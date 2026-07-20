Виктор Прокопеня

Главная страницаО насВиктор Прокопеня
Миссия Capital.com – предоставить удобный и динамичный сервис каждому инвестору, одновременно предлагая практические и эффективные способы для повышения финансовой грамотности.
Долгое время трейдинг оставался прерогативой крупных традиционных институтов и профессиональных трейдеров. Это ограничивало свободу людей в принятии осознанных решений о своем финансовом будущем и сдерживало огромный образовательный потенциал, который предлагают цифровые торговые платформы.
В Capital.com мы стремимся сделать доступ в мир финансов более демократичным. Для достижения этой цели наша торговая платформа опирается на три ключевых принципа: образование, справедливое и прозрачное ценообразование, а также передовые технологии и инновации.
Образование
Заниматься трейдингом может каждый, если ему предоставить правильные инструменты. Именно поэтому в Capital.com мы способствуем повышению финансовой грамотности наших существующих и будущих клиентов.
Наше бесплатное приложение для трейдинга Investmate, а также вебинары и обучающие материалы на YouTube-канале Capital.com TV помогают инвесторам торговать уверенно и ответственно.
Честное и прозрачное ценообразование
Чтобы достичь нашей цели – сделать торговлю и инвестиции более доступными, мы должны сделать их приемлемыми по цене.
Capital.com стремится к прозрачности без скрытых комиссий и четкому ценообразованию с нулевой комиссией и выгодными спредами.
Передовые технологии и инновации
В эпоху головокружительных технологических преобразований Capital.com постоянно совершенствует собственную платформу, улучшая опыт взаимодействия с инвесторами и повышая качество услуг.
Мы стремимся быть вашим надежным инвестиционным партнером, и всегда ставим социальную, экологическую и корпоративную ответственность во главу угла. Мы никогда не останавливались и не собираемся останавливаться на достигнутом.
Образование открыло мне дверь в мир финансов. И я надеюсь, что Capital.com станет ключом к успеху для многих других людей.
Я горжусь тем, чего мы уже достигли, но еще больше завораживает то, что ожидает нас в будущем.
С наилучшими пожеланиями,
Виктор Прокопеня
Виктор Прокопеня — серийный предприниматель с уникальной способностью выявлять перспективные технологические проекты, способные изменить рынок.
У него впечатляющий опыт в объединении лучших в своем классе технологий и высоко мотивированных команд сотрудников для достижения выдающихся результатов. Виктора можно считать пионером в европейском финтех-пространстве. В первую очередь, как основателя Capital.com – одной из самых быстрорастущих торговых платформ в мире, с офисами в Великобритании, Европе, Австралии и на Ближнем Востоке.
Виктор родом из Беларуси. Cейчас он является гражданином Великобритании и активным филантропом. Виктор также является приглашенным профессором по инновациям и предпринимательству в Университете Лидса. Он увлечен распространением финансовой грамотности, поддержкой устойчивого развития и поиском талантов.
Через свой фонд Виктор пожертвовал более 3 миллионов долларов жертвам российско-украинской войны, а также поддерживает ряд глобальных правительственных инициатив, направленных на продвижение талантов и образование в ведущих технологических центрах, включая Великобританию и ОАЭ.
Помимо того, что Виктор Прокопеня является квалифицированным юристом, он имеет степень магистра в области финансов Северо-Восточного университета, докторскую степень в области делового администрирования Швейцарской бизнес-школы, степень магистра в области интернет-маркетинга, а также степени бакалавра и магистра компьютерных наук.