21 khung thời gian, hơn 38 chỉ báo tích hợp và 44 đối tượng phân tích
Kiến trúc đa luồng 64-bit cho độ ổn định và tốc độ khớp lệnh cao hơn
Hỗ trợ giao dịch thuật toán thông qua EA và môi trường phát triển MQL5
Xây dựng và tùy chỉnh các chỉ báo, tập lệnh và robot giao dịch của riêng bạn
Sáu loại lệnh, bao gồm lệnh mua dừng giới hạn và lệnh bán dừng giới hạn
Khớp lệnh trên bốn chế độ – tức thời, thị trường, yêu cầu và trao đổi – phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
Việc thiết lập MetaTrader 5 trên Capital.com chỉ mất vài phút.
Tính năng
MT5
MT4
Khung thời gian
21
9
Các chỉ số kỹ thuật
80+
30
Lịch kinh tế
✔️
❌
Công cụ kiểm tra chiến lược
Đa luồng
Đơn luồng
Phòng ngừa rủi ro
✔️
✔️
Các loại tài sản
Khác (bao gồm cổ phiếu, ETF)
Forex & CFD
MetaTrader 5 (MT5) là một nền tảng giao dịch đa tài sản nổi tiếng với các công cụ biểu đồ tiên tiến, tốc độ khớp lệnh nhanh và hỗ trợ giao dịch thuật toán. Nó được sử dụng trên toàn cầu bởi các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự kiểm soát và tùy chỉnh cao hơn trong các chiến lược của họ.
Bắt đầu bằng cách tải xuống MT5 trên thiết bị của bạn (Mac, Windows, di động hoặc web). Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Capital.com của bạn, sau đó khám phá các công cụ của nền tảng - thiết lập biểu đồ, thêm chỉ báo và đặt lệnh giao dịch trực tiếp từ giao diện.
Sau khi đăng nhập, hãy chọn thị trường của bạn, chọn loại lệnh (thị trường hoặc chờ), đặt khối lượng giao dịch của bạn và nhấp vào Mua hoặc Bán. MT5 hỗ trợ sáu loại lệnh chờ, mức dừng lỗ và chốt lời, và giao dịch một lần nhấp để khớp lệnh nhanh hơn.