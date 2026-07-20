ما هي أوامر الحدّ وكيف يتم تنفيذها؟
كثيرًا ما يلجأ المتداولون إلى استخدام أوامر الحدّ للتحكم بشكل أكبر في صفقاتهم، حيث توجّه هذه الأوامر منصة التداول لتنفيذ الأوامر تلقائيًا عند استيفاء شروط محددة سلفًا.
نقدم لكم في هذا الدليل شرحًا وافيًا لأوامر الحدّ، مسلطين الضوء على آلية عملها بما في ذلك إرشادات حول كيفية وضع أمر حدّ عند تداول عقود الفروقات على منصة Capital.com.
ما هو أمر الحدّ؟
بشكل مبسّط، تمثل الأوامر في جوهرها تعليمات مبرمجة لتنفيذ الصفقات وفق شروط محددة مسبقًا.
أوامر الحدّ مصممة على وجه الخصوص لفتح أو إغلاق المراكز تلقائيًا عندما يبلغ سعر الأصل نقطةً سعرية محددة مسبقًا.
ويلجأ المتداولون عادةً إلى استخدام أوامر الحدّ توقعًا منهم بتحرك السوق نحو السعر المستهدف. ويمكن أن تتضمن أوامر الحدّ أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة مرتبطة بها.
ما هي آلية عمل أمر الحدّ؟
تنفّذ أوامر الحدّ عمليات فتح أو إغلاق المراكز بشكل آلي فور ملامسة السعر لقيمة محددة مسبقًا. ويندرج تحت مسمى أوامر الحدّ نوعان رئيسيان: أوامر الشراء المحدود وأوامر البيع المحدود.
تستخدم أوامر الشراء المحدود لفتح صفقة شراء حال هبوط سعر الأصل إلى مستوى محدد. ويستعين المتداولون الذين يتبنون نظرةً هبوطية بأوامر الشراء المحدود للخروج من صفقة بيع على المكشوف وتأمين أرباحهم. بينما يوظّف المتداولون ذوو النظرة الصعودية هذه الأوامر لشراء أصل بسعر منخفض، آملين في بيعه لاحقًا بعد ارتفاع قيمته.
وعلى الجانب الآخر، يستعين المتداولون بأوامر البيع المحدود للخروج من صفقة عندما يرتفع سعر الأصل إلى مستوىً معين. وينفّذ المتداولون الذين يتكهنون بانعكاس وشيك في اتجاه السوق أوامر البيع المحدود لإغلاق صفقة شراء قبل هبوط سعر السوق. أما المتداولون الهبوطيون فيستخدمون أوامر البيع المحدود لفتح مركز بيع على المكشوف قبل حدوث انخفاض سعري، سعيًا لجني أرباح محتملة من هذا التراجع.
وتتوقف سرعة تنفيذ أمر الحدّ على عاملين رئيسيين:
- حركة السوق: وتقاس بمدى سرعة اتجاه سعر الأصل نحو سعر أمر الحدّ (إن حدث ذلك).
- السيولة: وتقاس بمدى وفرة حجم التداول للصفقات المقابلة التي ترغب في التداول عند سعر أمر الحدّ.
وفي حال عدم كفاية حجم الأوامر عند السعر المحدد، فقد يلجأ إلى تنفيذ ما تبقى من حجم الأمر من خلال صفقات عند سعر أقل. ويشار إلى هذه العملية بمصطلح "التنفيذ الجزئي" أو "الملء الجزئي".
إرشادات حول كيفية وضع أمر حدّ
- سجّل لفتح حساب تداول فعلي أو تجريبي على منصة Capital.com، إن لم تكن قد أنجزت هذه الخطوة مسبقًا.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Capital.com وتوجه إلى الأصل الذي وقع عليه اختيارك.
- اختر "شراء/بيع عندما يصبح السعر" لفتح أمر شراء أو بيع محدود.
- حدد حجم صفقتك بعناية.
- اختر سعر الحدّ الذي ترغب أن ينفّذ عنده أمر الحدّ الصفقة.
- حدد مدة سريان الأمر باختيار "إضافة تاريخ الإلغاء".
- راجع تفاصيل أمرك وتأكد من صحة حجم الصفقة والنقطة السعرية المحددة لأمر الحدّ.
- ضع أمر الحدّ بالنقر على الزر الموجود في أسفل نافذة الصفقة.
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أمر الحدّ في مواجهة أنواع الأوامر الأخرى
لا تمثل أوامر الحدّ سوى أداة واحدة من بين ترسانة متنوعة من أنواع الأوامر التي يمكن للمتداولين توظيفها لإدارة صفقاتهم بفعالية. احرص على فهم الاختلافات بين أنواع الأوامر الشائعة لتمييز مواطن القوة والضعف في كل منها وتحديد السيناريوهات التي تناسبها على أكمل وجه.
أمر الحدّ في مقابل أمر السوق
يختلف أمر السوق بشكل أساسي عن أمر الحدّ، لذا سنوضح العناصر التي تميز كل منهما.
- أوامر الحدّ تنفّذ الصفقة فقط عندما يصل سعر الأصل إلى قيمة محددة مسبقًا.
- أمر السوق ينفّذ الصفقة فورًا بأفضل سعر متاح في الوقت الحالي.
يتحكم المتداول بسعر تنفيذ أمر الحدّ سواء عند فتح الصفقة أو إغلاقها، لكنه لا يتحكم في توقيت التنفيذ. فقد يتم تنفيذ أمر الحدّ في غضون دقائق، أو أيام، أو أشهر - أو قد لا ينفّذ أبدًا، وذلك حسب ما تسفر عنه حركة السوق.
أما أمر السوق فهو مصمم لتنفيذ الصفقات على الفور بأفضل سعر حالي ممكن. ولكن، هناك بعض الاستثناءات. فإذا كان الأصل يتمتع بسيولة منخفضة، فقد لا يكون هناك حجم تداول كاف على الجانب المقابل من السوق لتنفيذ أمر السوق على الفور، مما يؤدي إلى حدوث فارق في السعر. وإذا أصدر المتداول أمر سوق خارج أوقات التداول، فإن الأمر ينفّذ عند إعادة فتح السوق مباشرة.
|أمر الحدّ
|أمر السوق
|ما هو؟
|أمر لإجراء الصفقة عند سعر محدد أو سعر أفضل.
|أمر لإجراء الصفقة بأفضل سعر متاح حاليًا.
|التحكم بالسعر
|تحكم كامل بالسعر، ولكن التنفيذ ليس مضمونًا.
|لا تتحكم بالسعر، ولكن التنفيذ فوري.
|متى ينفّذ؟
|ينفّذ الأمر إذا وصل سعر السوق إلى السعر المحدد.
|ينفّذ الأمر فورًا.
|المزايا
|يفيدك عندما ترغب في إجراء الصفقة عند سعر محدد أو سعر أفضل.
|يفيدك عندما ترغب في إجراء الصفقة بأسرع ما يمكن.
|المخاطر
|قد لا ينفّذ الأمر إذا لم يصل السعر إلى الحدّ المطلوب.
|قد ينفّذ الأمر بسعر غير مناسب في أوقات تقلبات السوق.
|التكلفة
|قد يحقق لك سعرًا أفضل، ولكن لا يوجد ضمان للتنفيذ.
|يضمن لك التنفيذ ولكن قد يكون ذلك على حساب سعر أسوأ.
|الاستخدام
|مناسب للأسهم ذات السيولة المنخفضة أو المتقلبة عندما يكون السعر هو الأولوية.
|مفيد عندما تكون السرعة هي الأهم ويكون السعر أمرًا ثانويًا.
أمر الحدّ في مقابل أمر الإيقاف
يخلط البعض أحيانًا بين أوامر الإيقاف وأوامر الحدّ، نظرًا لأن كلاهما يستخدم لإجراء الصفقات حسب حركة سعر الأصل. وإليك طريقة التمييز بينهما:
- أوامر الحدّتنفّذ الصفقة فقط عندما يصل سعر الأصل إلى سعر محدد سلفًا.
- أوامر الإيقافتتحول إلى أمر سوق عندما يصل سعر الأصل إلى سعر "إيقاف" محدد سلفًا.
يحدد المتداول سعر الحدّ - وهو السعر الذي سينفّذ عنده أمر الحدّ الصفقة - ولكنه لا يحدد توقيت التنفيذ بدقة. فقد ينفّذ أمر الحدّ بسرعة أو قد يبقى قائمًا إذا لم يصل السوق أبدًا إلى السعر المطلوب.
أوامر الإيقاف هي أدوات للتحكم في المخاطر يمكن أن تقلل من الخسائر أو تحمي الأرباح عن طريق تفعيل أمر سوق عندما يصل سعر الأصل إلى سعر معين. ويضمن هذا النوع من الأوامر إجراء الصفقة عند الوصول إلى سعر الإيقاف، ولكن سعر إجراء الصفقة الفعلي قد يختلف قليلًا حسب ظروف السوق.
وهناك أيضًا نوع ثالث يسمى أوامر الإيقاف المحدود، وهي تجمع بين مزايا أمر الإيقاف وأمر الحدّ. حيث يتم تفعيل أمر الإيقاف المحدود وتحويله إلى أمر حدّ عندما يصل سعر الأصل المختار إلى سعر محدد.
|أمر الحدّ
|أمر الإيقاف
|ما هو؟
|أمر لإجراء الصفقة عند سعر محدد أو سعر أفضل.
|أمر يتحول إلى أمر سوق عند الوصول إلى سعر الإيقاف.
|التحكم بالسعر
|أنت من يحدد السعر، ولكن التنفيذ ليس مضمونًا.
|ينفّذ الأمر بسعر السوق عند تفعيل الإيقاف، لا تتحكم بالسعر بعد التفعيل.
|متى ينفّذ؟
|ينفّذ الأمر إذا وصل سعر السوق إلى السعر المحدد أو سعر أفضل.
|ينفّذ الأمر فورًا عندما يصل السهم إلى سعر محدد مسبقًا (سعر الإيقاف).
|المزايا
|يفيدك عندما يكون لديك سعر محدد في ذهنك لإجراء الصفقة.
|يساعد على تجنب الخسائر الكبيرة أو حماية الأرباح عن طريق وضع محفّز تلقائي للصفقة.
|المخاطر
|قد لا ينفّذ الأمر إذا لم يتحقق السعر المطلوب.
|قد ينفّذ الأمر بسعر غير مناسب في أوقات تقلبات السوق.
|الاستخدام
|شائع الاستخدام في التداول اليومي ولزيادة إمكانية الربح.
|يستخدم غالبًا كأداة للتحكم في المخاطر ومنع الخسائر الفادحة.
مثال عملي على استخدام أمر الحدّ
دعنا نفترض أنك تراقب سهم شركة إنفيديا وتلاحظ ارتفاعًا في سعره. في اليوم الأول، ارتفع سعر سهم إنفيديا من 1900 إلى 2000. وفي اليوم الثاني، واصل السعر ارتفاعه ليصل إلى 2150، وفي اليوم الثالث، تابع السهم صعوده بالغًا 2200.
بعد ملاحظتك لهذا الصعود المتواصل، قررت الاستعانة بمؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في السوق، واستخدمت أيضًا مستويات ارتداد فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. وتشير حساباتك إلى وجود مستوى مقاومة محتمل عند 2250، ومستوى دعم محتمل عند 2100.
تتوقع أن ينعكس اتجاه السعر عند بلوغه مستوى المقاومة وتسعى للاستفادة من هذا السيناريو - لذلك، تضع أمر بيع محدود للخروج من صفقة الشراء الخاصة بك على سهم إنفيديا عند سعر أقل بقليل من مستوى المقاومة، تحديدًا عند 2245.
وكما توقعت، واصل سعر سهم إنفيديا ارتفاعه في السوق، متجاوزًا 2240، وعندها يتم تفعيل أمر البيع المحدود الخاص بك عند سعر 2245، مغلقًا صفقتك عند السعر الذي حددته مسبقًا.
في وقت لاحق، إذا أردت إعادة فتح صفقة شراء على سهم إنفيديا بعد هبوط السعر، يمكنك وضع أمر شراء محدود عند سعر أعلى بقليل من مستوى الدعم، أي عند 2105. وإذا هبط السعر إلى 2105، فسيتم تفعيل أمر الشراء المحدود الخاص بك، وستدخل في مركز شراء جديد بالسعر الذي حددته.
الأسئلة الشائعة
ما هو أمر الحدّ؟
أوامر الحدّ هي أدوات تمنح المتداولين تحكمًا أكبر في صفقاتهم من خلال تنفيذ الأوامر تلقائيًا عندما (أو إذا) يصل السوق إلى سعر محدد مسبقًا. النوعان الأكثر انتشارًا لأوامر الحدّ هما أوامر الشراء المحدود وأوامر البيع المحدود.
- تنفّذ أوامر الشراء المحدود الصفقة عندما يهبط سعر السوق إلى سعر محدد.
- تصدر أوامر البيع المحدود تعليمات بإجراء الصفقة عندما يرتفع سعر السوق إلى سعر محدد.
قد لا ينفّذ أمر الحدّ كما هو مخطط له في حال عدم كفاية حجم التداول على الجانب المقابل من السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنفيذ جزئي للأمر، أو في حال تحرك سعر الأصل بعكس التوقعات.
كيف يعمل أمر الحدّ؟
عندما يكون السوق في اتجاه صعودي، قد يستخدم المتداول أمر شراء محدود للدخول في صفقة شراء بسعر أقل. أما عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، فقد يضع المتداول أمر شراء محدود عند مستوى دعم متوقعًا أن يرتد السعر صعودًا من عنده - وهذه الطريقة شائعة الاستخدام في استراتيجية "التداول على التراجع".
يستخدم بعض المتداولين أوامر البيع المحدود أثناء اتجاه السوق الصعودي لإغلاق صفقة شراء بسعر أعلى وجني الأرباح، أو كجزء من خطة شاملة لإدارة المخاطر.
ما هي مزايا ومخاطر أمر الحدّ؟
تمنحك أوامر الحدّ التحكم في تحديد سعر الدخول إلى الصفقة أو الخروج منها. وهذا الأمر قد يساعد المتداولين على تجنب ظروف السوق غير المناسبة أو التكاليف غير الضرورية.
ولكن، يوجد احتمال لعدم تنفيذ الأمر إذا لم يصل السوق إلى سعر الحدّ المطلوب، مما قد يؤدي إلى تفويت بعض فرص التداول - وخاصة في الأسواق سريعة التقلب.
المزايا
- التحكم في تحديد سعر الدخول والخروج.
- إمكانية تجنب ظروف السوق غير المواتية.
- المساعدة في خفض تكاليف التداول.
المخاطر
- احتمالية عدم تنفيذ الأمر إذا لم يتحقق السعر المطلوب.
- إمكانية تفويت بعض فرص التداول في الأسواق سريعة الحركة.
- احتمالية التنفيذ الجزئي للأمر بسبب عدم كفاية حجم التداول.