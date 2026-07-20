Tháng Tư: Chúng tôi ra mắt ứng dụng Investmate dành cho các nhà giao dịch mới và nghiệp dư để tìm hiểu cách giao dịch và cải thiện khả năng quản lý rủi ro, với mục tiêu giáo dục một triệu người về những kiến thức cơ bản về tài chính.

Tháng Năm: Công nghệ SmartFeed của chúng tôi được triển khai, cho phép khách hàng theo dõi hành vi giao dịch, phát hiện thành kiến nhận thức và truy cập tài liệu giáo dục phù hợp cũng như tin tức tài chính để nâng cao kỹ năng.

Tháng Chín: Chúng tôi đã nâng cấp biểu đồ để khách hàng có thể tùy chỉnh giao dịch của mình với các đường xu hướng, hồi quy Fibonacci, tính năng “Thêm văn bản” và nhiều công cụ khác.

Tháng Mười: Chúng tôi được quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), đáp ứng các tiêu chuẩn của một trong những cơ quan quản lý có uy tín nhất thế giới. Khi làm như vậy, chúng tôi tuân theo Dịch vụ Thanh tra Tài chính, đảm bảo với khách hàng rằng mọi vấn đề họ gặp phải sẽ được giải quyết công bằng và khách quan.

Trong năm 2018, chúng tôi giành được nhiều giải thưởng trong ngành, bao gồm Ứng dụng Giao dịch Forex Tốt nhất tại UK Forex Awards, Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến Tốt nhất tại Shares Awards 2018, cùng danh hiệu Nhà Môi giới Sáng tạo Nhất và Nhà Cung cấp Dịch vụ Môi giới Minh bạch Nhất tại European Awards.