Виктор Прокопеня

Миссия Capital.com – предоставить удобный и динамичный сервис каждому инвестору, одновременно предлагая практические и эффективные способы для повышения финансовой грамотности.

Долгое время трейдинг оставался прерогативой крупных традиционных институтов и профессиональных трейдеров. Это ограничивало свободу людей в принятии осознанных решений о своем финансовом будущем и сдерживало огромный образовательный потенциал, который предлагают цифровые торговые платформы.

В Capital.com мы стремимся сделать доступ в мир финансов более демократичным. Для достижения этой цели наша торговая платформа опирается на три ключевых принципа: образование, справедливое и прозрачное ценообразование, а также передовые технологии и инновации.

Образование

Заниматься трейдингом может каждый, если ему предоставить правильные инструменты. Именно поэтому в Capital.com мы способствуем повышению финансовой грамотности наших существующих и будущих клиентов.

Наше бесплатное приложение для трейдинга Investmate, а также вебинары и обучающие материалы на YouTube-канале Capital.com TV помогают инвесторам торговать уверенно и ответственно.

Честное и прозрачное ценообразование

Чтобы достичь нашей цели – сделать торговлю и инвестиции более доступными, мы должны сделать их приемлемыми по цене.

Capital.com стремится к прозрачности без скрытых комиссий и четкому ценообразованию с нулевой комиссией и выгодными спредами.

Передовые технологии и инновации

В эпоху головокружительных технологических преобразований Capital.com постоянно совершенствует собственную платформу, улучшая опыт взаимодействия с инвесторами и повышая качество услуг.

Мы стремимся быть вашим надежным инвестиционным партнером, и всегда ставим социальную, экологическую и корпоративную ответственность во главу угла. Мы никогда не останавливались и не собираемся останавливаться на достигнутом.

Образование открыло мне дверь в мир финансов. И я надеюсь, что Capital.com станет ключом к успеху для многих других людей.

Я горжусь тем, чего мы уже достигли, но еще больше завораживает то, что ожидает нас в будущем.

С наилучшими пожеланиями,

Виктор Прокопеня