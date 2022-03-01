Tại sao nên sử dụng tài khoản giao dịch demo?

Thực hành trên tài khoản giao dịch demo miễn phí là cách lý tưởng để bạn tiếp cận thị trường, giúp bạn tìm hiểu các nguyên tắc giao dịch CFD mà không có rủi ro.

Với số tiền ảo lên tới 100,000 đô la, bạn có thể nắm giữ vị thế trên thị trường ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và cổ phiếu bằng cách sử dụng CFDmà không cần mạo hiểm với tiền thật.

Dù trên ứng dụng hay máy tính, hãy khám phá giao diện dễ điều hướng và trực quan của chúng tôi, và nâng cao kỹ năng của bạn với 8 khung thời gian, hơn 100 chỉ báo và bộ công cụ vẽ, trên 6 loại biểu đồ khác nhau. Bạn cũng có thể vừa giao dịch vừa học hỏi với nguồn tin tích hợp từ Newsquawk, cung cấp những tin tức mới nhất về thị trường bạn chọn, cùng với bộ tài nguyên giáo dục của chúng tôi bao gồm hội thảo trực tuyến, bảng thuật ngữ và các bài viết giải thích.

Mở và giao dịch trên tài khoản demo là bước đầu tiên để bạn tham gia cùng hơn 500,000 chủ tài khoản thực của chúng tôi. Vậy hãy bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với một nhà cung cấp từng đoạt giải thưởng ngay hôm nay.