعانة البطالة

مؤشرات PMI

ثقة المستهلك

وسيشهد موسم الأرباح نشاطًا ملحوظًا مع إعلان نتائج شركات كبرى مثل Tesla ,Intel ,Boeing.

النظرة الفنية لمؤشر S&P 500

على الإطار اليومي، يتداول السعر فوق جميع المتوسطات المتحركة، مع اقترابه من الحد العلوي لنطاق بولينجر. ويُظهر مؤشر DMI اتجاهًا إيجابيًا واضحًا، بينما يقترب RSI من منطقة التشبع الشرائي، ويظل ADX في منطقة الاتجاه.

تشير هذه المعطيات إلى حالة "اتجاه صاعد متوسط".

الاستراتيجيات

استراتيجيات الشراء مع الاتجاه هي المفضلة

الشراء بعد التصحيحات يمثل خيارًا مناسبًا

يُنصح بتجنب التداول العكسي خلال فترات التقلب المرتفع.

معنويات عملاء Capital.com

لا يزال المتداولون في مراكز شراء بنسبة 59%، رغم انخفاضها من 64%.

أما كبار المضاربين، فقد رفعوا مراكز البيع إلى 60%.

الفترة: فبراير 2026 – أبريل 2026

الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية

الرسم البياني لمؤشر S&P 500 على منصة Capital.com

الفترة: يناير 2026 – أبريل 2026

