Handeln Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - FME CFD

Über Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist ein Unternehmen im Bereich Nierendialyse.

Das Unternehmen bietet Dialysebehandlungen und damit einhergehende Dienstleistungen für Patienten, die an einer Nierenerkrankung im Endstadium leiden.

Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Nordamerika, Europa, Naher Osten, Afrika, Asien-Pazifik und Lateinamerika.

Das Unternehmen entwickelt und fertigt eine Reihe von Dialysegeräten, Systemen und Einwegprodukten.

Der Dialysebereich des Unternehmens bietet in eigenen Dialysekliniken Dialysebehandlungen und beliefert die Kliniken mit zahlreichen von Produkten.

Darüber hinaus vertreibt es Dialyseprodukte an andere Dialysedienstleister.

Die Koordinationsdienstleistungen des Unternehmens umfassen Bereitstellung von Apothekendiensten, spezielle vaskuläre, kardiovaskuläre und endovaskuläre Dienstleistungen, Labortests für andere Patienten, Arztbehandlungen, Krankenhaus- und Intensivpflege, Gesundheitspläne und dringende Pflegedienste.

Der aktuelle realtimekurs der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Aktie beträgt 39.97 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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