Những điều cơ bản về giao dịch chỉ số và hợp đồng tương lai chỉ số Bạn mới tham gia giao dịch chỉ số phải không? Sau đây là một số câu hỏi và câu trả lời quan trọng để giúp bạn bắt đầu.

Chỉ số và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số là gì?

Chỉ số là công cụ tài chính theo dõi hiệu suất của một nhóm tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu. Vì vậy, giao dịch trên các chỉ số có nghĩa là tiếp cận được toàn bộ một nhóm tài sản chỉ với một giao dịch duy nhất.

Bằng cách theo dõi hiệu suất của một nhóm lớn cổ phiếu, chỉ số chứng khoán nhằm mục đích phản ánh tình trạng của thị trường rộng lớn hơn. Có các chỉ số chứng khoán đại diện cho thị trường chứng khoán của cả một quốc gia, chẳng hạn như US 500 và những chỉ số đại diện cho một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như Chỉ số Công nghệ sinh học NASDAQ bao gồm khoảng 200 công ty trong ngành công nghệ sinh học.

Điều này có nghĩa là các chỉ số có xu hướng đa dạng hóa và về cơ bản, bạn có thể tiếp cận toàn bộ một ngành hoặc nền kinh tế chỉ bằng một giao dịch. Những người mới tham gia thị trường tài chính thường bắt đầu bằng giao dịch chỉ số thay vì một cổ phiếu hoặc tài sản cụ thể nào đó.

Tại Capital.com, bạn có thể giao dịch cả CFD chỉ số giao ngay và hợp đồng tương lai chỉ số, theo dõi giá tương lai của các chỉ số chính, thường được sử dụng để giao dịch hoặc phòng ngừa rủi ro về kỳ vọng xung quanh hướng đi của thị trường, biến động hoặc các sự kiện kinh tế vĩ mô.

Tại sao nên giao dịch chỉ số?

Vì chỉ số là thước đo chứ không phải là vật hiện hữu nên không thể mua đứt: ví dụ, bạn không thể mua một phần của UK 100. Thay vào đó, bạn cần phải mua cổ phiếu của tất cả các công ty thành viên theo tỷ lệ đại diện.

Giao dịch giúp các chỉ số dễ tiếp cận hơn bằng cách cho phép bạn tiếp cận biến động giá của chúng mà không cần phải sở hữu bất kỳ thành phần nào. Điều này có nghĩa là bạn có thể tiếp cận toàn bộ một ngành hoặc nền kinh tế chỉ với một giao dịch và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình ngay lập tức.

Hợp đồng tương lai chỉ số cung cấp một cách bổ sung để đầu cơ vào các chuyển động thị trường rộng lớn hơn, thường với giờ giao dịch và cấu trúc hợp đồng khác với CFD chỉ số giao ngay. Hợp đồng tương lai được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để hành động dựa trên mùa báo cáo lợi nhuận, các công bố dữ liệu kinh tế hoặc rủi ro địa chính trị.

Vì bạn không sở hữu tài sản cơ bản nên bạn cũng có thể bán khống hoặc mua vào. Nhiều nhà cung cấp giao dịch tiếp tục định giá chỉ số sau khi thị trường đóng cửa, có nghĩa là chúng có thể giao dịch 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Tại sao nên giao dịch chỉ số với Capital.com?

Chúng tôi cung cấp giao dịch CFD trên nhiều chỉ số toàn cầu và hợp đồng tương lai chỉ số, với giá cả ngoài giờ làm việc, nghĩa là bạn có thể giao dịch nhiều chỉ số này suốt ngày đêm.

Sử dụng các công cụ thông minh và chương trình đào tạo toàn diện của chúng tôi để hỗ trợ bạn giao dịch các chỉ số tiền mặt chính hoặc thị trường chỉ số dựa trên hợp đồng tương lai theo tốc độ của riêng bạn, hoặc tích hợp với các công nghệ bên thứ ba hàng đầu như TradingView và MT4.

Xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng với các công cụ biểu đồ thông minh, trực quan của chúng tôi và đặt cảnh báo giá để thông báo cho bạn khi thị trường có biến động đáng kể. Bảo vệ bản thân trước những biến động bất lợi của thị trường với loạt công cụ quản lý rủi ro của chúng tôi, bao gồm lệnh dừng lỗ kéo theo (trailing stop) giúp khóa lợi nhuận khi thị trường có xu hướng tích cực đồng thời bảo vệ bạn khỏi thua lỗ.*

Cập nhật tin tức, thông tin chuyên sâu và phân tích mới nhất về thị trường chỉ số và hợp đồng tương lai chỉ số.

Tìm hiểu thêm về cách giao dịch chỉ số

*Lệnh dừng lỗ không được đảm bảo. Các lệnh dừng được đảm bảo sẽ phát sinh phí khi được kích hoạt.