Lệnh gọi ký quỹ xảy ra khi số vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu để duy trì các giao dịch đang mở.
Lệnh gọi ký quỹ là một thông báo cho biết giá thị trường đã di chuyển bất lợi đối với các giao dịch CFD của bạn, cho thấy tài khoản giao dịch của bạn đang tiến gần đến mức mà vốn chủ sở hữu có thể không còn đủ để duy trì mức ký quỹ cần thiết.
Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới 100% mức ký quỹ yêu cầu, bạn sẽ nhận được lệnh yêu cầu ký quỹ.1 Bạn sẽ không còn có thể mở giao dịch mới hoặc đặt lệnh nữa.
Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới 75% so với mức ký quỹ yêu cầu, bạn sẽ nhận được lệnh gọi ký quỹ lần hai.1 Bạn vẫn sẽ không thể mở giao dịch mới hoặc đặt lệnh.
Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống 50% hoặc thấp hơn mức ký quỹ yêu cầu, quy trình đóng vị thế tự động do thiếu ký quỹ của chúng tôi sẽ được kích hoạt.
Giá cổ phiếu của Công ty A giảm xuống còn 50 đô la, làm giảm tổng giá trị vị thế của bạn xuống còn 2.500 đô la. Sự giảm giá này ảnh hưởng trực tiếp đến vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn, được tính như sau:
Khi giá trị vị thế CFD của bạn giảm, mức ký quỹ yêu cầu — tức số tiền cần thiết để duy trì vị thế đó — cũng sẽ được điều chỉnh dựa trên giá hiện tại. Trong trường hợp này, nó trở thành $1,250. Để xác định xem có nên kích hoạt lệnh gọi ký quỹ hay không, chúng tôi tính tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên ký quỹ như sau:
Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được lệnh gọi ký quỹ đầu tiên, vì Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu trên Ký quỹ của bạn thấp hơn 100% so với mức ký quỹ yêu cầu là 1.250 đô la.
Bây giờ, hãy tưởng tượng giá cổ phiếu của Công ty A tiếp tục giảm xuống còn 45 đô la, làm giảm tổng giá trị vị thế của bạn xuống còn 2.250 đô la (50 hợp đồng × $45).
Vốn chủ sở hữu của bạn hiện được tính như sau:
Yêu cầu ký quỹ được điều chỉnh dựa trên giá trị vị thế mới để $1,125.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên ký quỹ của bạn sau đó được tính như sau:
Vì tỷ lệ này thấp hơn ngưỡng gọi ký quỹ lần hai của chúng tôi là 75%, bạn sẽ nhận được một thông báo lệnh gọi ký quỹ.
Nếu giá trị vị thế của bạn giảm xuống dưới 1.950 đô la, thì vốn chủ sở hữu của bạn sẽ giảm xuống dưới 50% so với mức ký quỹ yêu cầu (dưới mức vốn chủ sở hữu 450 đô la).
Vào thời điểm đó, giá của sản phẩm phái sinh sẽ là 39 đô la. Mức ký quỹ sẽ giảm xuống còn 975 đô la, khoản lỗ chưa thực hiện sẽ tăng lên -3.050 đô la, và vốn chủ sở hữu còn lại của bạn sẽ là 450 đô la.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên ký quỹ được tính như sau:
Vì vốn chủ sở hữu của bạn đã giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu, quy trình đóng vị thế do thiếu ký quỹ của chúng tôi sẽ bắt đầu và các vị thế của bạn sẽ tự động được đóng lại.
Ví dụ trên không tính đến sự biến động của tỷ giá hối đoái (FX). Giả định rằng tài sản được giao dịch có cùng loại tiền tệ với tài khoản người dùng. Nếu tài sản được báo giá bằng một loại tiền tệ khác, biến động tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến yêu cầu ký quỹ, lãi/lỗ chưa thực hiện và tổng mức vốn chủ sở hữu.
Khi các vị thế thua lỗ của bạn tăng lên đến mức mà bạn chỉ còn đủ vốn chủ sở hữu để bù đắp 50% khoản lỗ, quy trình đóng vị thế do thiếu ký quỹ của chúng tôi sẽ tự động được kích hoạt nhằm bảo vệ bạn khỏi những khoản lỗ gia tăng ngoài tầm kiểm soát. Xin lưu ý rằng quy trình tự động đóng vị thế do thiếu ký quỹ là một yêu cầu theo quy định pháp lý và không thể vô hiệu hóa.
Việc đóng vị thế tự động được áp dụng theo thứ tự sau cho đến khi vốn chủ sở hữu của bạn vượt quá 50% so với mức ký quỹ yêu cầu.*
*Xin lưu ý rằng không phải tất cả các thị trường đều mở cửa cùng lúc, vì vậy một giao dịch có lãi có thể bị đóng trước một giao dịch đang thua lỗ.
Đảm bảo có đủ vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn để đóng vai trò như một khoản đệm nếu thị trường biến động bất lợi cho bạn
Giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau để phân tán rủi ro của bạn
Theo dõi giá thị trường, theo cách thủ công hoặc bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn trên nền tảng của chúng tôi như cảnh báo giá và danh sách theo dõi
Áp dụng lệnh dừng lỗ2 và chốt lời vào các vị thế của bạn để kiểm soát mức độ rủi ro của bạn
1Thông báo liên quan đến lệnh gọi ký quỹ. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn khi bạn nhận lệnh gọi ký quỹ, nhưng việc đảm bảo tài khoản của bạn luôn có đủ tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn qua điện thoại, email hoặc tin nhắn văn bản. Thị trường có thể biến động rất nhanh, điều này có thể khiến chúng tôi không kịp liên hệ với bạn trước khi các vị thế của bạn bị đóng. Ví dụ, nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm từ trên 100% ký quỹ xuống dưới 50% trong vòng chưa đầy năm giây, chúng tôi sẽ không thể liên hệ với bạn và các vị thế của bạn sẽ có nguy cơ bị đóng.
2Xin lưu ý rằng lệnh dừng lỗ cơ bản không được đảm bảo và có thể bị trượt giá. Bạn có thể chọn đặt lệnh dừng đảm bảo để đặt giới hạn tuyệt đối cho khoản lỗ của mình, nhưng bạn sẽ phải trả phí nếu thực hiện lệnh này. Bạn có thể xem các khoản phí này trên trang phí và lệ phí của chúng tôi.