Top 10: Die stärksten Währungen der Welt

Die Vereinten Nationen akzeptieren 180 Währungen als gesetzliches Zahlungsmittel, die sich auf 195 Länder erstrecken. Hier sind die zehn wichtigsten Währungen der Welt, gemessen an ihrem Wert im Vergleich zum US-Dollar, mit Stand vom 24. Juni 2024*:

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Kuwait-Dinar (KWD)

Die im Jahr 1960 eingeführte kuwaitische Landeswährung ist die wertvollste und stärkste Währung der Welt – und das bereits seit mehreren Jahrzehnten.

Große natürliche Erdölvorkommen, eine hohe Nachfrage auf dem Forex-Markt und ein begrenztes Währungsangebot tragen zur Stärke des Kuwait-Dinars bei. 90 % der Staatseinnahmen Kuwaits stammen aus dem Ölexport – solange es eine weltweite Nachfrage nach Öl und ein reichhaltiges Angebot in dem Land gibt, wird auch die Nachfrage nach dem Kuwait-Dinar hoch sein.

Der Kuwait-Dinar ist eher an einen Korb von Währungen als an eine einzelne Währung gebunden.

Bahrain-Dinar (BHD)

Wie Kuwait erwirtschaftet auch Bahrain einen großen Teil seiner Einnahmen aus einem Rohstoff. 70 % der Staatseinnahmen werden durch Ölexporte erzielt. Der große Reichtum an Erdöl in Bahrain trägt dazu bei, die Nachfrage nach dem Bahrain-Dinar zu fördern.

Der Bahrain-Dinar, der 1965 die Golf-Rupie als Landeswährung von Bahrain ablöste, wurde 1980 an den US-Dollar gebunden, mit einem Kurs von 1 BHD zu 2,65 USD. Die BHD-USD-Währungskopplung trägt zum Marktvertrauen, zur geringen Volatilität und zur Stärke der Währung bei.

Omanischer Rial (OMR)

Der im Jahr 1970 eingeführte omanische Rial ist seit 1973 an den US-Dollar gebunden. Der omanische Rial wurde ursprünglich zum Kurs von 1 OMR zu 2,895 USD gekoppelt, bis er im Jahr 1986 auf einen Kurs angepasst wurde, der seitdem unverändert geblieben ist.

Der Kurs ist mit 1 OMR zu 2,6008 USD gebunden.

Der Oman bezieht einen Großteil der Stärke seiner Landeswährung aus der Nachfrage und den Einnahmen aus der Öl- und Gasproduktion sowie den Exporten. Die Handelsbeziehungen zwischen dem Oman und den Vereinigten Staaten sowie die Wirtschaftsstabilität des Landes tragen zur Stärke des Omanischen Rial bei.

Jordanischer Dinar (JOD)

Der jordanische Dinar wird bereits seit 1950 verwendet. Im Jahr 1995 hat die jordanische Regierung den Jordanischen Dinar an den US-Dollar zu einem Kurs von 1 JOD zu 1,4104 USD gebunden.

Trotz der relativ geringen Abhängigkeit von Öl- und Gasexporten im Vergleich zu anderen Ländern in dieser Liste aus dem Nahen Osten ist die jordanische Währung die viertstärkste Währung der Welt.

Die Stärke der Währung ist auf die offene Marktpolitik, die Währungsknappheit und die großen Fremdwährungsreserven des Landes zurückzuführen.

Britisches Pfund Sterling (GBP)

Das britische Pfund Sterling ist die weltweit älteste Währung, die auch heute noch verwendet wird. Die Geschichte, die Vertrauenswürdigkeit und die Stabilität des britischen Finanzsystems sowie der Bank of England, aber auch die Wirtschaftsstärke des Landes und die Bedeutung von London als wichtiges Finanzzentrum verleihen dem Pfund Stärke und machen es zu einer der wertvollsten Währungen der Welt.

Das britische Pfund ist außerdem Teil eines der bekanntesten Währungspaare – GBP/USD, auch bekannt als „Cable“. Der Spitzname entstand im 19. Jahrhundert, als Fremdwährungskurse durch transatlantische Unterwasserkabel telegrafisch übermittelt wurden.

Gibraltar-Pfund (GIP)

Das Gibraltar-Pfund wurde im Jahr 1896 nach dem spanischen Bürgerkrieg eingeführt und ersetzte den spanischen „Real de Plata“ als die offizielle Währung von Gibraltar.

Die Stabilität der Währung ist durch eine 1:1-Kopplung an das Britische Pfund Sterling gesichert, weshalb ein GIP immer einem GBP entspricht.

Schweizer Franken (CHF)

Der Schweizer Franken gilt sowohl in der Schweiz als auch in Liechtenstein als offizielles gesetzliches Zahlungsmittel.

Die Landeswährung genießt den Ruf als „sicherer Hafen“, der in Zeiten der geopolitischen oder marktbezogenen Unsicherheit einige Trader anzieht. Die Schweiz besitzt Fremdwährungsreserven in Höhe von 1.033 Milliarden USD und ist somit hinter China und Japan das Land mit den drittgrößten Fremdwährungsreserven der Welt.

Aufgrund dieser Reserven der Schweiz und der politischen sowie wirtschaftlichen Stabilität und des großen Handelsüberschusses ist der Schweizer Franken die sechststärkste Währung der Welt.

Kaiman-Dollar (KYD)

Die Cayman Islands sind ein wichtiges internationales Offshore-Finanzzentrum mit einer der weltweit stärksten Währungen. Dies ist auf den großen Finanzdienstleistungssektor, der Tourismusbranche und den Status als „sicherer Hafen“ zurückzuführen, wodurch viele große Banken und Unternehmen von dem Land angezogen werden.

Im Jahr 2019 erzielten die Cayman Islands 40,2 % ihres BIP mit Finanzdienstleistungen. Laut KPMG sind 43 der 50 weltweit größten Banken auf den Kaimaninseln tätig.

Der Cayman-Dollar wurde 1971 eingeführt und löste damit den Jamaika-Dollar als Landeswährung ab. Der Cayman-Dollar ist zum festen Kurs von 1 Kaiman-Dollar zu 1,2 US-Dollar an den US-Dollar gebunden.

Euro (EUR)

Der Euro gilt als offizielle Währung in 20 der 26 EU-Mitgliedstaaten mit einer gemeinsamen Bevölkerungszahl von fast 350 Millionen zum Januar 2023. Die EU ist der weltweit größte Binnenmarkt mit der drittgrößten Wirtschaft und macht ein Sechstel des gesamten Welthandels aus. Das Wachstum dieser Wirtschaft, die auch einen großen Handelsüberschuss aufweist, erhöht den Wert des Euros auf dem Forex-Markt.

Das weltweit meistgehandelte Forex-Paar beinhaltet den Euro. Hierbei handelt es sich um das Paar EUR/USD, das auch als „Fiber“ bezeichnet wird.

US-Dollar (USD)

Der US-Dollar gilt als Landeswährung der Vereinigten Staaten und von 16 weiteren Ländern und Territorien, darunter Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Simbabwe und Panama. Der Dollar der Vereinigten Staaten ist die weltweit am meisten gehandelte Währung. Er wird von vielen Ländern als Bindungswährung für die eigenen Landeswährungen verwendet und ist die größte Reservewährung der Welt.

Die Stärke des US-Dollars wird durch das Wirtschaftswachstum begünstigt (die Vereinigten Staaten sind die weltweit größte Volkswirtschaft). Andererseits beeinträchtigen steigende Rohstoffpreise, Überbewertung und Wirtschaftswachstum in konkurrierenden Märkten die Stärke des US-Dollars.

Der US-Dollar dient als gängiger Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung anderer Währungen, so wie wir es auch in dieser Liste gemacht haben.

Kanadischer Dollar (CAD)

Der kanadische Dollar wird als „Rohstoffwährung“ angesehen, da sein Wert gewöhnlich mit dem Preis seiner Exportrohstoffe, insbesondere Rohöl, korreliert. In der Tat ist Kanada der weltweit fünftgrößte Exporteur von Rohöl.

Kanadas Rohstoffexporte und das gesunde Wirtschaftswachstum tragen dazu bei, dass der kanadische Dollar eine der stärksten Währungen der Welt ist.

CAD/USD ist eines der am meisten gehandelten Währungspaare. Der Spitzname des Währungspaares lautet „Loonie“, benannt nach dem Eistaucher-Vogel, der seit 1987 auf der kanadischen Ein-Dollar-Münze abgebildet ist.