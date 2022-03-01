Lãi suất

Giao dịch lãi suất

Đưa ra quan điểm về các công cụ liên quan đến sự thay đổi lãi suất toàn cầu với giao dịch CFD. Khám phá tất cả các thị trường, từ chỉ số và hàng hóa đến trái phiếu và nhiều hơn nữa – trực tiếp trên nền tảng web hoặc ứng dụng của Capital.com.

Giao dịch lãi suất là gì?

Giao dịch lãi suất liên quan đến việc đầu cơ vào các công cụ liên kết với những thay đổi trong tương lai của lãi suất ngân hàng trung ương, chẳng hạn như Lãi suất Quỹ Liên bang Mỹ, Lãi suất Căn bản của Ngân hàng Anh hoặc lãi suất cơ sở của ECB.

Bạn có thể giao dịch CFD trên một loạt các thị trường liên kết với lãi suất, bao gồm hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và hợp đồng tương lai trái phiếu vĩnh viễn. Những công cụ này thường có xu hướng phản ứng với những kỳ vọng thay đổi xung quanh chính sách tiền tệ, lạm phát và dữ liệu vĩ mô.

Tại sao lại giao dịch lãi suất?

Lãi suất đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi thứ từ chi phí vay mượn đến định giá tài sản. Khi các ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm lãi suất, điều này có thể ảnh hưởng đến ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và đặc biệt là thị trường trái phiếu.

Giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất hoặc hợp đồng tương lai trái phiếu cho phép bạn hành động dựa trên những kỳ vọng xung quanh những biến động lãi suất này – cho dù bạn dự đoán thắt chặt, nới lỏng hay chỉ đơn giản là sự biến động xung quanh các thông báo quan trọng.

Ví dụ:

  • Nếu các nhà giao dịch mong đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, giá trên hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc Mỹ thường có xu hướng giảm trong sự mong đợi.
  • Nếu ECB phát tín hiệu một giọng điệu ôn hòa, hợp đồng tương lai Euribor thường có thể dẫn đến một sự gia tăng khi các thị trường điều chỉnh dự báo lãi suất của họ.

Với giao dịch CFD, bạn có thể mua dài hoặc bán khống trên những biến động này, mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Bạn cũng có sự linh hoạt để điều chỉnh mức độ tiếp xúc của mình với đòn bẩy – nhưng hãy nhớ, đòn bẩy làm tăng rủi ro cũng như phần thưởng tiềm năng.

Tại sao giao dịch thị trường lãi suất với Capital.com?

Với Capital.com, bạn có thể giao dịch CFD trên nhiều thị trường liên quan đến lãi suất.

Dù bạn đang giao dịch xung quanh các cuộc họp của ngân hàng trung ương, phản ứng với những bất ngờ về lạm phát, hay tìm cách bảo hiểm rủi ro lãi suất, nền tảng của chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để thực hiện điều đó.

  • Truy cập các thị trường như 3 tháng SONIA và Euribor
  • Giá cả và tin tức theo thời gian thực, tất cả trong nền tảng – để bạn có thể đi trước các bản phát hành dữ liệu lớn
  • Công cụ biểu đồ nâng cao và quản lý rủi ro, bao gồm cảnh báo giá và lệnh dừng lỗ*

Giữ kết nối với thị trường thông qua nền tảng trực quan và hỗ trợ nhanh nhạy của chúng tôi – và giao dịch các công cụ lãi suất chính, với một cái nhìn thông thái.

Lệnh dừng lỗ không được đảm bảo. Các lệnh dừng được đảm bảo sẽ phát sinh phí khi được kích hoạt.

