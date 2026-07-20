Trong suốt bảy năm qua, chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn trong việc khiến hoạt động giao dịch trở nên dân chủ hơn và chúng tôi rất vui mừng vì đây chỉ là sự khởi đầu.
Hãy đọc dòng thời gian của chúng tôi và tìm hiểu cách chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn của mình cho đến nay, từ một công ty khởi nghiệp đầy tham vọng trở thành công ty hàng đầu thế giới như ngày nay.
Chúng tôi được thành lập tại Síp bởi doanh nhân khởi nghiệp Viktor Prokopenya, người sáng lập công ty đầu tư toàn cầu VP Capital, với sứ mệnh phá vỡ các thị trường tài chính truyền thống.
Tháng Tư: Chúng tôi nhận được giấy phép CySEC CIF, cho phép chúng tôi hoạt động như một tổ chức được quản lý đầy đủ tại Síp.
Tháng Sáu: Chúng tôi chính thức ra mắt trang web Capital.com sau nhiều tháng thử nghiệm beta, giới thiệu giao diện đẹp mắt, thân thiện với người dùng cũng như các nguồn tài liệu giáo dục bổ ích và bảng thuật ngữ chi tiết dành cho người mới học giao dịch.
Tháng Bảy: Chúng tôi đã huy động được 25 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series A từ VP Capital. Trong cùng tháng đó, chúng tôi trở thành nhà môi giới đầu tiên tại Châu Âu ra mắt nền tảng di động đầu tiên, mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch trực quan, hợp lý khi đang di chuyển.
Tháng Tư: Chúng tôi ra mắt ứng dụng Investmate dành cho các nhà giao dịch mới và nghiệp dư để tìm hiểu cách giao dịch và cải thiện khả năng quản lý rủi ro, với mục tiêu giáo dục một triệu người về những kiến thức cơ bản về tài chính.
Tháng Năm: Công nghệ SmartFeed của chúng tôi được triển khai, cho phép khách hàng theo dõi hành vi giao dịch, phát hiện thành kiến nhận thức và truy cập tài liệu giáo dục phù hợp cũng như tin tức tài chính để nâng cao kỹ năng.
Tháng Chín: Chúng tôi đã nâng cấp biểu đồ để khách hàng có thể tùy chỉnh giao dịch của mình với các đường xu hướng, hồi quy Fibonacci, tính năng “Thêm văn bản” và nhiều công cụ khác.
Tháng Mười: Chúng tôi được quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), đáp ứng các tiêu chuẩn của một trong những cơ quan quản lý có uy tín nhất thế giới. Khi làm như vậy, chúng tôi tuân theo Dịch vụ Thanh tra Tài chính, đảm bảo với khách hàng rằng mọi vấn đề họ gặp phải sẽ được giải quyết công bằng và khách quan.
Trong năm 2018, chúng tôi giành được nhiều giải thưởng trong ngành, bao gồm Ứng dụng Giao dịch Forex Tốt nhất tại UK Forex Awards, Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến Tốt nhất tại Shares Awards 2018, cùng danh hiệu Nhà Môi giới Sáng tạo Nhất và Nhà Cung cấp Dịch vụ Môi giới Minh bạch Nhất tại European Awards.
Trong năm 2019, chúng tôi giới thiệu một loạt tính năng mới cho trang web, bao gồm lệnh dừng lỗ được đảm bảo,* cổ tức trên cổ phiếu CFD, nhiều tài khoản bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau và chủ đề 'Light' được cá nhân hóa trên nền tảng giao dịch.
Chúng tôi bổ sung thêm nhiều thị trường hơn vào danh mục đầu tư, với các CFD bổ sung trên hợp đồng tương lai, cổ phiếu an ninh mạng, cổ phiếu Trung Quốc, ETF, hơn 60 cặp ngoại hối mới, v.v.
Trong năm 2019, chúng tôi giành thêm nhiều giải thưởng danh giá trong ngành, bao gồm Nền tảng Giao dịch Trực tuyến Tốt nhất tại Shares Awards, Nhà Môi giới Sáng tạo Nhất tại European’s Global Business Awards và Nhà Cung cấp Dịch vụ Môi giới Minh bạch Nhất tại European Global Business Awards.
*Không phải tất cả lệnh dừng lỗ đều được đảm bảo.
Tháng Một: Chúng tôi chính thức hợp tác với TradingView, cho phép khách hàng giao dịch trực tiếp thông qua biểu đồ TradingView nâng cao và tận dụng lịch vĩ mô, tin tức và các công cụ phân tích kỹ thuật.
Tháng Năm: Chúng tôi ra mắt dịch vụ cá cược chênh lệch giá cho khách hàng ở Vương quốc Anh, mang đến lợi ích là giao dịch của họ được miễn cả thuế thu nhập từ vốn và thuế trước bạ.
Trong năm 2020, chúng tôi bổ sung hơn 1.000 thị trường mới cho giao dịch cá cược chênh lệch giá và CFD, nâng tổng số công cụ của chúng tôi lên hơn 3.000. Chúng tôi cũng bổ sung thêm ETF, hợp đồng tương lai và một số chỉ số chuyên đề chuyên biệt.
Chúng tôi bổ sung tính năng tạo nhiều danh sách theo dõi để theo dõi các thị trường đã chọn, cùng với chức năng cá nhân hóa cho phép khách hàng quản lý nhiều danh mục đầu tư một cách dễ dàng.
Trong năm 2020, chúng tôi chứng kiến khối lượng giao dịch tăng trưởng 536% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng Bảy: Chúng tôi ra mắt Capital.com Invest tại Vương quốc Anh và Châu Âu, một tài khoản giao dịch chứng khoán không mất phí hoa hồng.
Tháng Chín: Chúng tôi được cấp giấy phép Dịch vụ tài chính Úc, cho phép chúng tôi mở rộng thị trường và phục vụ khách hàng Úc.
Tháng Mười Hai: Tổng khối lượng giao dịch của khách hàng tăng 303% so với năm trước, đạt $565 tỷ đô la Mỹ.
Trong năm 2021, chúng tôi bổ sung hơn 2.000 công cụ tài chính mới có thể giao dịch, nâng tổng số công cụ lên khoảng 6.000.
Trong năm 2021, chúng tôi ghi nhận mức tăng trưởng khối lượng giao dịch theo năm đạt 302%.
Tháng Năm: Peter Hetherington, một chuyên gia kỳ cựu 25 năm trong lĩnh vực giao dịch đòn bẩy, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn mới của chúng tôi để giám sát việc mở rộng công ty sang các thị trường mới.
Tháng Mười Một: Chúng tôi ký thỏa thuận chiến lược với Refinitiv để thúc đẩy hoạt động đầu tư bền vững giữa các nhà đầu tư bán lẻ và cung cấp cho khách hàng tin tức tích hợp thông qua nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của Reuters.
Tháng Mười Hai: Chúng tôi được vinh danh là Nền tảng tốt nhất dành cho 'Nhà đầu tư mới' tại Giải thưởng đầu tư Investors' Chronicle năm 2022.
Trong năm 2022, chúng tôi ghi nhận khối lượng giao dịch vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la, tương đương mức tăng trưởng 90% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng Hai: Chúng tôi ký thỏa thuận với Monecor để tạo điều kiện cho khách hàng của OvalX chuyển giao tài khoản của họ cho chúng tôi.
Tháng Sáu: Chúng tôi giới thiệu khả năng cho phép khách hàng tùy chỉnh màn hình chính theo sở thích của họ. Chúng tôi cũng thêm một loạt các tiện ích động để tiết kiệm thời gian và cho phép khách hàng truy cập vào bảng giá hiệu quả để có tính minh bạch hơn.
Tháng Mười Một Kypros Zoumidou được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới toàn cầu.
Tháng Mười Hai: John Austin gia nhập Capital.com với vai trò là Giám đốc chiến lược, có kinh nghiệm hơn hai thập kỷ trong lĩnh vực giao dịch phái sinh.
Tháng Ba: Chúng tôi được vinh danh là 'tốt nhất trong phân khúc' ở năm hạng mục giải thưởng – 'Giao dịch Tiền mã hóa', 'Dễ sử dụng', 'Hoa hồng và Phí', 'Giáo dục' và 'Dành cho Người mới bắt đầu' – tại Giải thưởng Thường niên 2024 của ForexBrokers.com. Cũng trong tháng Ba, chúng tôi triển khai Sáng kiến Workation toàn cầu, cho phép nhân viên làm việc ở bất kỳ địa điểm nào trong tối đa 30 ngày một năm.
Tháng Tư: Tháng Tư, chúng tôi nhận được sự chấp thuận theo quy định từ Cơ quan chứng khoán và hàng hóa UAE để giao dịch chứng khoán tại UAE. Chúng tôi cũng mở một Trụ sở chính mới tại khu vực UAE theo #NextGenFDI Sáng kiến: một chương trình do chính phủ khởi xướng, cho phép các công ty tiên tiến trên toàn thế giới thành lập hoạt động tại UAE. Tarik Chebib trở thành Tổng giám đốc điều hành khu vực hoạt động mới của chúng tôi tại Trung Đông.
Tháng Năm: Chúng tôi thông báo rằng tổng khối lượng giao dịch của khách hàng chúng tôi đã đạt hơn 1.2 nghìn tỷ đô la vào năm 2023 – đánh dấu lần đầu tiên khối lượng giao dịch của khách hàng vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 2016. Sau tin tức này, Rupert Osborne sẽ trở thành Tổng giám đốc điều hành khu vực của chúng tôi tại Vương quốc Anh.
Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách cung cấp cho họ các công cụ và nguồn lực cần thiết để giao dịch một cách tự tin.
Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi kết hợp hàng thập kỷ kinh nghiệm cấp cao tại một số công ty tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới.