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Улучшенная защита ваших средств

Подробно о том, как мы защищаем ваши средства благодаря глобальному регулированию, раздельному хранению средств, страхованию и передовых решений безопасности.

Торговать сейчас

Как мы защищаем ваши средства

Расширенная страховка до $1 000 000

Мы расширили страховку для защиты ваших средств. При этом никакой дополнительной платы от вас не требуется.Теперь вы застрахованы от убытков на сумму от $20 000 до $1 000 000 в случае неплатежеспособности компании (что маловероятно).

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Торгуйте с глобально регулируемым брокером

Деятельность нашей компании регулируется пятью финансовыми юрисдикциями по всему миру, включая Комиссию по ценным бумагам Багамских Островов (SCB). Действуя в соответствии с местными законами и мерами защиты, мы гарантируем вам безопасный опыт торговли.

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Безопасная торговая платформа, на которую вы можете положиться

Наша комплексная система безопасности включает передовые решения для постоянной защиты нашей инфраструктуры.

Подробнее о безопасности нашей платформы

Часто задаваемые вопросы

Как мне получить страховку при необходимости?

В маловероятном случае неплатежеспособности компании мы предоставим подробные инструкции по оформлению претензии. Они помогут вам на каждом этапе процедуры. Ваша претензия будет обработана в соответствии с условиями нашей политики, а служба поддержки ответит на любые ваши вопросы.

Что означает раздельное хранение клиентских денежных средств?

Раздельное хранение клиентских средств означает, что ваши средства хранятся на отдельных банковских счетах. Они никак не пересекаются с собственными средствами Capital.com. Таким образом, ваши деньги находятся под защитой, и не могут быть использованы брокером в оперативной деятельности.

Является ли Capital.com регулируемым брокером?

Да, Capital.com регулируется несколькими финансовыми юрисдикциями, включая Комиссию по ценным бумагам Багамских Островов (SCB) и другие международные финансовые органы. Это означает, что мы отвечаем строгим финансовым стандартам, и ваш торговый опыт будет полностью безопасным.

Как Capital.com защищает мои средства?

Ваши средства безопасно хранятся на отдельных счетах в международно признанных финансовых институтах. Кроме того, теперь мы предоставляем страховое покрытие убытков свыше $20 000 и вплоть до $1 000 000 (в маловероятном случае неплатежеспособности нашей компании). Мы также принимаем надежные меры безопасности для защиты вашего аккаунта.

Может ли Capital.com использовать мои средства для своих целей?

Нет, Capital.com не может использовать средства клиентов для какой-либо операционной или коммерческой деятельности. Как регулируемый брокер, мы строго придерживаемся правил раздельного хранения клиентских денежных средств.

Что о нас говорят в индустрии

Наши ориентированные на пользователя продукты, квалифицированное обслуживание клиентов и регулярные инновации неоднократно получали признание в отрасли. Вот лишь некоторые из наших недавних наград.
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BrokerChooser
Лучший CFD-брокер (2026)
award
Good Money Guide
Лучший трейдинговый аккаунт: Выбор пользователей (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Комиссии и сборы (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Простота использования (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Криптовалютный трейдинг (2025)
award
Investment Trends
Лучшие в классе: Брокер TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Обучение (2025)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
5 звезд в номинации: Приложение (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
5 звезд в номинации: Поставщик CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5 звезд в номинации: Исключительная платформа (2024)
award
Online Money Awards
Лучшая трейдинговая платформа (2024)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Комиссии и сборы (2024)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Простота использования (2024)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Обучение (2024)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Новичок года (2024)
award
Deloitte Technology
«Самая быстрорастущая технологическая компания на Кипре и Ближнем Востоке» (2023)
award
Good Money Guide
«Лучшее торговое приложение» (2023)
award
Online Money Awards
«Лучший CFD брокер» (2023)
award
ForexBrokers.com
«Самый быстрорастущий брокер» (2023)
award
Investment Trends
«Общая удовлетворенность клиентов» (2022)
award
Investment Trends
«Соотношение цена/качество» (2022)
award
ADVFN
«Лучшая платформа для спред-беттинга» (2022)
award
Financial Times Investors' Chronicle
«Лучшая платформа для новых инвесторов» (2022)

Три шага для начала торговли

1. Создайте аккаунт (применяется проверка)2. Внесите депозит удобным способом3. Приступайте к торговле, когда будете готовы