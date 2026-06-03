Bản tóm tắt Chúng tôi kiếm tiền từ chênh lệch giá, lệnh dừng lỗ được đảm bảo, phí chuyển đổi tiền tệ và phí tài trợ qua đêm. Bạn sẽ không phải trả hoa hồng cho bất kỳ vị trí nào bạn đảm nhận với chúng tôi.

Với sứ mệnh hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định tốt hơn, chúng tôi đã đầu tư mạnh vào các công cụ giúp khách hàng giao dịch.

Capital.com triển khai chế độ bảo vệ số dư âm cho khách hàng bán lẻ, do đó, tổn thất giao dịch không bao giờ vượt quá số tiền trong tài khoản. Nếu bạn muốn duy trì vị thế sau khi bị yêu cầu ký quỹ, bạn sẽ có thể gửi thêm tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ và ngăn giao dịch của bạn bị đóng.

Chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên sự tin tưởng.

Chênh lệch

Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một thị trường có thể giao dịch và là cách chính mà các nhà môi giới như chúng tôi kiếm tiền. Mức chênh lệch có thể thay đổi tùy theo tài sản cơ bản và điều kiện thị trường.

Ví dụ, các thị trường thường có khối lượng lớn như EUR/USD hoặc vàng có thể có mức chênh lệch hẹp hơn so với các loại hàng hóa ít được giao dịch hơn như ngô hoặc nước cam. Điều này có nghĩa là tổng chi phí giao dịch trên thị trường có tính thanh khoản cao có thể thấp hơn nhiều so với thị trường có tính thanh khoản thấp hơn. Tuy nhiên, các thị trường ít thanh khoản thường có mức độ biến động cao, có thể thu hút các nhà giao dịch có ý thức về rủi ro, mặc dù chi phí cao hơn.

Sau đây là giá mua và giá bán của một tài sản được hình dung, cho thấy mức chênh lệch mà phí của chúng tôi được tính dựa trên đó. Mức chênh lệch có thể thay đổi tùy theo thị trường, dựa trên các yếu tố như tính thanh khoản và biến động của thị trường, nghĩa là chi phí giao dịch của bạn cũng có thể thay đổi theo. Luôn đảm bảo rằng bạn biết rõ chi phí giao dịch trước khi mở một vị thế.

Ví dụ chênh lệch Giả sử bạn đang giao dịch một hợp đồng CFD US 500 đại diện cho 1 đô la trên mỗi điểm chuyển động của chỉ số. Mức chênh lệch cho chỉ số này là 0.8 điểm. Điều đó có nghĩa là chi phí chênh lệch của bạn là $1 X 0.8 = $0.80. Bạn mở một vị thế mới và tăng quy mô lên 10 hợp đồng. Chi phí chênh lệch của bạn bây giờ sẽ là $0.8 X 10 = $8 cho vị trí này. Bây giờ giả sử bạn đang giao dịch GBP/USD với giá trị danh nghĩa là 10.000 bảng Anh, với mức chênh lệch là 0,00013 cho cặp. Bạn sẽ trả 0.00013 X 10.000 = tương đương với 1.30 đô la trong phạm vi mở và đóng vị thế.

Lệnh dừng lỗ được đảm bảo

Lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn là lệnh bán chứng khoán ở mức giá cụ thể. Tuy nhiên, lệnh dừng lỗ thông thường không đảm bảo sẽ thực hiện ở mức giá mong muốn vì có hiện tượng "trượt giá". Ví dụ, trong khoảng trống thị trường, lệnh dừng chuẩn thường sẽ được thực hiện ở mức giá khả dụng tiếp theo thay vì mức giá đã chỉ định. Sự trượt giá có thể xảy ra trong thị trường biến động hoặc thời kỳ thanh khoản thấp.

Trong khi đó, lệnh dừng lỗ được đảm bảo, hay GSLO, là một loại lệnh dừng đảm bảo đóng giao dịch ở một mức giá nhất định, bất kể sự trượt giá hay khoảng trống thị trường. Mặc dù GSLO có thể đảm bảo rằng giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá bạn mong đợi, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chúng cũng phải chịu một khoản phí (phí bảo hiểm) nếu được kích hoạt. Dưới đây là ví dụ về GSLO so với điểm dừng tiêu chuẩn.

Phí tài trợ qua đêm

Phí tài trợ qua đêm là khoản phí hàng ngày theo tiêu chuẩn của ngành phải trả nếu bạn giữ vị thế qua đêm. Chúng tôi tính phí này để bù đắp chi phí nắm giữ vị thế ngoài giờ giao dịch tiêu chuẩn của thị trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, số tiền này cũng có thể được ghi có vào tài khoản của bạn. Điều quan trọng là phải xem lại mục 'Thông tin thị trường' trước khi mở vị thế.

Phí giữ lệnh qua đêm được tính theo cách khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản bạn giao dịch. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nó bao gồm các chỉ số lãi suất tham chiếu (ví dụ SONIA hoặc SOFR, điều chỉnh lãi suất qua đêm, tỷ giá hoán đổi qua đêm và phí hàng ngày của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các thành phần của khoản phí cho mỗi loại tài sản, cũng như các giao dịch mẫu minh họa cách áp dụng khoản phí này trên trang phí và lệ phí của chúng tôi.

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