أمر الحدّ في مواجهة أنواع الأوامر الأخرى

لا تمثل أوامر الحدّ سوى أداة واحدة من بين ترسانة متنوعة من أنواع الأوامر التي يمكن للمتداولين توظيفها لإدارة صفقاتهم بفعالية. احرص على فهم الاختلافات بين أنواع الأوامر الشائعة لتمييز مواطن القوة والضعف في كل منها وتحديد السيناريوهات التي تناسبها على أكمل وجه.

أمر الحدّ في مقابل أمر السوق

يختلف أمر السوق بشكل أساسي عن أمر الحدّ، لذا سنوضح العناصر التي تميز كل منهما.

أوامر الحدّ تنفّذ الصفقة فقط عندما يصل سعر الأصل إلى قيمة محددة مسبقًا.

تنفّذ الصفقة فقط عندما يصل سعر الأصل إلى قيمة محددة مسبقًا. أمر السوق ينفّذ الصفقة فورًا بأفضل سعر متاح في الوقت الحالي.

يتحكم المتداول بسعر تنفيذ أمر الحدّ سواء عند فتح الصفقة أو إغلاقها، لكنه لا يتحكم في توقيت التنفيذ. فقد يتم تنفيذ أمر الحدّ في غضون دقائق، أو أيام، أو أشهر - أو قد لا ينفّذ أبدًا، وذلك حسب ما تسفر عنه حركة السوق.

أما أمر السوق فهو مصمم لتنفيذ الصفقات على الفور بأفضل سعر حالي ممكن. ولكن، هناك بعض الاستثناءات. فإذا كان الأصل يتمتع بسيولة منخفضة، فقد لا يكون هناك حجم تداول كاف على الجانب المقابل من السوق لتنفيذ أمر السوق على الفور، مما يؤدي إلى حدوث فارق في السعر. وإذا أصدر المتداول أمر سوق خارج أوقات التداول، فإن الأمر ينفّذ عند إعادة فتح السوق مباشرة.

أمر الحدّ أمر السوق ما هو؟ أمر لإجراء الصفقة عند سعر محدد أو سعر أفضل. أمر لإجراء الصفقة بأفضل سعر متاح حاليًا. التحكم بالسعر تحكم كامل بالسعر، ولكن التنفيذ ليس مضمونًا. لا تتحكم بالسعر، ولكن التنفيذ فوري. متى ينفّذ؟ ينفّذ الأمر إذا وصل سعر السوق إلى السعر المحدد. ينفّذ الأمر فورًا. المزايا يفيدك عندما ترغب في إجراء الصفقة عند سعر محدد أو سعر أفضل. يفيدك عندما ترغب في إجراء الصفقة بأسرع ما يمكن. المخاطر قد لا ينفّذ الأمر إذا لم يصل السعر إلى الحدّ المطلوب. قد ينفّذ الأمر بسعر غير مناسب في أوقات تقلبات السوق. التكلفة قد يحقق لك سعرًا أفضل، ولكن لا يوجد ضمان للتنفيذ. يضمن لك التنفيذ ولكن قد يكون ذلك على حساب سعر أسوأ. الاستخدام مناسب للأسهم ذات السيولة المنخفضة أو المتقلبة عندما يكون السعر هو الأولوية. مفيد عندما تكون السرعة هي الأهم ويكون السعر أمرًا ثانويًا.

أمر الحدّ في مقابل أمر الإيقاف

يخلط البعض أحيانًا بين أوامر الإيقاف وأوامر الحدّ، نظرًا لأن كلاهما يستخدم لإجراء الصفقات حسب حركة سعر الأصل. وإليك طريقة التمييز بينهما:

أوامر الحدّ تنفّذ الصفقة فقط عندما يصل سعر الأصل إلى سعر محدد سلفًا.

تنفّذ الصفقة فقط عندما يصل سعر الأصل إلى سعر محدد سلفًا. أوامر الإيقافتتحول إلى أمر سوق عندما يصل سعر الأصل إلى سعر "إيقاف" محدد سلفًا.

يحدد المتداول سعر الحدّ - وهو السعر الذي سينفّذ عنده أمر الحدّ الصفقة - ولكنه لا يحدد توقيت التنفيذ بدقة. فقد ينفّذ أمر الحدّ بسرعة أو قد يبقى قائمًا إذا لم يصل السوق أبدًا إلى السعر المطلوب.

أوامر الإيقاف هي أدوات للتحكم في المخاطر يمكن أن تقلل من الخسائر أو تحمي الأرباح عن طريق تفعيل أمر سوق عندما يصل سعر الأصل إلى سعر معين. ويضمن هذا النوع من الأوامر إجراء الصفقة عند الوصول إلى سعر الإيقاف، ولكن سعر إجراء الصفقة الفعلي قد يختلف قليلًا حسب ظروف السوق.

وهناك أيضًا نوع ثالث يسمى أوامر الإيقاف المحدود، وهي تجمع بين مزايا أمر الإيقاف وأمر الحدّ. حيث يتم تفعيل أمر الإيقاف المحدود وتحويله إلى أمر حدّ عندما يصل سعر الأصل المختار إلى سعر محدد.