Với hàng thập kỷ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và giao dịch, đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi đã đưa chúng tôi trở thành một trong những nhà môi giới phát triển nhanh nhất châu Âu, tạo ra các giải pháp sáng tạo giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn.
Viktor là một doanh nhân công nghệ người Anh có con mắt tinh tường trong việc xác định các dự án công nghệ đột phá, định hình thị trường. Ông đã đầu tư vào công nghệ đột phá thông qua công cụ đầu tư toàn cầu của mình, VP Capital, kể từ năm 2001.
Chính sở thích kết hợp công nghệ tốt nhất với đội ngũ nhân viên có động lực cao đã thôi thúc ông thành lập Capital.com vào năm 2016. Kể từ đó, Capital.com đã nổi lên như một trong những nền tảng giao dịch phát triển nhanh nhất thế giới, với các văn phòng trên khắp Vương quốc Anh, Châu Âu, Úc và Trung Đông.
Rupert gia nhập Capital.com vào tháng 6 năm 2022, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch và bán hàng tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Sau nhiều năm làm việc tại bàn giao dịch của IG, ông trở thành Phó giám đốc phụ trách giao dịch ngoại hối và sản phẩm tiền điện tử. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm CEO của IG US, nơi ông thành lập và nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý trước khi phát triển công ty thành một đối thủ cạnh tranh mới đáng kể trên thị trường ngoại hối Hoa Kỳ.
Là Giám đốc điều hành của Capital.com UK, Rupert giám sát hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh và đảm bảo sự phù hợp với chiến lược toàn cầu của Tập đoàn.
Christoforos gia nhập nhóm Capital.com vào tháng 11 năm 2016, mang theo một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là Chuyên gia tính toán bảo hiểm trong ngành môi giới tái bảo hiểm, sau đó dành thêm ba năm trong ngành môi giới và thăng tiến từ Chuyên viên phân tích bảo hiểm cấp cơ sở lên Quản lý rủi ro. Ông gia nhập công ty với vai trò Trưởng phòng Rủi ro, trước khi trở thành Giám đốc Rủi ro và sau đó là Trưởng phòng Vận hành.
Ông có bằng Cử nhân Toán học của Đại học Leeds và bằng Thạc sĩ Khoa học Thống kê của Đại học City, London (nay là Đại học City St George).
Tarik Chebib chịu trách nhiệm mở rộng Capital.com sang các thị trường mới có tốc độ tăng trưởng cao trên khắp khu vực. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành môi giới, Tarik ban đầu gia nhập Capital.com với vai trò Giám đốc doanh thu vào tháng 7 năm 2021, trước khi chuyển sang vai trò Giám đốc điều hành khu vực một năm sau đó. Có trụ sở tại Dubai, Tarik hiện đang điều hành công ty con mới được cấp phép của chúng tôi tại UAE. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao, bao gồm Trưởng phòng kinh doanh tại IG và gần đây hơn là Trưởng phòng Trung Đông tại Pepperstone.
Ông có bằng Thạc sĩ Quản lý của Trường Kinh doanh Cass và bằng Cử nhân Kinh doanh của Đại học Brunel London.
Thomas McCrickard là Giám đốc điều hành của Capital Com Australia, phụ trách chiến lược, giám sát quy định và hoạt động của công ty trên toàn khu vực.
Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong thị trường tài chính toàn cầu, Thomas đã đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong lĩnh vực giao dịch phái sinh, quản lý rủi ro và chiến lược tại London và Melbourne. Ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc của Capital Com Australia từ tháng 12 năm 2023, dẫn dắt doanh nghiệp trải qua các giai đoạn phát triển và tăng trưởng quan trọng. Thomas có bằng Cử nhân Khoa học về Toán học Kinh doanh và Thống kê từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (London School of Economics and Political Science).
Ariel gia nhập Capital.com vào tháng 3 năm 2021. Ông bắt đầu hành trình của mình tại Ernst & Young cách đây 18 năm , nơi ông giữ chức Kiểm toán viên cấp cao của các công ty công nghệ cao được giao dịch trên Nasdaq. Sau đó, ông giữ chức vụ Kiểm soát viên cấp cao trong bối cảnh khởi nghiệp, cũng như các tập đoàn đa quốc gia đã trưởng thành như tập đoàn Alstom Energy của Pháp (được General Electric mua lại). Gần đây hơn, ông đã dành ba năm làm việc tại nền tảng giao dịch xã hội eToro với vai trò là Trưởng phòng Tài chính tại Châu Âu.
Ariel là một kế toán viên công chứng và có bằng Cử nhân Kế toán, Quản lý và Kinh tế, cũng như bằng MBA về Quản lý tài chính.
Sheena gia nhập Capital.com vào tháng 9 năm 2023 với thành tích đáng kể trong việc quản lý các nhóm trên khắp Châu Âu và Trung Đông về mọi khía cạnh của tuân thủ quy định. Trước khi làm việc tại Capital.com, Sheena là Giám đốc tuân thủ tại ADSS. Sheena đã dành hơn một thập kỷ đầu sự nghiệp của mình tại CMC Markets, thăng tiến từ vai trò Trợ lý tuân thủ lên Trưởng phòng tuân thủ tại Vương quốc Anh và Châu Âu.
Bà có bằng Cử nhân Luật của Đại học Queen Mary, London và bằng Thạc sĩ Chính sách công quốc tế của UCL.
Sasha là Giám đốc Sản phẩm tại Capital.com, dẫn dắt sự phát triển của nền tảng toàn cầu và trải nghiệm người dùng của chúng tôi. Với nền tảng vững chắc trong quản lý sản phẩm, fintech và đổi mới tập trung vào khách hàng, anh mang đến niềm đam mê xây dựng những sản phẩm trực quan, có thể mở rộng, giải quyết nhu cầu thực sự của người dùng. Sasha có kinh nghiệm trong việc lãnh đạo các đội đa chức năng trên nhiều thị trường và tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển sản phẩm thông qua dữ liệu, tư duy thiết kế và nuôi dưỡng hiệu suất cao. Trước khi đến với Capital.com, Sasha là Trưởng phòng Sản phẩm cho Revolut Wealth & Trading và Tín dụng.
Với tư cách là Giám đốc Thông tin và An ninh tại Capital.com, Pavel lãnh đạo chiến lược toàn cầu của công ty về an ninh thông tin, CNTT, cơ sở hạ tầng, hoạt động nền tảng và tuân thủ quy định. Kể từ khi gia nhập vào năm 2018, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố thế trận bảo mật của Capital.com và xây dựng nền tảng công nghệ mạnh mẽ, có khả năng mở rộng để hỗ trợ tăng trưởng nhanh chóng trong môi trường công nghệ tài chính được quản lý. Với chuyên môn sâu rộng về an ninh mạng, quản lý CNTT và quản trị rủi ro, Pavel đảm bảo văn hóa phục hồi an ninh mạng và sẵn sàng tuân thủ quy định, giúp Capital.com luôn đi đầu trong công nghệ tài chính an toàn và linh hoạt.
Eugene Lemesh lãnh đạo chiến lược nhân sự toàn cầu của Capital.com, tập trung vào phát triển tài năng, tăng trưởng tổ chức và thúc đẩy văn hóa hòa nhập, hiệu suất cao. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực lãnh đạo nhân sự trong các môi trường năng động, phát triển nhanh, ông giám sát toàn bộ vòng đời của nhân viên, từ tuyển dụng và gắn kết đến học tập, DEI và phát triển khả năng lãnh đạo. Eugene nổi tiếng với việc thiết kế các chiến lược lấy con người làm trọng tâm, phù hợp với mục tiêu kinh doanh, hỗ trợ đổi mới và giúp cá nhân phát triển ở mọi giai đoạn trong sự nghiệp.
Kể từ khi gia nhập công ty vào năm 2016, Nikolai đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng – từ khi công ty mới thành lập cho đến khi trở thành doanh nghiệp toàn cầu như ngày nay. Với năng lực xây dựng nhân tài và phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính có tốc độ tăng trưởng cao, Nikolai đã lãnh đạo thành công nhiều chức năng cốt lõi, từ pháp lý và vận hành đến tăng trưởng và tiếp thị.
Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và đầu tư kinh doanh và có bằng Tiến sĩ Luật.
Trước khi mang chuyên môn của mình đến Capital.com, Valentina đã làm Cố vấn pháp lý chính và Giám đốc hành chính hoặc Quản lý tại nhiều công ty trong lĩnh vực CNTT, truyền thông, bất động sản và dịch vụ tài chính.
Trước đó, Valentina là cộng sự tại một công ty luật địa phương hàng đầu. Valentina có bằng Cử nhân về Quy định pháp lý đối với hoạt động thương mại từ Đại học Quốc gia Belarus và đã vượt qua chương trình Quản lý chuyên nghiệp tại Trường Kinh doanh IPM. Cô hiện đang hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật Thương mại và Tài chính Quốc tế tại trường Kings College of London.
Elpida gia nhập Capital.com vào năm 2024, mang theo hơn 10 năm kinh nghiệm quốc tế về hoạt động khách hàng, tiếp nhận, thanh toán và chuyển đổi văn phòng. Với tư cách là Trưởng phòng điều hành, bà lãnh đạo các chức năng chính nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và hợp lý hóa hiệu suất kinh doanh. Trước đây, bà đã giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực công nghệ tài chính, bao gồm Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động khách hàng và Trưởng phòng bảo quản, nơi bà quản lý các nhóm toàn cầu, thúc đẩy tự động hóa và cải thiện việc cung cấp dịch vụ.
Vitalii Kedyk là chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về tài sản kỹ thuật số, với gần một thập kỷ kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới trong tiền điện tử và Web3. Từ năm 2017, ông đã làm việc với một số sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý và là đại diện sáng lập của CryptoUK, đóng góp vào sự phát triển ban đầu của quy định về tiền điện tử tại Vương quốc Anh.
Trước khi gia nhập Capital.com, Vitalii là Trưởng phòng Chiến lược tại Currency.com, nơi ông lãnh đạo các sáng kiến chiến lược và quản lý thành công một quy trình M&A được hoàn tất vào đầu năm 2025. Tại Capital.com, ông tập trung vào việc mở rộng dịch vụ tiền điện tử của nền tảng, dựa trên kiến thức sâu rộng của mình về thị trường tiền điện tử, tài chính kỹ thuật số và khuôn khổ pháp lý.