Handeln Eramet SA - ERA CFD

Über Eramet SA

ERAMET S.A. ist ein in Frankreich ansässiges integriertes Bergbau- und Metallurgie-Unternehmen. Die Aktivitäten des Unternehmens verteilen sich auf drei Geschäftsbereiche: den Bereich Nickel, der sich auf die Produktion von Nickelerz in Neukaledonien (Bergbau) spezialisiert hat, mit der Verarbeitung von Erz, Ferronickel, hochreinem Nickel, der Herstellung von chemischen Derivaten von Nickel und der Herstellung von Wolframcarbid und Kobaltpulver; den Bereich Mangan, der in der Produktion von Manganerz und Sinter tätig ist, mit der Verarbeitung von Erz, Mangan-Legierungen, der Herstellung von hochreinem Chrom und Härtern für die Aluminiumproduktion, der Sammlung und dem Recycling von Katalysatoren, die von Öl-Raffinerien verwendet werden, der Extraktion und Erweiterung des Metallgehalts; und den Bereich Legierungen, der spezialisiert ist auf die Herstellung von Gesenkschmiedeteile aus Titan, Aluminium, Stahl und Nickel-Legierungen auf Hochleistungspressen, Herstellung von Hochgeschwindigkeitsstählen, speziellen Hochleistungsstählen, Nickel-Legierungen und Werkzeugstählen usw.

Der aktuelle realtimekurs der Eramet SA Aktie beträgt 49.43 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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