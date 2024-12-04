Главная страницаО насCapital.com – отзывы
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супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель
Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает
все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!
Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения
Очень удобно, и транзакции быстрые
Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.
быстрое пополнение , мгновенный вывод средств
Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.
Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую
Очень хороший брокер новички быстро понимает
Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.
самый лучший, самый надежный, благодарю вас
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