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Handeln BlackRock, Inc. - BLK CFD

1002.14+0.3%
The chart shows the BLK stock price data over the last 1 day, with a current price of 1002.14, a high of 1004.73, and a low of 995.31.
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1.18
Niedrig: 995.31Hoch: 1004.73
Verkäufer:
6.66667%
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Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.
Trading-Bedingungen
Typ
Dieses Finanzinstrument steht für das Traden über CFDs und Knock-outs zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über:CFDsKnock-outs
Spread1.18
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
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Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.021346 %
(-$1.07)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00

-0.02135%
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.000876 %
(-$0.04)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00

-0.00088%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungUSD
Mind.-Handelsmenge0.01
Margin20.00%
BörseUnited States of America
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs998.51
Eröffnungskurs995.31
1-Jahres-Änderung13.34%
Tagesspanne995.31 - 1004.73

Handeln BlackRock, Inc. - BLK CFD

Über BlackRock, Inc.

Blackrock, Inc. ist eine Kapitalanlagegesellschaft Das Unternehmen bietet eine Reihe von Anlagen und Risikomanagement-Dienstleistungen für institutionelle Kunden und Kleinanleger auf der ganzen Welt. Das Angebot umfasst Single- und Multi-Asset-Class-Portfolios in Aktien, Anleihen, alternativen Produkten und Geldmarktpapieren. Die Produkte werden direkt und über Vermittler in einer Reihe von Produkten angeboten, einschließlich offene und geschlossene Investmentfonds, iShares börsennotierte Fonds, separate Konten, gemeinsame Anlagen und andere Gemeinschaftsanlagen. Das Unternehmen bietet die Blackrock Solutions Anlage- und Risikomanagement-Plattform Aladdin, außerdem Risikoanalysen und Beratungsleistungen sowie Lösungen für institutionelle Anleger. Die Plattform bietet auch Risiko-Reporting über den Green Package-Service und die Risikomanagement-Beratung; interaktive Analysen festverzinslicher Anlagen über den Web-basierten Rechner AnSer; Outsourcing-Dienstleistungen und Kapitalanlagenbuchhaltung.

Der aktuelle realtimekurs der BlackRock, Inc. Aktie beträgt 1002.96 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Applied Materials, Oncorus, Inc., Wh Smith, Apollo Global Management, LLC C, Infineon Technologies AG und Horizon Bancorp. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.

  • WKN:928193
  • ISIN:US09247X1019

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Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-03-13
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2025-07-02
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2025-05-19
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2025-06-05
K****

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2025-07-02
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Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-25
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