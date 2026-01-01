Về Capital.com

Capital.com là một trong những nền tảng giao dịch phát triển nhanh nhất thế giới – thực tế, chúng tôi được xếp hạng là công ty phát triển nhanh nhất ở Trung Đông trong Deloitte Technology Fast 50 năm 2024. Chúng tôi phục vụ khách hàng từ các văn phòng trên khắp Trung Đông, Vương quốc Anh, Châu Âu và Úc. Chúng tôi luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi quyết định, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của họ bằng công nghệ trực quan, chương trình đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ tận tình.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách cung cấp cho họ các công cụ và nguồn lực cần thiết để giao dịch một cách tự tin. Đây là sứ mệnh đã giúp chúng tôi giành được nhiều giải thưởng từ các cơ quan hàng đầu trong ngành – như ‘Nền tảng giao dịch tổng thể tốt nhất’ (Online Money Awards 2024) và ‘Ứng dụng giao dịch tốt nhất 2023’ (Good Money Guide) – và giúp chúng tôi đạt được xếp hạng ‘xuất sắc’ trên Trustpilot.

Tổng quan nhanh

Đơn vị đoạt giải thưởng toàn cầu

Tham gia cùng một nhà môi giới được công nhận vì hỗ trợ giao dịch của bạn – Ứng dụng giao dịch tổng thể tốt nhất năm 2024 và Nhà cung cấp CFD tốt nhất năm 2023 (Online Money Awards), Ứng dụng giao dịch tốt nhất năm 2023 (Good Money Guide). 

1 nghìn tỷ đô la được giao dịch bởi khách hàng của chúng tôi

Hãy yên tâm rằng chúng tôi không chỉ đưa ra những tuyên bố táo bạo – chúng tôi được khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng. Khách hàng của chúng tôi yêu thích dịch vụ đến mức họ đã giao dịch với tổng khối lượng vượt mức đáng kinh ngạc 1 nghìn tỷ đô la tính đến năm 2024. 

Các thị trường bạn muốn

Giao dịch CFD trên nhiều thị trường toàn cầu phổ biến, từ bitcoin đến dogecoin, dầu thô đến khí đốt tự nhiên, vàng đến đồng và nhiều loại cổ phiếu lớn , cặp tiền tệchỉ số chứng khoán.  

Những thứ bạn sẽ nhận được

Cho dù bạn là nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, chúng tôi đều có những công cụ bạn cần để giao dịch một cách tự tin.

Truy cập nhanh vào tiền của bạn

Để tiền của bạn đến đúng nơi cần thiết mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Rút tiền nhanh chóng – chúng tôi xử lý 94% giao dịch trong vòng một giờ. và 99% giao dịch rút tiền trong vòng 24 giờ (dữ liệu máy chủ toàn cầu của Capital.com, 2024).

Đòn bẩy bạn muốn

Chọn đòn bẩy mà bạn muốn: lên đến 200:1 về hàng hóa, FX và chỉ số, xuống đến 1:1 nếu bạn muốn hưởng lợi từ 0% phí tài trợ qua đêm cho cổ phiếu và tiền điện tử.

Một nền tảng sẽ không làm bạn thất vọng

Giao dịch trên một nền tảng và ứng dụng đã giành được nhiều giải thưởng –  ‘Nền tảng giao dịch tổng thể tốt nhất’ (Online Money Awards 2024) và ‘Ứng dụng giao dịch tốt nhất 2023’ (Good Money Guide) – được thiết kế theo nhu cầu của bạn.

Trải nghiệm khách hàng đẳng cấp thế giới

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng. Ngay từ khi bạn tham gia, bạn sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia của chúng tôi – và bạn sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ nội dung giáo dục, tin tức và phân tích. 

Những điểm nổi bật làm nên tên tuổi của chúng tôi

Nhóm Capital.com
857K+
Các nhà giao dịch trên toàn cầu
110K+
Khách hàng hoạt động hàng tháng
24/7
Hỗ trợ khách hàng
100
Các chỉ số kỹ thuật

Ngành công nghiệp nói gì về chúng tôi

Các sản phẩm trực quan, dịch vụ khách hàng tận tâm và sự đổi mới không ngừng của chúng tôi đã nhiều lần được công nhận bởi một số tổ chức uy tín hàng đầu trong ngành.

Năm 2023, Deloitte Technology Fast 50 đã xếp hạng chúng tôi là một trong 50 công ty công nghệ phát triển nhanh nhất trên khắp Trung Đông và Síp. Và đây chỉ là một số giải thưởng mà chúng tôi đã nhận được gần đây:

BrokerChooser
Nhà môi giới CFD tốt nhất (2026)
Good Money Guide
Tài khoản giao dịch tốt nhất: Lựa chọn của mọi người (2025)
ForexBrokers.com
Tốt nhất trong phân khúc: Hoa hồng và Phí (2025)
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dễ Sử Dụng (2025)
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giao Dịch Tiền Điện Tử (2025)
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Nhà Môi Giới Trên TradingView (2025)
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giáo Dục (2025)
Investors Chronicle & Financial Times
Ứng Dụng Đạt Giải 5 Sao (2024)
Investors Chronicle & Financial Times
Nhà Cung Cấp CFD Đạt Giải 5 Sao (2024)
Investors Chronicle & Financial Times
Nền Tảng Lựa Chọn Đạt Giải 5 Sao (2024)
Giải thưởng Tiền Tệ Trực Tuyến
Nền Tảng Giao Dịch Tốt Nhất Toàn Diện (2024)
ForexBrokers.com
Tốt nhất trong phân khúc: Hoa hồng và Phí (2024)
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dễ Sử Dụng (2024)
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giáo Dục (2024)
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (2024)
Công nghệ Deloitte
Công ty công nghệ phát triển nhanh số 1 tại Síp và Trung Đông (2023)
Good Money Guide
Ứng dụng Giao dịch Tốt nhất (2023)
Giải thưởng Tiền Tệ Trực Tuyến
Nhà Cung Cấp CFD Tốt Nhất (2023)
ForexBrokers.com
Nhà Môi Giới Phát Triển Nhanh Nhất (2023)
Xu Hướng Đầu Tư
Mức Độ Hài Lòng Chung Của Khách Hàng (2022)
Xu Hướng Đầu Tư
Giá trị đồng tiền (2022)
ADVFN
Nền Tảng Cá Cược Chênh Lệch Tốt Nhất (2022)
Tạp chí Nhà đầu tư của Financial Times
Tốt Nhất Cho Nhà Đầu Tư Mới Bắt Đầu (2022)

Những thứ chúng tôi cung cấp

Giao dịch CFD

Mua hoặc bán FX, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử

Nền tảng giao dịch

Lựa chọn giữa các nền tảng được ưa chuộng trong ngành là TradingView hoặc MT4, hoặc giao dịch trên nền tảng web của chúng tôi với nhiều công cụ và chỉ số khác nhau
Văn phòng toàn cầu của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ các nhà giao dịch trên toàn cầu, với văn phòng tại bốn châu lục.

Đối tác đáng tin cậy
Đối tác nổi bật
