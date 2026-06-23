Vui lòng xem tệp pdf sau để biết toàn bộ quy trình khiếu nại của chúng tôi:
Thông tin liên hệ bổ sung và các câu hỏi thường gặp cũng có thể được tìm thấy trong trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.
Nếu bạn nghi ngờ bị mạo danh hoặc gặp hoạt động đáng ngờ, không chuyển thêm tiền, lưu lại bằng chứng và liên hệ Capital.com qua kênh hỗ trợ chính thức.
Thực hiện theo các bước trên trang này và cung cấp thông tin liên quan. Giao dịch CFD có rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư.
Bạn nên gửi khiếu nại nếu gặp vấn đề với tài khoản, giao dịch, thanh toán hoặc nghi ngờ có hoạt động mạo danh liên quan đến Capital.com.
Hãy lưu lại email, ảnh chụp màn hình, mã giao dịch, thời gian sự việc và mọi thông tin liên quan để đội hỗ trợ có thể xem xét.
Thua lỗ do biến động thị trường là rủi ro giao dịch. Khiếu nại liên quan đến quy trình, dịch vụ, tài khoản hoặc nghi ngờ mạo danh.