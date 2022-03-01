Những điều cần thiết của giao dịch tiền điện tử Chưa chắc chắn giao dịch tiền điện tử là gì? Dưới đây là tổng quan giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường toàn cầu biến động nhanh này.

Giao dịch tiền điện tử là gì?

Giao dịch tiền điện tử bao gồm nắm giữ vị thế dựa trên giá tăng hoặc giảm của các tài sản kỹ thuật số như bitcoin và ether với mục đích kiếm lời. Có thể thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh như CFD. Phương pháp này giống như khi bạn giao dịch các loại tài sản đã được thiết lập lâu đời hơn như cổ phiếu hoặc hàng hóa, ở chỗ bạn chỉ giao dịch giá cơ bản của tài sản thay vì sở hữu hoàn toàn tài sản đó.

Giao dịch tiền điện tử CFD thường được thực hiện bằng đòn bẩy, cho phép bạn tiếp cận toàn bộ giá trị của vị thế chỉ với khoản đầu tư tương đối nhỏ, được gọi là ký quỹ. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ vượt quá khoản tiền gửi ban đầu của bạn, khiến giao dịch ký quỹ trở nên rủi ro. Một cách khác để nắm giữ tiền điện tử là mua trực tiếp tiền kỹ thuật số thông qua ví và sàn giao dịch, mặc dù điều này có nghĩa là bạn không thể đầu cơ vào việc giá của nó sẽ giảm và phải bỏ ra toàn bộ giá trị của vị thế để đầu tư.

Tìm hiểu thêm về cách giao dịch Solana.

Tại sao nên giao dịch tiền điện tử?

Mọi người giao dịch tiền điện tử vì nhiều lý do, từ tiềm năng lợi nhuận lớn mà họ nhận thấy, đến tính đa dạng hóa, bản chất phi tập trung và khả năng tiếp cận thị trường của nó 24/7. Những tài sản như bitcoin đã trải qua giai đoạn biến động cực độ trong những năm gần đây và được công bố rộng rãi, khiến chúng trở nên khét tiếng trong văn hóa đại chúng và mở rộng sức hấp dẫn đầu cơ của chúng. Một số người cũng coi tiền điện tử là một công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ pháp định hoặc lạm phát, trong khi những người khác lại đánh giá cao công nghệ blockchain tiên tiến hỗ trợ chúng.

Tại sao nên giao dịch tiền điện tử với Capital.com?

Chúng tôi cung cấp giao dịch CFD trên tiền điện tử, giúp bạn tiếp cận biến động giá của các loại crypto mà không cần phải mua chúng trực tiếp. Bạn có thể giao dịch 450 tài sản kỹ thuật sốvới chúng tôi, với sự tự do đầu cơ vào giá cả khi giảm cũng như khi tăng.

Xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng với các công cụ biểu đồ thông minh, trực quan của chúng tôi và đặt cảnh báo giá để thông báo cho bạn khi thị trường có biến động đáng kể.Bảo vệ bản thân trước những biến động bất lợi của thị trường với loạt công cụ quản lý rủi ro của chúng tôi, bao gồm lệnh dừng lỗ kéo theo (trailing stop) giúp khóa lợi nhuận khi thị trường có xu hướng tích cực đồng thời bảo vệ bạn khỏi thua lỗ.*

*Lệnh cắt lỗ không được đảm bảo.