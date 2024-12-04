Главная страницаО насCapital.com – отзывы

Capital.com – отзывы

Почитайте отзывы о Capital.com и узнайте нас поближе. Ознакомьтесь с отзывами клиентов с разным уровнем опыта и узнайте, почему они выбрали нашу платформу.

Что о нас говорят в индустрии

Наши интуитивно понятные продукты, профессиональная поддержка клиентов и постоянные инновации неоднократно подчеркивались ведущими специалистами отрасли. Вот лишь некоторые из наших недавних наград.
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BrokerChooser
Лучший CFD-брокер (2026)
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Good Money Guide
Лучший трейдинговый аккаунт: Выбор пользователей (2025)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Комиссии и сборы (2025)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Простота использования (2025)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Криптовалютный трейдинг (2025)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Обучение (2025)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Брокер TradingView (2025)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Оценка 5 звезд — Приложение (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Оценка 5 звезд — CFD-провайдер (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Оценка 5 звезд — Селективная платформа (2024)
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Online Money Awards
Лучшая торговая платформа 2024
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Лучшая Форекс-платформа по версии Finder
Самая полезная Форекс-платформа (2024)
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Лучшая Форекс-платформа по версии Finder
Лучшая платформа для повседневной торговли (2024)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Комиссии и сборы (2024)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Простота использования (2024)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Обучение (2024)
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ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Новичок года (2024)
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Online Money Awards
Лучший CFD-провайдер (2023)
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Good Money Guide
Лучшее торговое приложение (2023)
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ForexBrokers.com
Самый быстрорастущий брокер (2023)
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Investment Trends
Общий уровень удовлетворенности клиентов (2022)
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Investment Trends
Соотношение цена/качество (2022)

Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.6
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.7
4.6