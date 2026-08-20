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تداول France 40 Future - CAC40U2026 عقد الفروقات

8529.30%
The chart shows the CAC40U2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 8529.3, a high of 8528, and a low of 8523.
البيع

8526.3

الشراء

8529.3

3
منخفض: 8523عالي: 8528
البائعون:
50%
المشترون:
50%
الأداء السابق لا يعتبر مؤشرًا يعُتمد عليه للنتائج المستقبلية. الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.
شروط التداول
النوع
هذا السوق المالي متاح للتداول من خلال عقود الفروقات.
اعرف المزيد عن:عقود الفروقات
عقد الفروقات
الفارق3
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الهامش. استثمارك
€1,000.00
رسم المبيت
-0.01096 %
(-€21.90)

حجم التداول مع الرافعة المالية ~ $€200,000.00

المال من الرافعة المالية ~ €199,000.00

-0.01096%
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الهامش. استثمارك
€1,000.00
رسم المبيت
-0.01096 %
(-€21.90)

حجم التداول مع الرافعة المالية ~ $€200,000.00

المال من الرافعة المالية ~ €199,000.00

-0.01096%
اوقات رسوم التبييت21:00 (UTC)
العملةEUR
الحد الأدنى للكمية المتداولة0.01
الهامش0.50%
التداول بالاسهم
عمولة الصفقة10%
علاوة أمر وقف الخسارة المضمون
يتم فرض رسوم أمر وقف الخسارة المضمون (GSL) فقط في حالة تفعيل الأمر. يُرجى الاطلاع على قسم الرسوم والتكاليف على موقعنا لمزيد من التفاصيل.
0.02%

1إن الرسوم التي نتقاضاها مقابل تنفيذ صفقاتك هي السبريد، أي الفرق بين سعري الشراء والبيع. يُرجى مراجعة قسم التكاليف والرسوم على موقعنا لمزيد من المعلومات

ملاحظات المستخدم وتقييماته

اقرأ تعليقات عملائنا، مهما كان مستوى خبرتهم
2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

عرض تقييمات 4 و 5 نجوم

4.6
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.6
4.6

ثلاث خطوات للبدء

1. أنشئ حسابك (وفقًا لمعايير الأهلية)2. أودع الأموال بالشروط التي تناسبك3. ابدأ عندما تكون مستعدًا