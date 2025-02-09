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تقييمات Capital.com

تعرّف علينا أكثر بقراءة تقييمات Capital.com. اكتشفوا آراء وتقييمات عملائنا من مختلف مستويات الخبرة، وتعرفوا على الأسباب التي تجعلهم يفضلون منصتنا.

ما يقوله القطاع عنّا

حصلت منتجاتنا وخدمة دعم العملاء المتخصصة التي نقدّمها وسعينا المستمر نحو الابتكار على عظيم التقدير من قبل بعض الجهات الرائدة في القطاع. وإليك أبرز الجوائز التي حصلنا عليها مؤخرًا.
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BrokerChooser
أفضل وسيط عقود فروقات (2026)
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جود ماني جايد
أفضل حساب تداول: جوائز خيار الشعب لعام (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: العمولات والرسوم (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: سهولة الاستخدام (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: تداول العملات المشفرة (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: التعليم (2025)
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ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: وسيط TradingView (2025)
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جوائز Investors' Chronicle وFinancial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل تطبيق لعام 2024
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جوائز Investors' Chronicle وFinancial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل مزود لعقود الفروقات لعام 2024
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جوائز Investors' Chronicle وFinancial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل منصة انتقائية لعام 2024
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الجوائز المالية عبر الإنترنت
أفضل منصة تداول شاملة (2024)
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مُقدمة من Finder ضمن جوائز منصات تداول الفوركس
أفضل منصة لتداول الفوركس من حيث القيمة (2024)
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مُقدمة من Finder ضمن جوائز منصات تداول الفوركس
أفضل منصة لتداول الفوركس المرن والميسر (2024)
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ForexBrokers.com
الأفضل في فئة: العمولات والرسوم (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في فئة: سهولة الاستخدام (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في فئة: التعليم (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في فئة: المبتدئين (2024)
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الجوائز المالية عبر الإنترنت
أفضل مزوّد لعقود الفروقات (2023)
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الدليل المالي الجيد
أفضل تطبيق تداول لعام 2023
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ForexBrokers.com
الوسيط الأسرع نموًا (2023)
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انفستمنت ترند
الرضا العام للعملاء (2022)
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انفستمنت ترند
أفضل قيمة مقابل السعر (2022)
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إنفستمنت تريندز
أفضل قيمة مقابل السعر (2022)

ملاحظات المستخدم وتقييماته

اقرأ تعليقات عملائنا، مهما كان مستوى خبرتهم
2025-06-30
Khaled Almadani

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
kawa Hassan

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
مجودي ابن سيال

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
houssein_allaw_love

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
AHMAD

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
TAREK MALAHEEM

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
فارس ادريس ادريس

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-28
Marwan Alhajj

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-20
JaberMm

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-01
AHMAD SALEH AGHA

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
Sshago17

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
عادل الرشيدي

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
mohammed hamad

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
naserbbrrtt

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

عرض تقييمات 4 و 5 نجوم

4.6
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.7
4.6