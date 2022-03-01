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Dữ liệu thị trường chứng khoán, công cụ phân tích và bối cảnh danh mục đầu tư. Được thiết kế cho mục đích giao dịch, chứ không phải cho mục đích mua bán.
Bảng giá minh bạch, không có phí ẩn.Cấu trúc chi phí rõ ràng trước khi bạn bắt đầu giao dịch
Các vị thế trên các cổ phiếu của Mỹ được chọn có sẵn thông qua thông báo thu nhập, sau khi đóng cửa.
Được quản lý theo năm khu vực pháp lý khác nhau. Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ địa phương bằng ngôn ngữ của bạn.
Quỹ ảo, giá trực tiếp. Các tính năng của tài khoản giao dịch thực, trước khi cam kết giao dịch.
Công cụ hỗ trợ và phân tích AI trước khi giao dịch. Đặt lệnh cắt lỗ* và lệnh chốt lời xuyên suốt.
*Lệnh dừng lỗ không được đảm bảo. Có thể đặt lệnh cắt lỗ đảm bảo nhưng sẽ phát sinh phí nếu lệnh được kích hoạt.
Rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, dễ dùng, chi phí rẻ.
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Dịch vụ rất tuyệt vời . Nhanh chóng . Uy tin
Rất tốt. Rất nhanh và biểu đồ rất đẹp.
Ứng dụng rất tốt, dể hiểu ,dể sử dụng
Sau khi cập nhật lại thì app chạy tốt. Giao dịch dễ
Capital mới mang đến cho chung ta một thị trường cổ phiếu một thế giói cho tất cả...phù họp cho tất cả....
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Giao dịch cổ phiếu liên quan đến việc nắm giữ một vị trí về sự biến động giá của cổ phiếu công ty mà không sở hữu các cổ phiếu cơ sở. ETFs — quỹ giao dịch trao đổi — cung cấp khả năng tiếp cận một rổ tài sản, chẳng hạn như một chỉ số, lĩnh vực hoặc hàng hóa, thông qua một công cụ duy nhất.
Cả hai đều có thể được giao dịch dưới dạng CFD - hợp đồng theo dõi giá cơ sở và cho phép mở vị thế theo cả hai hướng mà không cần sở hữu cổ phiếu hoặc đơn vị quỹ.
Giao dịch cổ phiếu cung cấp sự tiếp xúc với hiệu suất của từng công ty thay vì các chỉ số thị trường rộng lớn. Một vị trí trên Apple phản ánh những kỳ vọng về Apple cụ thể — lợi nhuận, chu kỳ sản phẩm và vị thế cạnh tranh — chứ không phải về toàn bộ lĩnh vực công nghệ của Mỹ. ETF cung cấp điều ngược lại - tiếp cận rộng rãi một lĩnh vực, chỉ số hoặc chủ đề thông qua một vị trí duy nhất thay vì lựa chọn từng công ty riêng lẻ.
Giá cổ phiếu có thể biến động đáng kể xung quanh các sự kiện cụ thể của công ty. Các thông báo về lợi nhuận, thay đổi quản lý và thông báo sản phẩm là một trong những yếu tố có thể tạo ra những biến động giá nhanh chóng trên các cổ phiếu riêng lẻ. Đòn bẩy có sẵn trên CFD cổ phiếu và ETF, điều này khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ — khiến việc hiểu cách đòn bẩy ảnh hưởng đến các vị trí trở thành một phần quan trọng trong việc đánh giá bất kỳ giao dịch nào.
Capital·com cung cấp CFDs trên hàng ngàn cổ phiếu và ETF toàn cầu với mức chênh lệch minh bạch và đòn bẩy có thể điều chỉnh. Tổng chi phí được hiển thị trước khi bất kỳ vị thế nào được mở.
Thời gian giao dịch kéo dài trên các cổ phiếu Mỹ được chọn có nghĩa là các vị trí có thể được thực hiện xung quanh các thông báo thu nhập, thường được công bố sau khi thị trường đóng cửa. Nền tảng thêm các danh sách mới khi chúng được đưa ra thị trường, bao gồm các công ty mới niêm yết gần đây trên các sàn giao dịch lớn.
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