Phí và lệ phí

Chênh lệch là gì?

Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của thị trường CFD.

Giá mua luôn lớn hơn giá bán. Vì vậy, để giao dịch của bạn có lợi nhuận, giá thị trường cần phải biến động nhiều hơn mức chênh lệch theo hướng bạn đã chọn.

Mức chênh lệch có thể thay đổi tùy theo thời điểm trong ngày và điều kiện thị trường, vì vậy hãy luôn kiểm tra nền tảng để biết thông tin mới nhất.

Ví dụ về CFD Bạn đang nắm giữ vị thế 1 hợp đồng trên chỉ số US Tech 100, với báo giá mua/bán là 12475/76.

Do đó, mức chênh lệch trên thị trường này là 1 điểm.

Để mở vị thế, bạn sẽ phải trả một nửa mức chênh lệch này và tương tự để đóng vị thế. Tổng chi phí của chênh lệch do đó là $1 x 1 = $1.

Tôi có thể nhận lại một phần chênh lệch giá không?

Có. Ngay từ giao dịch đầu tiên, bạn sẽ nhận lại một phần chênh lệch giá mỗi tháng dưới dạng hoàn tiền. Bạn giao dịch càng nhiều, bạn sẽ được hoàn lại càng nhiều. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động.

Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm là gì?

Mỗi khi bạn giữ lệnh giao dịch đòn bẩy mở qua đêm, vị thế của bạn sẽ phải chịu sự điều chỉnh phí tài trợ. Cách tính toán khoản điều chỉnh và việc bạn có phải trả hay nhận được khoản điều chỉnh đó hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hãy xem các phép tính dưới đây.

Nếu bạn thực hiện một giao dịch CFD với đòn bẩy 1:1 trên hầu hết các thị trường, bạn sẽ không phải trả hoặc nhận điều chỉnh phí tài trợ qua đêm. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ: