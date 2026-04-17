Handeln WW Grainger - GWW CFD

Über W W Grainger Inc

W. W. GRAINGER, INC. ist ein Großhändler für Wartungs-, Reparatur- und Betriebsmaterialien sowie andere damit verwandte Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen und Institutionen in den Vereinigten Staaten und Kanada an, ist aber auch in Europa, Asien und Lateinamerika präsent.

Grainger ist über zwei Segmente tätig: die Vereinigten Staaten und Kanada. Das Segment Vereinigte Staaten bietet eine Auswahl von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsbedarf sowie andere damit verwandte Produkte und Dienstleistungen an. Das Segment Kanada umfasst Acklands - Grainger Inc. (Ackland - Grainger), einen Großhändler für Industrie- und Sicherheitsbedarf.

Die übrigen Konzernunternehmen sind The Fabory Group (Fabory), MonotaRO Co. (MonotaRO), Grainger Mexico und Zoro Tools, Inc. (Zoro). Fabory ist ein europäischer Großhändler für Befestigungen, Werkzeuge und Industriebedarf. Zoro ist über seine Website Zoro.com ein Online-Großhändler von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsbedarf für Unternehmen und Verbraucher.

Der aktuelle realtimekurs der WW Grainger Aktie beträgt 1157.46 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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