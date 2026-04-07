Phí và lệ phí

Tài khoản
|
Mở tài khoản
|
MIỄN PHÍ
|
Đóng tài khoản
Chúng tôi sẽ không tính phí khi bạn quyết định chấm dứt hành trình giao dịch với chúng tôi.
|
MIỄN PHÍ
|
Tài khoản demo
Thực hành chiến lược của bạn trong môi trường giao dịch mô phỏng với tiền ảo.
|
MIỄN PHÍ
Gửi tiền và rút tiền
|
Phí nạp tiền
Bạn sẽ không phải trả bất cứ khoản phí nào để thêm tiền vào tài khoản của mình.
|
MIỄN PHÍ
|
Số tiền nạp tối thiểu
Số tiền nhỏ nhất bạn có thể thêm vào tài khoản của mình để bắt đầu giao dịch.
|
10 USD/EUR/GBP dành cho thẻ ngân hàng và apple pay.*
*Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán, ngoại trừ chuyển khoản ngân hàng với số tiền nạp tối thiểu là 50 EUR (hoặc số tiền tương đương theo loại tiền tệ của tài khoản giao dịch của bạn).
|
Phí rút tiền
Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí khi bạn rút tiền ra khỏi tài khoản Capital.com.
|
MIỄN PHÍ
|
Rút tiền tối thiểu
Số tiền nhỏ nhất bạn có thể rút về thẻ hoặc tài khoản ngân hàng của mình.
|
20 USD/GBP/EUR đối với thẻ ngân hàng*
*Số tiền rút tối thiểu sẽ thay đổi tùy theo phương thức thanh toán của bạn (kiểm tra tại đây để biết thêm chi tiết). Nếu số dư trong tài khoản của bạn thấp hơn hạn mức rút tối thiểu, bạn sẽ chỉ có thể rút toàn bộ số dư hiện có.
Giao dịch
|
Sự chênh lệch
Khoản phí mà chúng tôi tính cho việc thực hiện giao dịch của bạn là chênh lệch giá – tức là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Tìm hiểu thêm
|
Chênh lệch giá luôn biến động và thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường cơ bản. Kiểm tra mức chênh lệch riêng lẻ cho một công cụ cụ thể tại đây.
Bạn sẽ nhận lại một phần chênh lệch giá dưới dạng tiền hoàn lạimỗi tháng, ngay từ giao dịch đầu tiên của bạn.
|
Phí hoa hồng giao dịch
Chúng tôi không tính hoa hồng cho các giao dịch của bạn.
|
MIỄN PHÍ
|
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm (phí qua đêm)*
Khoản điều chỉnh được áp dụng khi bạn giữ một số vị thế qua đêm.
*Đòn bẩy 1:1 (tức là không có đòn bẩy) ở các vị thế CFD không chịu điều chỉnh tài trợ qua đêm, ngoại trừ một số thị trường giới hạn.
|
Phí sẽ được thanh toán hoặc nhận được, tùy thuộc vào việc bạn đang giữ vị thế mua hay bán. Tìm mức phí cho từng công cụ giao dịch tại đây.
|
Chuyển đổi tiền tệ
Khi bạn giao dịch trên thị trường có đơn vị tiền tệ khác với tài khoản của bạn, bạn sẽ phải trả phí chuyển đổi.
Bạn cũng sẽ phải trả cùng một khoản phí FX khi chuyển tiền giữa các tài khoản con bằng các loại tiền tệ khác nhau.
|
0.7% của tỷ giá hối đoái giao ngay*
*(0,5% cho khách hàng chuyên nghiệp), được tính như một phần của tỷ giá chuyển đổi khi có giao dịch tiền mặt bằng ngoại tệ trong tài khoản của bạn. Ví dụ khi bạn:
|
Lệnh dừng lỗ đảm bảo
Lệnh dừng lỗ đảm bảo (GSL) sẽ đóng giao dịch đúng tại mức giá bạn đã chỉ định, không có rủi ro trượt giá hay nhảy giá. Mức lỗ của bạn không bao giờ vượt quá mức dự đoán, nhưng bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ nếu GSL của bạn được kích hoạt. Tìm hiểu thêm
|
Phí GSL thay đổi tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch, giá mở vị thế và số lượng. Bạn có thể kiểm tra phí trên phiếu giao dịch trước khi mở giao dịch. Tìm hiểu cách tính phí GSL tại đây.
Kiểm tra chênh lệch giá và điều chỉnh phí tài trợ qua đêm riêng lẻ cho một công cụ giao dịch cụ thể.
Chênh lệch là gì?
Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của thị trường CFD.
Giá mua luôn lớn hơn giá bán. Vì vậy, để giao dịch của bạn có lợi nhuận, giá thị trường cần phải biến động nhiều hơn mức chênh lệch theo hướng bạn đã chọn.
Mức chênh lệch có thể thay đổi tùy theo thời điểm trong ngày và điều kiện thị trường, vì vậy hãy luôn kiểm tra nền tảng để biết thông tin mới nhất.
Ví dụ về CFD
- Bạn đang nắm giữ vị thế 1 hợp đồng trên chỉ số US Tech 100, với báo giá mua/bán là 12475/76.
- Do đó, mức chênh lệch trên thị trường này là 1 điểm.
- Để mở vị thế, bạn sẽ phải trả một nửa mức chênh lệch này và tương tự để đóng vị thế. Tổng chi phí của chênh lệch do đó là $1 x 1 = $1.
Tôi có thể nhận lại một phần chênh lệch giá không?
Có. Ngay từ giao dịch đầu tiên, bạn sẽ nhận lại một phần chênh lệch giá mỗi tháng dưới dạng hoàn tiền. Bạn giao dịch càng nhiều, bạn sẽ được hoàn lại càng nhiều. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động.
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm là gì?
Mỗi khi bạn giữ lệnh giao dịch đòn bẩy mở qua đêm, vị thế của bạn sẽ phải chịu sự điều chỉnh phí tài trợ. Cách tính toán khoản điều chỉnh và việc bạn có phải trả hay nhận được khoản điều chỉnh đó hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hãy xem các phép tính dưới đây.
Nếu bạn thực hiện một giao dịch CFD với đòn bẩy 1:1 trên hầu hết các thị trường, bạn sẽ không phải trả hoặc nhận điều chỉnh phí tài trợ qua đêm. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ:
- Khí đốt Tự nhiên
- Ca cao Hoa Kỳ
- Chỉ số biến động (VIX)
- Các cặp tiền Forex với đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm được tính như thế nào?
Công thức
Chỉ số lãi suất chuẩn +/- của chúng tôi phí hàng ngày
Các chỉ số chuẩn* theo đơn vị tiền tệ của thị trường cơ sở ví dụ SOFR cho USD hoặc SONIA cho thị trường tính bằng GBP.
Ở chúng tôi phí hàng ngày là 4% mỗi năm, chia cho 360 hoặc 365 ngày dựa trên đơn vị tiền tệ:
- Đối với GBP, CAD, SGD, v.v.: 4% / 365 = 0.01096%
- Đối với USD, EUR, CHF, JPY, v.v.: 4% / 360 = 0.01111%
Chúng tôi chọn số chia để phù hợp với tiêu chuẩn trong đơn vị tiền tệ của thị trường đó.
*Chỉ số lãi suất chuẩn liên quan bao gồm cả phí điều chỉnh chênh lệch thị trường cơ sở. Điều này được kết hợp trong lệ phí có liên quan ví dụ SOFR, SONIA
Ví dụ CFD: Chỉ số USD
- Giả sử bạn nắm giữ 0.6 hợp đồng cho cổ phiếu US Tech 100, có giá 20140. Tổng mức rủi ro của bạn sẽ là 12.084 đô la.
- Vì US Tech 100 được tính bằng USD nên lãi suất chuẩn liên quan là SOFR – hiện tại là 5.01448% mỗi năm hoặc 0.01393% mỗi ngày.
- Phí hàng ngày của chúng tôi là 0,01111%.
- Đối với vị thế dài hạn, bạn sẽ phải trả 0,02504% (SOFR + phí của chúng tôi) = $3,03.
- Đối với vị thế bán, bạn sẽ nhận được 0.00282% (SOFR - phí của chúng tôi) = $0.34.
Ví dụ CFD: Chỉ số GBP
- Bạn đang nắm giữ vị thế 1 hợp đồng trên chỉ số UK 100, mức giá là 8175. Tổng mức rủi ro của bạn sẽ là £8.175.
- Vì UK 100 giao dịch bằng GBP nên lãi suất chuẩn liên quan là SONIA – hiện là 4.98260% mỗi năm hoặc 0.01365% mỗi ngày.
- Phí hàng ngày của chúng tôi là 0,01096%.
- Đối với vị thế dài hạn, bạn sẽ phải trả 0,02461% (SONIA + phí của chúng tôi) = £2,01.
- Đối với vị thế bán, bạn sẽ nhận được 0,00269% (SONIA - phí của chúng tôi) = £0,22.
Tại sao tôi bị tính phí điều chỉnh tài trợ qua đêm?
Bạn sẽ bị tính phí điều chỉnh tài trợ qua đêm để trang trải chi phí giao dịch vốn có khi giữ vị thế qua đêm.
Phí dừng lỗ được đảm bảo là gì?
Phí dừng lỗ đảm bảo (GSL) chỉ được tính khi mức dừng lỗ đảm bảo được kích hoạt. Lệnh GSL sẽ đóng giao dịch đúng tại mức giá bạn đã chỉ định, không có rủi ro nhảy giá hoặc trượt giá. Vì chúng tôi chịu rủi ro này thay bạn, nên chúng tôi (và các nhà cung cấp khác) sẽ tính phí sử dụng GSL. Bạn có thể xem phí GSL trên phiếu giao dịch trước khi thực hiện giao dịch, sau khi bạn đã chọn lệnh dừng lỗ đảm bảo.
Phí dừng lỗ được đảm bảo được tính như thế nào?
Phí dừng lỗ đảm bảo được tính bằng cách nhân ba thành phần: phí dừng lỗ đảm bảo (theo phần trăm), giá mở vị thế và số lượng giao dịch. Công thức như sau:
Công thức
Phí GSL = Phí dừng lỗ đảm bảo × Giá mở vị thế × Số lượng giao dịch.
Bạn có thể kiểm tra giá trị phí GSL trên phiếu giao dịch khi mở vị thế và thêm GSL.
Những điều khác cần lưu ýTất nhiên, phí của chúng tôi không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch của bạn. Bạn cũng nên cân nhắc những điều sau.
Biến động thị trường
Hướng đi và mức độ biến động của thị trường rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến giá trị giao dịch của bạn.
Ký quỹ
Số tiền cần thiết để mở và duy trì giao dịch. Hãy cân nhắc xem bạn có đủ khả năng chi trả hay không, cả ngay từ đầu và trong trường hợp mức ký quỹ thay đổi để phản ánh điều kiện thị trường.
Đòn bẩy
Bạn nên cảm thấy yên tâm với mức đòn bẩy mà mình đang sử dụng. Mức độ rủi ro của bạn có thể cao gấp nhiều lần số tiền bạn bỏ ra để mở tài khoản và bạn có thể đạt được mức lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn, nhanh chóng.