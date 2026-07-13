Главная страницаЦентр помощиРасширенная страховка
Подробно о том, как мы защищаем ваши средства благодаря глобальному регулированию, раздельному хранению средств, страхованию и передовых решений безопасности.
Мы расширили страховку для защиты ваших средств. При этом никакой дополнительной платы от вас не требуется.Теперь вы застрахованы от убытков на сумму от $20 000 до $1 000 000 в случае неплатежеспособности компании (что маловероятно).
Деятельность нашей компании регулируется пятью финансовыми юрисдикциями по всему миру, включая Комиссию по ценным бумагам Багамских Островов (SCB). Действуя в соответствии с местными законами и мерами защиты, мы гарантируем вам безопасный опыт торговли.
Наша комплексная система безопасности включает передовые решения для постоянной защиты нашей инфраструктуры.
В маловероятном случае неплатежеспособности компании мы предоставим подробные инструкции по оформлению претензии. Они помогут вам на каждом этапе процедуры. Ваша претензия будет обработана в соответствии с условиями нашей политики, а служба поддержки ответит на любые ваши вопросы.
Раздельное хранение клиентских средств означает, что ваши средства хранятся на отдельных банковских счетах. Они никак не пересекаются с собственными средствами Capital.com. Таким образом, ваши деньги находятся под защитой, и не могут быть использованы брокером в оперативной деятельности.
Да, Capital.com регулируется несколькими финансовыми юрисдикциями, включая Комиссию по ценным бумагам Багамских Островов (SCB) и другие международные финансовые органы. Это означает, что мы отвечаем строгим финансовым стандартам, и ваш торговый опыт будет полностью безопасным.
Ваши средства безопасно хранятся на отдельных счетах в международно признанных финансовых институтах. Кроме того, теперь мы предоставляем страховое покрытие убытков свыше $20 000 и вплоть до $1 000 000 (в маловероятном случае неплатежеспособности нашей компании). Мы также принимаем надежные меры безопасности для защиты вашего аккаунта.
Нет, Capital.com не может использовать средства клиентов для какой-либо операционной или коммерческой деятельности. Как регулируемый брокер, мы строго придерживаемся правил раздельного хранения клиентских денежных средств.