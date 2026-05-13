Giao dịch thông minh trên nền tảng TradingView

Kết nối tài khoản Capital.com của bạn với TradingView và tận hưởng trải nghiệm giao dịch tuyệt vời nhờ các công cụ biểu đồ độc quyền.

Mạng xã hội dành cho nhà đầu tư và giao dịch nổi bật nhất trên web với hơn 50 triệu người dùng.

Giao diện dễ sử dụng

TradingView có giao diện trực quan, cho phép bạn nâng cao kỹ năng giao dịch của mình, bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình.

Giao dịch tốt nhất

Nó tương thích với máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng, vì vậy bạn có thể chọn và sàng lọc CFD cũng như hợp tác với các nhà giao dịch khác ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào bạn muốn.

Làm thế nào tôi có thể kết nối TradingView?

  • Bước 1 Đăng ký và tạo tài khoản Capital.com.
  • Bước 2 Tìm hồ sơ môi giới của chúng tôi trên TradingView và nhấp vào 'Giao dịch'.
  • Bước 3 Đăng nhập vào Capital.com và hoàn tất kết nối.
  • Bước 4 Bạn đã sẵn sàng để đạt được thành công và thực hiện giao dịch.

Tại sao nên giao dịch trên TradingView?

Biểu đồ độc quyền

Mang lại sự nhất quán cho chiến lược giao dịch của bạn với các biểu đồ thân thiện với thiết bị di động, tương tác cao và phản hồi nhanh, được hỗ trợ bởi hơn 110 công cụ vẽ thông minh.

Mọi thứ liên quan đến giao dịch

Tìm một loạt các chỉ báo ngay bên cạnh trình sàng lọc nâng cao và nguồn cấp tin tức trực tiếp của bạn. Không cần phải chuyển đổi nền tảng để giao dịch hiệu quả.

Kết nối và học hỏi

Trở thành một phần của cộng đồng nhà giao dịch và nhà đầu tư và khám phá những xu hướng và thông tin chuyên sâu mới nhất về thị trường.

Các tính năng của TradingView

Biểu đồ nâng cao

Xác định các cơ hội tiềm năng bằng cách sử dụng hơn 12 biểu đồ có thể tùy chỉnh, bao gồm Renko, Kagi, Point and figure, và xem tối đa 8 biểu đồ trên một tab.

Cảnh báo giao dịch

Luôn đồng bộ với thị trường cùng 12 điều kiện cảnh báo về giá, chỉ báo và chiến lược.

Phân tích kỹ thuật

Nâng cao khả năng phán đoán của bạn với hơn 100 chỉ báo được xây dựng sẵn, vô số chỉ báo do cộng đồng xây dựng, công cụ vẽ thông minh, chỉ báo hồ sơ khối lượng, nhận dạng mẫu nến và nhiều hơn nữa.

Phân tích tài chính

Sử dụng hơn 100 lĩnh vực và tỷ lệ cơ bản, báo cáo tài chính, phân tích định giá và dữ liệu lịch sử của công ty.

Ngôn ngữ lập trình Pine Script

Nhà giao dịch chuyên nghiệp? Tạo chỉ báo của riêng bạn bằng ngôn ngữ lập trình Pine ScriptTM mạnh mẽ của nền tảng.

Truy cập vào mạng xã hội đang ngày càng mở rộng

Tham gia cộng đồng sôi động gồm những người có cùng chí hướng từ khắp nơi trên thế giới và trò chuyện theo thời gian thực. Hãy xem và học bằng cách theo dõi các luồng giao dịch trực tiếp hoặc chia sẻ kiến thức của bạn bằng cách phát sóng trực tiếp của riêng bạn.

Tại sao nên chọn Capital.com để giao dịch?

Giao dịch trên Nền tảng Giao dịch Tổng thể Tốt nhất năm 2024

Tìm hiểu lý do tại sao chúng tôi đã chiến thắng tại Giải thưởng Online Money 2024: biểu đồ tùy chỉnh, giao diện thân thiện với người dùng và nhiều tính năng giao dịch hữu ích khác. 
Mở tài khoản nhanh chóng

Mở tài khoản với chúng tôi rất nhanh chóng và đơn giản – bạn có thể đăng nhập và giao dịch ngay hôm nay.

Thị trường của bạn, đòn bẩy của bạn

Giao dịch CFD trên US Tech 100, bitcoin, USD/JPY, khí đốt tự nhiên và hàng ngàn loại khác, hãy lựa chọn đòn bẩy phù hợp với bạn.
Phí rõ ràng, cạnh tranh

0% hoa hồng, luôn luôn. 0% phí tài trợ qua đêm cho cổ phiếu không đòn bẩy và CFD tiền điện tử. Kiểm tra các khoản phí khác áp dụng với cấu trúc phí rõ ràng của chúng tôi
24/7 hỗ trợ bằng tiếng Anh

Bạn có thắc mắc về tài khoản hoặc giao dịch với chúng tôi không? Hãy liên hệ với đội ngũ thân thiện và nhiệt tình của chúng tôi qua điện thoại, email, Whatsapp hoặc trò chuyện trực tiếp. Tiếng Anh 24/7, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha trong giờ làm việc. 
Mọi thứ bạn cần để giao dịch

So sánh nhiều thị trường trên biểu đồ nhanh. Tìm các mẫu có thể giao dịch với 100+ các chỉ số. Giao dịch trực tiếp từ tin tức trên nền tảng. Tích hợp liền mạch TradingView và MT4. Còn nữa, nhưng chúng tôi sắp hết chỗ rồi! 
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng TradingView trên những thiết bị nào?

Bạn có thể sử dụng TradingView trên máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng.

Làm thế nào để tôi giao dịch trên TradingView?

Kết nối Capital.com với TradingView để giao dịch CFD với sự trợ giúp của biểu đồ nâng cao. CFD trao đổi chênh lệch giá từ thời điểm hợp đồng được mở cho đến thời điểm hợp đồng được đóng. Chúng cho phép bạn mở các vị thế mua hoặc bán chỉ với một phần nhỏ giá trị giao dịch của bạn – một khái niệm được gọi là giao dịch đòn bẩy.

Kết quả là, bạn có thể mở các vị thế lớn hơn và tiếp cận nhiều hơn với thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, bạn cũng phải đối mặt với rủi ro vì đòn bẩy có thể làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ. Đó là lý do tại sao việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro khi giao dịch CFD lại quan trọng.

Tôi có thể giao dịch những thị trường nào với TradingView?

Khi giao dịch với Capital.com trên TradingView, bạn có thể mua hoặc bán CFD trên hơn 3.000 thị trường, bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử, chỉ số, ngoại hối và hàng hóa.

Đối tác đáng tin cậy
Đối tác nổi bật
