Kết hợp các công cụ MetaTrader quen thuộc với dịch vụ đoạt giải thưởng của chúng tôi, chênh lệch giá thấp và quyền truy cập nổi bật vào tất cả các loại tài sản.

Cách Capital.com nâng tầm MT5

MT5, được cung cấp bởi Capital.com

Giao dịch trên nền tảng MT5 thế hệ mới đáng tin cậy – được hỗ trợ bởi giá cả minh bạch, hỗ trợ đa ngôn ngữ và khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn.

CFD tiền điện tử đoạt giải thưởng

Đoạt giải “Nhiều loại tiền điện tử nhất” và “Giao dịch tiền điện tử tốt nhất” tại Giải thưởng ForexBrokers.com năm 2025. Truy cập một trong những phạm vi CFD tiền điện tử rộng nhất hiện có trên MT5.

Tiềm năng tự động hóa tối đa

Được truy cập đầy đủ vào các Chuyên gia tư vấn (EA) – không có hạn chế. Tận hưởng sự tự do hoàn toàn để tự động hóa chiến lược của bạn, kiểm tra lại với dữ liệu tick và giao dịch theo cách của bạn.

Phạm vi tài sản khổng lồ

100 cặp tiền tệ, 30 tiền điện tử, 30 hàng hóa, 20 chỉ số và cổ phiếu được chọn
Tại sao các nhà giao dịch chọn MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) là một nền tảng giao dịch nhanh chóng, linh hoạt dành cho ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, tiền điện tử và hàng hóa. Nó cung cấp biểu đồ nâng cao, nhiều loại lệnh hơn và khả năng tùy chỉnh sâu hơn so với MT4.

21 khung thời gian, hơn 38 chỉ báo tích hợp và 44 đối tượng phân tích

Kiến trúc đa luồng 64-bit cho độ ổn định và tốc độ khớp lệnh cao hơn

Hỗ trợ giao dịch thuật toán thông qua EA và môi trường phát triển MQL5

Xây dựng và tùy chỉnh các chỉ báo, tập lệnh và robot giao dịch của riêng bạn

Sáu loại lệnh, bao gồm lệnh mua dừng giới hạn và lệnh bán dừng giới hạn

Khớp lệnh trên bốn chế độ – tức thời, thị trường, yêu cầu và trao đổi – phù hợp với phong cách giao dịch của bạn

Việc thiết lập MetaTrader 5 trên Capital.com chỉ mất vài phút.

Mở tài khoản Capital.com của bạn để kích hoạt MT5 (đảm bảo bạn đã được xác minh để giao dịch).

Tạo tài khoản MT5 của bạn trong ứng dụng hoặc nền tảng web của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn từng bước.
Tải xuống MT5 cho hệ điều hành di động, web hoặc máy tính xách tay. Nhập thông tin đăng nhập MT5 của bạn vào ứng dụng MT5. Bây giờ bạn đã sẵn sàng giao dịch với MT5.
Thị trường của bạn, đòn bẩy của bạn

Giao dịch CFD trên US Tech 100, bitcoin, USD/JPY, khí đốt tự nhiên và hàng ngàn loại khác, hãy lựa chọn đòn bẩy phù hợp với bạn.
Phí rõ ràng, cạnh tranh

0% hoa hồng, luôn luôn. 0% phí tài trợ qua đêm cho cổ phiếu không đòn bẩy và CFD tiền điện tử. Kiểm tra các khoản phí khác áp dụng với cấu trúc phí rõ ràng của chúng tôi
24/7 hỗ trợ bằng tiếng Anh

Bạn có thắc mắc về tài khoản hoặc giao dịch với chúng tôi không? Hãy liên hệ với đội ngũ thân thiện và nhiệt tình của chúng tôi qua điện thoại, email, Whatsapp hoặc trò chuyện trực tiếp. Tiếng Anh 24/7, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha trong giờ làm việc. 
Mọi thứ bạn cần để giao dịch

So sánh nhiều thị trường trên biểu đồ nhanh. Tìm các mẫu có thể giao dịch với 100+ các chỉ số. Giao dịch trực tiếp từ tin tức trên nền tảng. Tích hợp liền mạch TradingView và MT4. Còn nữa, nhưng chúng tôi sắp hết chỗ rồi! 
Sự khác biệt giữa MetaTrader 5 và MetaTrader 4 là gì?

Tính năng

MT5

MT4

Khung thời gian

 21

9

Các chỉ số kỹ thuật

80+

30

Lịch kinh tế

✔️

Công cụ kiểm tra chiến lược

Đa luồng

Đơn luồng

Phòng ngừa rủi ro

✔️

✔️

Các loại tài sản

Khác (bao gồm cổ phiếu, ETF)

Forex & CFD

Câu hỏi thường gặp

MetaTrader 5 là gì?

MetaTrader 5 (MT5) là một nền tảng giao dịch đa tài sản nổi tiếng với các công cụ biểu đồ tiên tiến, tốc độ khớp lệnh nhanh và hỗ trợ giao dịch thuật toán. Nó được sử dụng trên toàn cầu bởi các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự kiểm soát và tùy chỉnh cao hơn trong các chiến lược của họ.

Cách sử dụng MetaTrader 5

Bắt đầu bằng cách tải xuống MT5 trên thiết bị của bạn (Mac, Windows, di động hoặc web). Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Capital.com của bạn, sau đó khám phá các công cụ của nền tảng - thiết lập biểu đồ, thêm chỉ báo và đặt lệnh giao dịch trực tiếp từ giao diện.

Cách giao dịch trên MetaTrader 5

Sau khi đăng nhập, hãy chọn thị trường của bạn, chọn loại lệnh (thị trường hoặc chờ), đặt khối lượng giao dịch của bạn và nhấp vào Mua hoặc Bán. MT5 hỗ trợ sáu loại lệnh chờ, mức dừng lỗ và chốt lời, và giao dịch một lần nhấp để khớp lệnh nhanh hơn.

