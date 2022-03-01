Những điều cơ bản về giao dịch hàng hóa và hợp đồng tương lai hàng hóa Bạn có muốn hiểu thêm về hàng hóa không? Sau đây là phần tổng quan giúp làm sáng tỏ hình thức giao dịch lâu đời nhất trên thế giới.

Giao dịch hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa là hoạt động mua và bán nguyên liệu thô hoặc các sản phẩm nông nghiệp cơ bản. Có những hàng hóa cứng, thường là tài nguyên thiên nhiên được khai thác như vàng hoặc dầu, và những hàng hóa mềm, là vật nuôi hoặc hàng hóa nông nghiệp.

Hoạt động giao dịch hàng hóa có trước mọi hình thức giao dịch khác, vì các nền văn minh đang phát triển sẽ trao đổi thực phẩm và nhu yếu phẩm. Ngày nay, thị trường hàng hóa vật chất phụ thuộc rất nhiều vào hợp đồng tương lai, cho phép nhà sản xuất (như nông dân) đảm bảo mức giá với người mua từ trước.

Tuy nhiên, mạng lưới giao dịch hàng hóa tinh vi hiện nay cũng cho phép các nhà giao dịch đầu cơ tiếp cận biến động giá của các tài sản này trong ngắn hạn – thông qua giao dịch giao ngay hoặc hợp đồng tương lai hàng hóa.

Tại Capital.com, bạn có thể giao dịch CFD trên cả giá hàng hóa giao ngay và các công cụ liên kết với hợp đồng tương lai, tùy thuộc vào cách bạn muốn tham gia vào thị trường.

Tại sao nên giao dịch hàng hóa?

Giao dịch hàng hóa giúp bạn tiếp cận giá dầu, khí đốt, kim loại và nhiều loại hàng hóa khác mà không cần phải nhận tài sản thực tế hoặc lo lắng về việc lưu trữ chúng.

Hợp đồng tương lai hàng hóa cung cấp thêm tính linh hoạt, cho phép các nhà giao dịch suy đoán về sự biến động giá trong tương lai trên các hợp đồng tiêu chuẩn. Giá cả dựa trên hợp đồng tương lai là phổ biến trong các thị trường như dầu thô, khí tự nhiên và lúa mì, nơi mà kỳ vọng về cung và cầu thường xuyên thay đổi.

Khác với hợp đồng tương lai vật lý, CFD không yêu cầu sở hữu tài sản hoặc giao hàng khi hết hạn – vì vậy bạn có thể mua dài hoặc bán khống cả giá giao ngay và các công cụ liên kết với hợp đồng tương lai, đóng vị thế của bạn bất cứ khi nào bạn chọn (tuân theo giờ giao dịch).

Nhiều nhà đầu tư coi hàng hóa là một công cụ phòng ngừa lạm phát tiềm năng vì giá của chúng không có mối tương quan cao với các tài sản khác. Vàng nói riêng từ trước đến nay được coi là nơi trú ẩn an toàn vì nó có xu hướng giữ nguyên giá trị trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Giao dịch hàng hóa cũng cho phép bạn sử dụng đòn bẩy để khuếch đại mức độ rủi ro của mình. Điều này có thể làm tăng lợi nhuận của bạn nhưng cũng đồng thời khuếch đại thua lỗ, vì cả hai đều sẽ dựa trên toàn bộ giá trị của vị thế.

Tại sao nên giao dịch hàng hóa với Capital.com?

Chúng tôi cung cấp giao dịch CFD trên một loạt các mặt hàng và công cụ dựa trên hợp đồng tương lai ngày càng mở rộng, giúp bạn tiếp cận với biến động giá mà không cần phải mua trực tiếp tài sản.

Chúng tôi cung cấp giá cả theo thời điểm cho các hàng hóa phổ biến và tiếp xúc với các thị trường dựa trên hợp đồng tương lai, mang lại cho bạn sự linh hoạt trong cách và thời điểm bạn giao dịch.

Xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng với các công cụ biểu đồ thông minh, trực quan của chúng tôi và đặt cảnh báo giá để thông báo cho bạn khi thị trường có biến động đáng kể.

*Lệnh dừng lỗ không được đảm bảo. Các lệnh dừng được đảm bảo sẽ phát sinh phí khi được kích hoạt.