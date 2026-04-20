Kết nối tài khoản Capital.com và MT4 của bạn để tận hưởng giao dịch tự động được hỗ trợ bởi phân tích kỹ thuật tiên tiến.
Các cố vấn chuyên gia cho giao dịch thuật toán và tín hiệu giao dịch từ các nhà cung cấp hàng đầu.
Nhiều công cụ kỹ thuật và nhiều thiết lập biểu đồ.
Nắm bắt xu hướng thị trường với nhiều chỉ số tùy chỉnh.
Sử dụng các công cụ phân tích bổ sung và Smart Trader Tools, bao gồm 30 chỉ số kỹ thuật phổ biến và 24 đối tượng phân tích.
Bất kỳ nhà môi giới được quản lý nào cung cấp phần mềm MT4 đều có thể được coi là nhà môi giới MT4 – chẳng hạn như Capital.com!
Không, MT4 không phải là một sàn môi giới, mà là một bộ phần mềm kết nối với nhà môi giới – như Capital.com – để thực hiện giao dịch.
MetaTrader 4 nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn với biểu đồ thời gian thực, báo giá trực tiếp, phân tích chuyên sâu và nhiều công cụ và chỉ báo quản lý lệnh. Nó cũng cho phép bạn tự động hóa giao dịch của mình bằng cách áp dụng các thuật toán tự động mở và đóng các vị thế giao dịch của bạn theo các thông số được cài đặt trước.
MetaTrader 4 có thể hữu ích cho người mới bắt đầu nhờ giao diện thân thiện với người dùng và khả năng tùy chỉnh cao. Ngoài ra, ứng dụng còn có nhiều công cụ, tiện ích bổ sung và chỉ số Smart Trader có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Nó cũng có thể là một nơi tốt để thử giao dịch tự động và theo thuật toán.
Có. Khách hàng ở các quốc gia đăng ký theo giấy phép ASIC, CySEC, SCA, FCA và SCB của chúng tôi có thể sử dụng tài khoản Capital.com trực tiếp hoặc demo trên MetaTrader 4. Tính năng tích hợp này hiện chưa khả dụng đối với cư dân Pháp.
MetaTrader 4 hoàn toàn miễn phí sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu chi phí do nhà môi giới tính dưới hình thức phí chênh lệch giá hoặc hoa hồng (hoặc các loại phí khác).