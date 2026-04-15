Handeln Texas Instruments Incorporated - TXN CFD

Über Texas Instruments Incorporated

Texas Instruments Incorporated entwickelt, produziert und verkauft Halbleiter an Elektronikentwickler und -hersteller in aller Welt.

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Analog und Embedded Processing. Die Produktlinien des Unternehmens im Segment Analog umfassen Power und Signal Chain.

Power umfasst Produkte, die den Kunden helfen, die Stromversorgung in elektronischen Systemen zu verwalten. Signal Chain umfasst Produkte, die Signale erfassen, konditionieren und messen, damit Informationen zur weiteren Verarbeitung und Steuerung übertragen oder umgewandelt werden können.

Das Segment Embedded Processing umfasst Mikrocontroller, digitale Signalprozessoren (DSPs) und Anwendungsprozessoren. Mikrocontroller sind in sich geschlossene Systeme mit einem Prozessorkern, Speicher und Peripheriegeräten, die für die Steuerung einer Reihe spezifischer Aufgaben für elektronische Geräte ausgelegt sind.

DSPs führen mathematische Berechnungen durch, um digitale Daten zu verarbeiten oder zu verbessern. Anwendungsprozessoren sind für spezielle Rechenaufgaben konzipiert.

Der aktuelle realtimekurs der Texas Instruments Incorporated Aktie beträgt 215.32 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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