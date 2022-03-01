Giao dịch Forex và giao dịch hợp đồng tương lai forex là gì?

Thuật ngữ 'forex' là viết tắt của foreign exchange. Giao dịch ngoại hối là quá trình mua và bán các loại tiền tệ quốc tế, với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ sự biến động tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ.

Vì vậy, bạn có thể giao dịch đồng euro với đồng đô la Mỹ (EUR/USD), chẳng hạn. Mua cặp EUR/USD này có nghĩa là bạn thực sự đang đầu cơ vào việc đồng euro sẽ tăng giá so với đồng đô la. Hầu hết các cặp tiền tệ đều được định giá đến chữ số thập phân thứ tư, do đó một điểm chuyển động duy nhất liên quan đến chữ số thập phân thứ tư.

Tại Capital.com, bạn có thể giao dịch cả forex giao ngay và hợp đồng tương lai forex bằng cách sử dụng CFDs, cho phép bạn suy đoán về các biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai, thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro tiền tệ hoặc giao dịch dựa trên kỳ vọng kinh tế vĩ mô.

Tại sao nên giao dịch ngoại hối?

Thị trường Forex là thị trường lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch toàn cầu. Sàn giao dịch này hoạt động 24/5 và có tính thanh khoản cực cao, vì vậy bạn thường có thể tham gia và thoát lệnh giao dịch bất cứ lúc nào bạn muốn. Tính thanh khoản cao cũng đồng nghĩa với việc chênh lệch lãi suất có xu hướng hẹp hơn so với một số loại tài sản kém thanh khoản hơn.

Trong khi các biến động trên thị trường tiền tệ có thể nhỏ - ít hơn 1% biến động trung bình hàng ngày trong điều kiện giao dịch bình thường - thực tế là chúng được giao dịch đến số thập phân thứ tư tạo ra một môi trường giao dịch rất màu mỡ. Đòn bẩy do các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch đưa ra cũng có thể khuếch đại mức độ rủi ro của các nhà giao dịch cá nhân lên đến 30:1. Điều này có nghĩa là những biến động nhỏ trên thị trường cơ sở có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn, khiến giao dịch đòn bẩy trở nên rủi ro.

Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối cũng có thể giúp bạn tiếp cận các cơ hội định vị hoặc phòng ngừa rủi ro dài hạn hơn, vì bạn đang giao dịch dựa trên tỷ giá hối đoái dự kiến trong tương lai chứ không phải giá giao ngay.

Tại sao nên giao dịch ngoại hối với Capital.com?

Chúng tôi cung cấp giao dịch CFD trên ngoại hối giao ngay và ngoại hối kỳ hạn, giúp bạn tiếp cận với biến động giá của các cặp tiền tệ mà không cần phải mua hoặc trao đổi tiền tệ trực tiếp. Bạn có thể giao dịch các cặp tiền tệ 120 với chúng tôi, cả lệnh mua và lệnh bán.

Xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng với các công cụ biểu đồ thông minh, trực quan của chúng tôi và đặt cảnh báo giá để thông báo cho bạn khi thị trường có biến động đáng kể. Bảo vệ bản thân trước những biến động bất lợi của thị trường với loạt công cụ quản lý rủi ro của chúng tôi, bao gồm lệnh dừng lỗ kéo theo (trailing stop) giúp khóa lợi nhuận khi thị trường có xu hướng tích cực đồng thời bảo vệ bạn khỏi thua lỗ.*

*Lệnh dừng lỗ không được đảm bảo. Các lệnh dừng được đảm bảo sẽ phát sinh phí khi được kích hoạt.