Ví dụ về lệnh gọi ký quỹ

Kịch bản

Giả sử bạn có 3.500 đô la trong tài khoản và bạn muốn thực hiện lệnh mua dài hạn cổ phiếu của Công ty A với tỷ lệ ký quỹ là 1:2.

Một cổ phiếu của Công ty A đang được giao dịch ở mức 100 đô la, và bạn muốn mua 50 CFD.

Điều đó tương đương với giá trị cổ phiếu là 5.000 đô la, vì vậy với tỷ lệ ký quỹ 1:2, bạn sẽ cần đặt cọc 50%, tức là 2.500 đô la.

Phần tiền còn lại sẽ được cung cấp bởi nhà môi giới của bạn.

Tài khoản của bạn còn lại 1.000 đô la tiền khả dụng.

Quá trình yêu cầu lệnh gọi ký quỹ sẽ diễn ra như thế nào?

Giá cổ phiếu của Công ty A giảm xuống còn 50 đô la, làm giảm tổng giá trị vị thế của bạn xuống còn 2.500 đô la. Sự giảm giá này ảnh hưởng trực tiếp đến vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn, được tính như sau:

Vốn chủ sở hữu = Số dư ban đầu + Lãi/lỗ Chưa thực hiện = $3.500 + (−$2.500) = $1.000

Khi giá trị vị thế CFD của bạn giảm, mức ký quỹ yêu cầu — tức số tiền cần thiết để duy trì vị thế đó — cũng sẽ được điều chỉnh dựa trên giá hiện tại. Trong trường hợp này, nó trở thành $1,250. Để xác định xem có nên kích hoạt lệnh gọi ký quỹ hay không, chúng tôi tính tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên ký quỹ như sau:

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên biên lợi nhuận = (Vốn chủ sở hữu / Tiền ký quỹ bắt buộc) x 100

Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu trên Ký quỹ = ($1.000 / $1.250) × 100 = 80%

Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được lệnh gọi ký quỹ đầu tiên, vì Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu trên Ký quỹ của bạn thấp hơn 100% so với mức ký quỹ yêu cầu là 1.250 đô la.

Bây giờ, hãy tưởng tượng giá cổ phiếu của Công ty A tiếp tục giảm xuống còn 45 đô la, làm giảm tổng giá trị vị thế của bạn xuống còn 2.250 đô la (50 hợp đồng × $45).

Vốn chủ sở hữu của bạn hiện được tính như sau:

Vốn chủ sở hữu = Số dư ban đầu + Lãi hoặc lỗ chưa thực hiện = $3.500 + (−$2.750) = $750

Yêu cầu ký quỹ được điều chỉnh dựa trên giá trị vị thế mới để $1,125.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên ký quỹ của bạn sau đó được tính như sau:

Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu trên Ký quỹ = ($750/$1.125) x 100 = 66,67%

Vì tỷ lệ này thấp hơn ngưỡng gọi ký quỹ lần hai của chúng tôi là 75%, bạn sẽ nhận được một thông báo lệnh gọi ký quỹ.

Nếu giá trị vị thế của bạn giảm xuống dưới 1.950 đô la, thì vốn chủ sở hữu của bạn sẽ giảm xuống dưới 50% so với mức ký quỹ yêu cầu (dưới mức vốn chủ sở hữu 450 đô la).

Vào thời điểm đó, giá của sản phẩm phái sinh sẽ là 39 đô la. Mức ký quỹ sẽ giảm xuống còn 975 đô la, khoản lỗ chưa thực hiện sẽ tăng lên -3.050 đô la, và vốn chủ sở hữu còn lại của bạn sẽ là 450 đô la.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên ký quỹ được tính như sau:

Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu trên Ký quỹ = (450$/975$) x 100 = 46,15%

Vì vốn chủ sở hữu của bạn đã giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu, quy trình đóng vị thế do thiếu ký quỹ của chúng tôi sẽ bắt đầu và các vị thế của bạn sẽ tự động được đóng lại.

Ví dụ trên không tính đến sự biến động của tỷ giá hối đoái (FX). Giả định rằng tài sản được giao dịch có cùng loại tiền tệ với tài khoản người dùng. Nếu tài sản được báo giá bằng một loại tiền tệ khác, biến động tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến yêu cầu ký quỹ, lãi/lỗ chưa thực hiện và tổng mức vốn chủ sở hữu.