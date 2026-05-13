Tại Capital.com, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng về tài chính, sức khỏe thể chất và tinh thần bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi hiểu rằng giao dịch có thể gây căng thẳng và có khả năng ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng cả trong và ngoài thị trường tài chính. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải lưu ý đến các lỗ hổng tiềm ẩn như:

- Giao dịch bằng tiền dành cho chi tiêu gia đình

- Giao dịch bằng số tiền mà bạn không thể để mất

- Dành quá nhiều thời gian cho việc giao dịch thay vì làm việc hoặc gặp gỡ người thân

- Giao dịch liều lĩnh mà không có quản lý rủi ro phù hợp

- Ám ảnh về những kết quả giao dịch tiêu cực

- Cố gắng đối phó với áp lực giao dịch bằng cách sử dụng thuốc

Rủi ro dễ bị tổn thương của bạn

Tổn thương có thể phát sinh bất cứ lúc nào trong quá trình giao dịch, ngay cả khi bạn có kinh nghiệm điều hướng thị trường. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi khách hàng nêu lên mối quan ngại với chúng tôi hoặc thể hiện những hành vi nhất định.

Khách hàng dễ bị tổn thương có thể thực hiện một hoặc nhiều hành động sau:

- Gây nguy hiểm đến sự an toàn tài chính của bản thân hoặc các thành viên trong gia đình

- Cố gỡ lỗ bằng cách mở các vị thế lớn hơn bình thường

- Vay nợ để cấp vốn cho các vị thế giao dịch

- Không tiết lộ hoạt động giao dịch với gia đình

Những người nghi ngờ rằng mình có thể đang gặp rủi ro có thể tự hỏi bản thân:

- Tôi có chăm sóc bản thân về mặt tinh thần và thể chất không, ví dụ như bằng cách tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục và nghỉ ngơi khi đi chợ?

- Việc giao dịch có đang ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc thói quen ăn uống của tôi không?

- Mối quan hệ của tôi với người khác có bị ảnh hưởng quá mức bởi hoạt động giao dịch của tôi không?

- Tôi có đang sử dụng thuốc để đối phó với những khoản thua lỗ trong giao dịch không?

- Kết quả giao dịch có ảnh hưởng đến cảm giác về giá trị bản thân của tôi không?

- Tôi có bao giờ cảm thấy muốn tự tử vì kết quả giao dịch tiêu cực không?

Nếu bạn trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Điều gì xảy ra nếu bạn trở nên dễ bị tổn thương

Tại Capital.com, chúng tôi có nhiều biện pháp được thiết kế để xác định một số dấu hiệu dễ bị tổn thương. Trong trường hợp hoạt động tài khoản của bạn kích hoạt cảnh báo, hệ thống của chúng tôi sẽ đánh dấu sự việc và các nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ để trao đổi về khả năng bạn đang gặp rủi ro, đồng thời thông báo cho bạn về các biện pháp có thể cải thiện tình hình.

Chúng ta không thể xác định và theo dõi tất cả các hình thức hành vi có khả năng dễ bị tổn thương. Nếu bạn cần hỗ trợ do thay đổi trong hành vi giao dịch, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp, nhưng điều quan trọng là bạn phải thông báo vấn đề này với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi càng sớm càng tốt. Cho dù phương pháp quản lý rủi ro của bạn có bị ảnh hưởng hay bạn không thoải mái với lượng thời gian mình dành cho giao dịch, bạn vẫn có thể yên tâm về một môi trường an toàn, hỗ trợ để nêu lên những lo ngại của mình.

Chúng tôi luôn có tùy chọn tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ tài khoản và bạn có thể yêu cầu kích hoạt lại nếu bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với thói quen giao dịch của mình.

Có sai sót gì không?

Tài khoản của bạn có thể đã bị đánh dấu do nhầm; lẫn ví dụ, nếu bạn chưa cập nhật thông tin về tài sản của mình gần đây. Trong trường hợp này, vui lòng làm rõ điều này với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn được liên hệ và chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết tình huống sớm nhất có thể.