الطرح العام الأولي لشركة Revolut
تحليل شامل لشركة Revolut، وطرحها العام الأولي المرتقب، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات تداول سهم Revolut عبر عقود الفروقات عن إدراجه.
ما هو موعد الطرح العام الأولي لشركة Revolut؟
حتى تاريخ فبراير 2025، لم تُعلن شركة Revolut رسميًا عن أي موعد محدد لعملية طرح أسهمها للطرح العام الأولي (IPO). ومع ذلك، تشير التقارير المتداولة إلى أن الشركة تستعد لطرح عام أولي محتمل خلال عام 2025، وذلك في أعقاب تقييمها الأخير الذي قُدّر بحوالي 45 مليار دولار أمريكي. وتفيد التقارير بأن Revolut تدرس الإدراج في سوق ناسداك بالولايات المتحدة، على الرغم من أن الحكومة البريطانية تتواصل بنشاط مع الشركة لترويج لندن كوجهة مفضلة للإدراج.
هناك عدة عوامل جوهرية قد تؤثر على توقيت ومكان الطرح العام الأولي لشركة Revolut:
- الأداء المالي: في عام 2023، سجلت Revolut إيرادات تجاوزت 2.2 مليار دولار أمريكي، مع أرباح قبل احتساب الضرائب بلغت 545 مليون دولار، مما يعكس أداءً ماليًا قويًا.
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الحصول على الموافقات التنظيمية: حصلت الشركة على الرخصة المصرفية البريطانية الكاملة في يوليو 2024 بعد عملية استمرت ثلاث سنوات، مما يتيح لها توسيع نطاق خدماتها المتعلقة بحماية الودائع وتقديم منتجات الرهن العقاري في المملكة المتحدة.
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ظروف السوق: تبدو آفاق سوق الطروحات الأولية في عام 2025 أكثر إشراقًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي ووجود طلب مكبوت على الإدراجات الجديدة. ومع ذلك، قد تستمر عوامل خارجية مثل مستويات أسعار الفائدة والظروف الجيوسياسية في التأثير على معنويات المستثمرين.
ما هي شركة Revolut؟
Revolut هي شركة تكنولوجيا مالية رائدة مقرها المملكة المتحدة، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، تشمل المدفوعات، وصرف العملات الأجنبية، وتداول الأسهم والعملات الرقمية المشفرة، وأدوات إدارة الميزانية الشخصية. تأسست الشركة في عام 2015 على يد نيكولاي ستورونسكي وفلاد ياتسينكو، وقد نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) في أوروبا، مقدمةً بديلاً مصرفيًا يرتكز بشكل أساسي على تجربة الهاتف المحمول ويتحدى البنوك التقليدية.
أبرز المحطات التاريخية في مسيرة Revolut
- 2015 – الانطلاق في المملكة المتحدة، مع التركيز الأولي على خدمات صرف العملات الأجنبية منخفضة التكلفة والحسابات متعددة العملات.
- 2018– الحصول على رخصة مصرفية أوروبية، مما مهد الطريق للتوسع في تقديم خدمات مالية أوسع نطاقًا.
- 2020– دخول أسواق الولايات المتحدة واليابان، مسرعةً وتيرة توسعها العالمي.
- 2021– بلوغ تقييم الشركة 33 مليار دولار أمريكي، لتصبح واحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في قطاع التكنولوجيا المالية الأوروبي.
- 2023– تسجيل إيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار وأرباح قبل الضرائب بقيمة 545 مليون دولار.
- 2024– تجاوز قاعدة مستخدميها 50 مليون مستخدم، والحصول على الرخصة المصرفية البريطانية الكاملة، والإعلان عن خطط لنقل مقرها العالمي إلى منطقة كناري وورف في لندن.
- 2025– الاستعداد لطرح عام أولي محتمل، مع تقييم تقديري يقارب 45 مليار دولار ودراسة خيارات الإدراج في ناسداك أو بورصة لندن.
الميزات والخدمات الرئيسية التي تقدمها Revolut
- حسابات متعددة العملات – يمكن للمستخدمين الاحتفاظ وتبادل العملات بأسعار الصرف بين البنوك.
- تداول الأسهم والعملات المشفرة – يمكن للعملاء الاستثمار وتداول الأسهم والعملات المشفرة والسلع مباشرة من خلال التطبيق.
- أدوات ميزانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي – توفر رؤى آنية حول أنماط الإنفاق لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية بفعالية.
- تحويلات دولية – إرسال الأموال عالميًا برسوم منخفضة وبأسعار صرف لحظية.
- حسابات Premium و Metal – باقات قائمة على الاشتراك توفر مزايا حصرية مثل استرداد النقود، والتأمين، وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات.
تعمل Revolut بموجب ترخيص الأموال الإلكترونية في المملكة المتحدة وقد حصلت على تراخيص مصرفية في العديد من الدول الأوروبية، مما يسمح لها بتوسيع باقة منتجاتها وخدماتها بشكل مستمر. حققت الشركة نموًا متسارعًا، لتصل إلى ملايين المستخدمين حول العالم، وتعتبر اليوم واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة وتأثيرًا في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي.
كيف تحقق Revolut إيراداتها؟
تعمل Revolut كتطبيق مالي رقمي فائق، يقدم خدمات مصرفية ودفع واستثمار متكاملة، بشكل أساسي من خلال منصتها الموجهة للهاتف المحمول. وعلى عكس البنوك التقليدية، لا تعتمد Revolut على شبكة من الفروع المادية، بل تقدم بدلاً من ذلك تجربة مصرفية ترتكز على التكنولوجيا أولاً وتتمحور حول الهاتف المحمول.
تتأتى إيرادات Revolut من عدة مصادر رئيسية – نستعرض أبرزها فيما يلي:
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مصدر الإيرادات
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الوصف
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رسوم التبادل البنكي
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تحصل Revolut على نسبة مئوية صغيرة من قيمة المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات مسبقة الدفع الخاصة بها. يتم دفع هذه الرسوم من قبل التاجر وليس المستخدم. كلما زاد عدد المعاملات المعالجة، ارتفعت هذه الإيرادات. يتم دفع هذه الرسوم من قبل التاجر وليس المستخدم. كلما زاد عدد المعاملات المعالجة، ارتفعت هذه الإيرادات.
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باقات الاشتراك
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تقدم Revolut باقات اشتراك متنوعة (Plus, Premium, Metal, Ultra)، توفر مزايا حصرية مثل حدود سحب أعلى، وتأمين السفر، واسترداد نقدي، وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات، وذلك مقابل رسوم شهرية أو سنوية. تضمن إيرادات الاشتراكات تدفق دخل متكرر ويمكن التنبؤ به للشركة.
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صرف العملات الأجنبية
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بينما تقدم Revolut أسعار صرف العملات بين البنوك مجانًا خلال أيام الأسبوع، فإنها تتقاضى هامش ربح إضافي على عمليات الصرف خلال عطلات نهاية الأسبوع وللمعاملات ذات الحجم الكبير، مما يولد إيرادات من تحويلات العملات الأجنبية.
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تداول العملات الرقمية والأسهم
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يمكن للمستخدمين شراء وبيع الأسهم والعملات الرقمية المشفرة والسلع مباشرة من خلال التطبيق. تحقق Revolut إيرادات من العمولات، وفروق الأسعار (السبريد)، ورسوم السحب، مما يجعل هذا النشاط محركًا رئيسيًا للإيرادات، خاصة مع نمو تداول الأفراد.
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حسابات الأعمال
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توفر Revolut Business حسابات مصممة خصيصًا للشركات والمستقلين ورواد الأعمال، مع ميزات مثل المدفوعات متعددة العملات، والبطاقات المؤسسية، وأدوات إدارة النفقات. تتأتى الإيرادات من الرسوم الشهرية ورسوم معالجة المدفوعات.
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خدمات الإقراض
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تحقق Revolut دخلاً من منتجات الإقراض مثل القروض الشخصية، وخطوط الائتمان، وتسهيلات السحب على المكشوف، وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL). تجني الشركة أرباحًا من خلال رسوم الفائدة ورسوم القروض، بشكل مشابه للبنوك التقليدية.
ما هي العوامل الجوهرية المحتملة المؤثرة على سعر سهم Revolut؟
سيتأثر سعر سهم Revolut، بمجرد طرحه للتداول العام، بمجموعة متنوعة من العوامل، بدءًا من ظروف السوق العامة وأداء الشركة المالي، وصولًا إلى التطورات التنظيمية والضغوط التنافسية. سيراقب المستثمرون عن كثب صحتها المالية، ومعدلات نمو قاعدة مستخدميها، واتجاهات الصناعة لتقييم إمكاناتها المستقبلية. وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى تقلبات في السعر الحي لسهم Revolut:
ظروف السوق واتجاهات القطاع
سيتأثر سهم Revolut بالعوامل الاقتصادية الكلية مثل أسعار الفائدة والتضخم والظروف الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بدورها على ثقة المستثمرين. وبصفتها بنكًا رقميًا، سيعكس تقييمها أيضًا الاتجاهات الأوسع نطاقًا في قطاع التكنولوجيا المالية والتحولات في الأسواق المالية. كما أن نجاح عملية الطرح العام الأولي نفسها سيحدد نبرة معنويات المستثمرين الأولية تجاه السهم.
أساسيات الشركة ومعدلات النمو
حافظت Revolut على تحقيق الربحية لعدة سنوات متتالية، مما يُعد عامل تمييز رئيسي في فضاء التكنولوجيا المالية الذي غالبًا ما يركز على النمو على حساب الربحية. سيقوم المستثمرون بتتبع نمو إيراداتها عبر مختلف خطوط الأعمال (المصرفية، التداول، الاشتراكات) لتقييم قدرتها على التوسع المستقبلي. يمكن أن تؤدي الربحية المستمرة، وزيادة ودائع المستخدمين، وارتفاع أحجام التداول إلى دفع سعر السهم للارتفاع، بينما قد يؤدي تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية إلى الضغط على التقييم.
المنافسة والتحركات الاستراتيجية
سيتشكل أداء السهم بناءً على مدى قدرة Revolut على المنافسة بفعالية مع لاعبين آخرين مثل Wise و Monzo، بالإضافة إلى البنوك التقليدية التي تسعى لتطوير خدماتها الرقمية. يمكن للتحركات الاستراتيجية مثل عقد الشراكات الهامة، أو تنفيذ عمليات استحواذ ناجحة، أو حتى احتمالية الاستحواذ على الشركة نفسها، أن تؤدي إلى تحولات في التقييم. في المقابل، قد تؤدي الضغوط التنافسية الشديدة إلى الحد من إمكانات النمو المستقبلية.
البيئة التنظيمية والامتثال
يمكن أن يؤدي الحصول على الموافقات التنظيمية، مثل تأمين المزيد من التراخيص المصرفية في ولايات قضائية رئيسية، إلى تعزيز مصداقية Revolut وزيادة ثقة المستثمرين. ومع ذلك، فإن أي تغييرات في اللوائح المالية أو تطبيق قواعد امتثال أكثر صرامة – خاصة فيما يتعلق بتداول العملات الرقمية المشفرة والخدمات المالية – قد تؤثر على عمليات الشركة وأداء سهمها بعد الإدراج.
معنويات السوق ونشاط التداول
يمكن لتصنيفات المحللين (شراء/بيع)، وحجم التداول اليومي، ونسبة صفقات البيع على المكشوف أن تخلق تقلبات سعرية للسهم. كما أن الأخبار الجوهرية – مثل التغييرات في القيادة العليا، أو حدوث خروقات أمنية، أو الإعلان عن شراكات استراتيجية كبرى – يمكن أن توجه معنويات السوق بشكل كبير.
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كيفية تداول أسهم Revolut عبر عقود الفروقات
إذا ومتى قررت Revolut طرح أسهمها في السوق للتداول العام، هناك خطوات أساسية يتعين اتخاذها قبل البدء في تداول السهم.
- اختيار منصة الوساطة المالية الملائمةانتقاء وسيط مالي يتمتع بموثوقية عالية ويوفر إمكانية تداول أسهم OpenAI. توفر منصات التداول، مثل Capital.com، لعملائها إمكانية التداول على مختلف الأصول العالمية عبر عقود الفروقات (CFDs)، مما يتيح المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي.
- فتح وتفعيل حساب التداولاستكمال إجراءات فتح الحساب لدى الوسيط المختار، بما في ذلك تقديم المعلومات الشخصية اللازمة. وقد يُطلب منك أيضًا إتمام عملية التحقق من الهوية.
- تمويل حساب التداول إيداع رأس المال في حسابك من خلال التحويل المصرفي أو البطاقة البنكية أو غيرها من الطرق المتاحة. من الضروري التأكد من تخصيص رأس مال كافٍ يتناسب مع حجم الصفقات المخطط لها.
- مراقبة أداء السهم بعد الإدراجفور بدء التداول على سهم OpenAI، يجب المتابعة الدقيقة لأدائه باستخدام بيانات الأسعار اللحظية. ومن الضروري أيضًا متابعة أخبار الشركة، وإصداراتها المالية الدورية، وأي تطورات جوهرية قد تؤثر على تقييم السهم.
- تنفيذ أوامر التداولعندما تكون مستعدًا، قم بوضع أمر سوق أو أمر محدد لشراء الأسهم. وضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
ما هي أسهم شركات التكنولوجيا المالية الأخرى التي يمكنني تداولها؟
حتّى فبراير 2025، لا تزال Revolut شركة خاصة، ويتوقع طرح أسهمها للتداول في 2025. ولكن يمكنك الحصول على تعرض استراتيجي لأسهم شركات التقنية الأخرى من خلال تداول أسهم الشركات التالية المدرجة في الأسواق العامة:
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بايبال (PYPL) – منصة مدفوعات رقمية رائدة عالميًا، تمتلك تطبيق Venmo وتقدم خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، وتداول العملات الرقمية، وخدمات متنوعة للتجار.
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Block (SQ) – المعروفة سابقًا باسم Square، توفر أنظمة نقاط البيع (POS)، وتطبيق Cash App للمدفوعات والاستثمار، وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) عبر Afterpay. تتوسع الشركة في مجالات البلوكتشين والتمويل القائم على الذكاء الاصطناعي.
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فيزا (V) & ماستركارد (MA) – شركتا المدفوعات العالميتان العملاقتان، تعالجان مليارات المعاملات، بما في ذلك مدفوعات Klarna بنظام "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL).
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Affirm (AFRM) – مزود رئيسي لخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، يقيم شراكات مع شركات كبرى مثل Amazon ويحقق إيراداته من رسوم التجار والتمويل.
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Adyen (ADYEN)شركة معالجة مدفوعات هولندية تخدم شركات عالمية مثل ميتا وأوبر ومايكروسوفت، وتدعم المعاملات عبر الحدود.
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SoFi (SOFI)بنك رقمي يقدم خدمات الإقراض، وتداول الأسهم والعملات الرقمية، وإعادة تمويل قروض الطلاب.
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الأسئلة الشائعة
من يمتلك شركة Revolut؟
تظل Revolut شركة مملوكة ملكية خاصة، ويُعتبر رئيسها التنفيذي نيكولاي ستورونسكي أكبر مساهم فيها. كما يمتلك المؤسس المشارك فلاد ياتسينكو حصة في الشركة، إلى جانب كبار المستثمرين المؤسسيين مثل SoftBank و Tiger Global و Coatue Management و D1 Capital Partners. بمجرد طرح Revolut للطرح العام، المتوقع في 2025، سيتوسع هيكل ملكيتها ليشمل المستثمرين العامين.
كم تبلغ القيمة التقديرية لشركة Revolut؟
قُدِّرَت قيمة Revolut مؤخرًا بحوالي 45 مليار دولار أمريكي في عام 2024 عقب عملية بيع ثانوي للأسهم تهدف إلى توفير سيولة للموظفين. ومع ذلك، يمكن أن يتقلب تقييمها بشكل كبير قبيل الطرح العام الأولي، اعتمادًا على ظروف السوق، والأداء المالي للشركة، ومعنويات المستثمرين.
متى سيتم طرح Revolut للطرح العام الأولي؟
لم تحدد Revolut رسميًا أي موعد للطرح العام الأولي، لكن التقارير تشير إلى إمكانية طرحها للتداول العام في عام 2025. تدرس الشركة الإدراج إما في بورصة لندن (LSE) أو سوق ناسداك (Nasdaq)، لكن العقبات التنظيمية، بما في ذلك الحصول على الترخيص المصرفي البريطاني الكامل الذي لا يزال قيد الانتظار، قد تؤثر على الجدول الزمني.
كيف يمكنني الاستثمار في Revolut قبل طرحها العام؟
عادةً ما تكون فرص الاستثمار في الشركات قبل الطرح العام الأولي محدودة وتقتصر على المستثمرين المؤسسيين، وشركات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة. ومع ذلك، قد توفر بعض منصات السوق الثانوية المتخصصة في أسهم ما قبل الطرح العام مثل EquityZen أو Forge Global إمكانية الوصول إلى أسهم Revolut إذا قرر المستثمرون الأوائل بيع حصصهم. أما المستثمرون الأفراد، فمن المرجح أن يضطروا إلى الانتظار حتى يتم الإدراج العام للسهم.
هل ستكون أسهم Revolut متاحة للتداول عبر عقود الفروقات؟
في حال مضت Revolut قدمًا في عملية الإدراج العام، فمن المحتمل أن يقدم العديد من الوسطاء عقود الفروقات (CFDs) على سهمها، مما يتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعارها دون امتلاك الأسهم نفسها. ومع ذلك، سيعتمد توافرها على سياسة الوسيط، واللوائح التنظيمية للسوق، وما إذا كان سهم Revolut سيلبي متطلبات السيولة اللازمة لدى الوسيط.
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