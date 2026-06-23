الطرح العام الأولي لشركة مونزو – كيفية التداول على أسهم مونزو
تحليل شامل لشركة مونزو، وطرحها العام الأولي المحتمل، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات تداول سهم مونزو عبر عقود الفروقات بعد إدراجه.
متى موعد طرح مونزو؟
حتى تاريخ فبراير 2025، لم تُعلن شركة مونز رسميًا عن أي موعد محدد لعملية طرح أسهمها للطرح العام الأولي (IPO). ومع ذلك، تشير التقارير المتداولة إلى أن الشركة تدرس إمكانية تنفيذ طرح عام مستقبلاً، بالتزامن مع استمرار توسعها في كل من المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وبفضل قاعدة مستخدميها القوية ونهجها الرقمي المبتكر، يمكن لعملية الإدراج العام أن توفر للشركة رأس مال إضافي حيوي لدعم خطط نموها المستقبلية.
تهدف مونزو لأن تكون "جاهزة للطرح العام الأولي" بحلول نهاية عام 2025، على الرغم من أن الإدراج الفعلي قد لا يتم حتى عام 2026. وتركز الشركة حاليًا على تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية لديها واستكمال كافة التحضيرات اللازمة لضمان ظهور عام ناجح ومؤثر في الأسواق المالية.
التقييم المالي
في أحدث جولة تمويل لها خلال عام 2024، قُدِّرَت قيمة مونزو بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني. وقد سجلت الشركة أول ربح سنوي لها في العام الماضي (2024)، مدفوعةً بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإيرادات من رسوم المعاملات والاشتراكات.
وجهات الإدراج المحتملة للطرح العام
يدور نقاش داخلي مستمر داخل مونزو بشأن الوجهة المفضلة للإدراج العام. يؤيد الرئيس التنفيذي "تي إس أنيل" خيار الإدراج في الولايات المتحدة، بهدف الاستفادة من أسواق رأس المال الأعمق والتقييمات الأعلى التي غالبًا ما تحظى بها شركات التكنولوجيا عبر الأطلسي. وعلى النقيض، يميل مجلس إدارة مونزو نحو الإدراج في المملكة المتحدة، وهو ما يتماشى مع قاعدة عملاء الشركة المحلية الضخمة التي تتجاوز 10 ملايين مستخدم.
سياق السوق
يأتي قرار تحديد مكان الإدراج في وقت حاسم بالنسبة لأسواق الأسهم في المملكة المتحدة، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا في نشاط الطروحات الأولية خلال الفترة الأخيرة. فقد جمعت الشركات المدرجة في لندن أقل قدر من الأموال المسجلة في تاريخها العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن مستويات السيولة والتقييمات في السوق. يمكن لإدراج شركة بحجم وتأثير مونزو أن يساهم بشكل كبير في إنعاش أسواق الأسهم البريطانية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يُنظر إليه كمحرك نمو محتمل للاقتصاد البريطاني.
بشكل عام، على الرغم من أن مونزو لم تحدد موعدًا دقيقًا للطرح العام الأولي، إلا أن الشركة تستعد بنشاط لهذه الخطوة الهامة، مع استمرار المداولات الداخلية بشأن التوقيت والمكان الأمثل لدعم نموها المستقبلي وتعظيم قيمة مساهميها.
ما هو بنك مونزو الرقمي؟
مونزو هو بنك رقمي رائد مقره المملكة المتحدة، يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تعتمد بشكل أساسي على تطبيق الهاتف المحمول، بما في ذلك الحسابات الجارية، وميزات الادخار المبتكرة، وأدوات إدارة الميزانية. تأسس البنك في عام 2015، ونما بسرعة ليصبح واحدًا من أبرز البنوك المنافسة (Challenger Banks) في بريطانيا، حيث أحدث تحولاً في القطاع المصرفي التقليدي من خلال تبني نهج يركز على العميل أولاً ومدفوع بالابتكار التكنولوجي.
الميزات الرئيسية لتطبيق وخدمات مونزو
-
خدمات مصرفية عبر التطبيق: حساب جاري يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، مع إشعارات فورية للمعاملات ورؤى آنية حول أنماط الإنفاق.
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أدوات الادخار والميزانية: يوفر خاصية "الأوعية" (Pots) لتخصيص الأموال لأهداف ادخارية محددة، وميزة التقريب التلقائي للمبالغ المنفقة لتحويل الفروقات إلى الادخار، بالإضافة إلى أدوات للتحكم في الإنفاق.
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إنفاق بدون رسوم في الخارج: يوفر معاملات صرف عملات أجنبية بتكاليف منخفضة وسحوبات نقدية من أجهزة الصراف الآلي خارج البلاد برسوم تنافسية.
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تسهيلات السحب على المكشوف والقروض: يقدم خيارات ائتمانية مرنة، بما في ذلك تسهيلات السحب على المكشوف والقروض الشخصية.
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حسابات مونزو Premium و Plus: خطط قائمة على الاشتراك توفر مزايا إضافية وحصرية مثل تأمين السفر، والبطاقات الافتراضية، والوصول إلى صالات المطارات.
يخضع بنك مونزو للتنظيم في المملكة المتحدة كبنك مرخص بالكامل، مما يوفر للمستخدمين أمانًا ماليًا وحماية من خلال نظام تعويضات الخدمات المالية (FSCS) على الودائع المؤهلة.
السجل التاريخي لتقييم بنك مونزو الرقمي
شهد تقييم بنك مونزو نموًا كبيرًا على مر السنين، مما يعكس التوسع السريع في قاعدة مستخدميه، وتنويع منتجاته وخدماته، وثقة المستثمرين المتزايدة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية. ومع ذلك، قد تؤثر ظروف السوق المستقبلية والمخاوف المتعلقة بالربحية على تقييمه الفعلي عند الطرح العام الأولي.
|
العام
|
جولة التمويل
|
التقييم التقديري
|
أبرز التطورات
|
2017
|
الفئة C
|
280 مليون جنيه إسترليني
|
الحصول على الترخيص المصرفي البريطاني، والانتقال من البطاقات مسبقة الدفع إلى الحسابات الجارية الكاملة.
|
2018
|
الفئة D
|
مليار جنيه إسترليني
|
الوصول إلى مليون عميل، وتوسيع خدمات الإقراض.
|
2020
|
الفئة G
|
1.25 مليار جنيه إسترليني
|
أدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى خفض التقييم، لكن نمو قاعدة المستخدمين استمر.
|
2021
|
تمويل خاص
|
3.5 مليار جنيه إسترليني
|
انتعاش التقييم مع زيادة الإيرادات من خدمات الإقراض والحسابات المميزة.
|
2024
|
تمويل ما قبل الطرح
|
4.5 مليار جنيه إسترليني
|
توسيع الخدمات المصرفية للأعمال، وتعزيز التواجد الدولي، وتطوير العروض المميزة.
|
لم يحدد بعد
|
طرح عام محتمل
|
؟
|
سيعتمد التقييم النهائي على ظروف السوق، ونمو الإيرادات، وآفاق الربحية المستقبلية.
كيف يحقق مونزو إيراداته؟
يعمل مونزو كبنك رقمي بالكامل، يقدم خدماته المالية بشكل أساسي من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص به. وعلى عكس البنوك التقليدية، لا يعتمد مونزو على شبكة من الفروع المادية، بل يقدم بدلاً من ذلك تجربة مصرفية سلسة ترتكز على التكنولوجيا أولًا.
تتأتى إيرادات مونزو من مصادر متعددة ومتنوعة، يمكن تقسيمها على النحو التالي:
|
مصدر الإيرادات
|
الوصف
|
رسوم التبادل البنكي
|
نسبة مئوية صغيرة تحصل عليها مونزو عندما يستخدم العملاء بطاقاتهم المصرفية لإجراء عمليات الدفع.
|
تسهيلات السحب على المكشوف والقروض
|
الفوائد المكتسبة من تقديم الخدمات الائتمانية للعملاء.
|
باقات الاشتراك
|
توفر حسابات مونزو Plus و مونزو Premium ميزات إضافية وحصرية مقابل رسوم اشتراك دورية.
|
شراكات السوق
|
الأرباح المحققة من تسويق منتجات مالية مقدمة من أطراف ثالثة عبر التطبيق، مثل منتجات التأمين.
|
الخدمات المصرفية للأعمال
|
الإيرادات المتأتية من حسابات مونزو Business المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
|
المؤشر المالي
|
اتجاه الأداء
|
نمو الإيرادات
|
قفزت الإيرادات بنسبة 147% لتصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 355.6 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
|
الربحية
|
حققت الشركة صافي ربح قبل الضرائب بلغ 15.4 مليون جنيه إسترليني، مما يمثل أول عام كامل من الربحية للشركة.
|
قاعدة المستخدمين
|
وصلت إلى 9.7 مليون عميل بحلول مايو 2023، مما يجعلها سابع أكبر بنك في المملكة المتحدة من حيث عدد العملاء.
|
ودائع العملاء
|
شهدت ودائع العملاء زيادة بنسبة 88%، ليصل إجماليها إلى 11.2 مليار جنيه إسترليني.
ما هي العوامل المحتملة المؤثرة على سعر سهم مونزو بعد الإدراج؟
سيتأثر سعر سهم مونزو، بمجرد طرحه للتداول العام، بعوامل متعددة، بدءًا من ظروف السوق الأوسع نطاقًا وصولًا إلى أداء الشركة المحدد. سيقوم المستثمرون بمراقبة مسار النمو، ومستويات الربحية، والتغيرات التنظيمية عن كثب.
ظروف السوق واتجاهات القطاع
الاتجاهات الاقتصادية الكلية: ستؤثر عوامل مثل أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، وأنماط الإنفاق الاستهلاكي على تقييمات شركات التكنولوجيا المالية بشكل عام. يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يعزز إيرادات الإقراض لدى مونزو ولكنه قد يثبط في الوقت نفسه الطلب على الاقتراض، بينما قد تؤثر فترات الركود الاقتصادي على أحجام المعاملات.
المنافسة في قطاع البنوك المنافسة: تعمل مونزو في فضاء تنافسي مزدحم، حيث تواجه منافسة من بنوك رقمية أخرى مثل Starling Bank و Revolut، بالإضافة إلى المؤسسات المالية التقليدية التي تعمل على توسيع عروضها الرقمية. أي تحولات في الحصص السوقية أو القدرة على التمايز بالمنتجات ستؤثر على ثقة المستثمرين.
أداء الطرح العام الأولي: يمكن لأداء السهم في أيام التداول الأولى بعد الطرح العام أن يحدد النغمة العامة لحركته المستقبلية. وقد يؤدي الظهور القوي لأول مرة إلى خلق زخم صعودي، بينما قد يؤدي الاستقبال الفاتر إلى تقلبات مبكرة وضغوط بيعي
أساسيات الشركة ومعدلات النمو
الإيرادات والربحية: سيدقق المستثمرون عن كثب في قدرة مونزو على تحقيق أرباح مستدامة، لا سيما من تيارات الإيرادات الرئيسية مثل الاشتراكات المميزة، وخدمات الإقراض، ورسوم التبادل البنكي، وحسابات الأعمال. ونظرًا لأن مونزو قد حققت الربحية مؤخرًا لأول مرة، فإن استمرار نمو الأرباح سيكون عاملاً حاسمًا لتقييمها المستقبلي.
نمو قاعدة المستخدمين ومستوى التفاعل: يُعد ارتفاع قاعدة العملاء وزيادة استخدام الحسابات (مثل حجم الودائع، وعدد المعاملات، واستخدام القروض وميزات الادخار) مؤشرًا قويًا على الطلب المتزايد على خدمات مونزو. يمكن لمستويات التفاعل المرتفعة، خاصة بين المستخدمين ذوي الاشتراكات المميزة، أن تدعم تقييمًا أعلى للسهم.
الوضع التنظيمي: بصفته بنكًا بريطانيًا مرخصًا بالكامل، يجب على مونزو الامتثال لإشراف مالي صارم. أي تحديات تنظيمية، أو غرامات محتملة، أو تغييرات في السياسات – مثل فرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة – قد تؤثر على مرونة أعمال البنك وربحيته. كما أن التوسع في أسواق جديدة، لا سيما الولايات المتحدة، يجلب معه تعقيدات تنظيمية إضافية.
معنويات السوق ونشاط التداول
تصنيفات المحللين: ستوجه التقارير الصادرة عن بنوك الاستثمار والمحللين الماليين معنويات المستثمرين بشكل كبير. قد تؤدي التصنيفات الإيجابية (شراء) إلى زيادة الطلب، بينما قد تؤدي التخفيضات في التصنيف أو إثارة المخاوف بشأن الربحية طويلة الأجل إلى عمليات بيع مكثفة.
الأخبار والتصور العام: يمكن للأخبار الجوهرية – مثل تغييرات القيادة، أو حدوث خروقات أمنية، أو الإعلان عن شراكات استراتيجية – أن تحرك معنويات المستثمرين بشكل كبير. تتمتع مونزو بعلامة تجارية قوية تعتمد على مجتمع المستخدمين، لذا سيكون الحفاظ على هذه الثقة أمرًا ضروريًا.
البيع على المكشوف وحجم التداول: كسهم في قطاع التكنولوجيا المالية، قد يشهد سهم مونزو تقلبات أعلى، خاصة في الأشهر الأولى بعد الطرح العام. يمكن أن يؤدي حجم التداول المرتفع إلى تأرجحات سعرية سريعة، كما يمكن للبائعين على المكشوف (Short-sellers) التأثير على حركة السعر اليومية.
ما هي آلية تداول أسهم مونزو
إذا ومتى قررت مونزو طرح أسهمها في السوق للتداول العام، هناك خطوات أساسية يتعين اتخاذها لبدء تداول السهم:
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اختيار منصة الوساطة المالية الملائمة: اختيار وسيط مالي خاضع للتنظيم يقدّم إمكانية التداول على أسهم مونزو أو عقود فروقاتها. تعرف على المزيد حول آليات ومفاهيم تداول عقود الفروقات في دليل تداول عقود الفروقات الشامل الخاص بنا.
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فتح وتفعيل حساب التداول: تسجيل الاشتراك وإتمام عملية التحقق من الهوية.
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تمويل حساب التداول: إيداع رأس المال في الحساب باستخدام آلية التمويل المفضلة.
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مراقبة أداء السهم بعد الإدراج: البقاء على اطلاع بتقارير أرباح الشركة وأخبار القطاع الذي تنتمي إليه.
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تنفيذ أوامر التداول: شراء أو بيع الأسهم باستخدام أوامر السوق أو الحد. ضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
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ما هي أسهم شركات التكنولوجيا المالية التي يمكنني تداولها؟
لا تزال مونزو شركة خاصة ولم تؤكد الطرح العام الأولي إلى الآن، ولكن يمكنك التعرض لأسهم شركات أخرى رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تداول أسهم الشركات التالية المدرجة في الأسواق العامة.
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Wise (WISE.L): شركة متخصصة في التحويلات المالية الدولية والخدمات المصرفية بلا حدود.
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Adyen (ADYEN.AS): معالج مدفوعات عالمي يخدم شركات كبرى مثل Netflix و Uber.
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SoFi Technologies (SOFI): بنك رقمي أمريكي يقدم خدمات التمويل الشخصي والتداول.
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Nubank (NU): بنك رقمي رائد في منطقة أمريكا اللاتينية.
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FIS (FIS) و Fiserv (FI): شركتان توفران البنية التحتية للتكنولوجيا المالية للقطاع المصرفي وقطاع المدفوعات.
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الأسئلة الشائعة
من يمتلك بنك مونزو؟
مونزو هو بنك مملوك ملكية خاصة، ويحتفظ بحصص ملكيته مؤسسوه وموظفوه وشركات رأس المال الاستثماري الكبرى مثل Accel و General Catalyst و Passion Capital. بمجرد طرح مونزو للطرح العام، سيتوسع هيكل ملكيتها ليشمل المستثمرين العامين.
كم تبلغ القيمة التقديرية لبنك مونزو؟
بلغ أحدث تقييم لبنك مونزو حوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، وذلك في أعقاب آخر جولة تمويل له. يمكن أن يتغير هذا الرقم قبيل الطرح العام الأولي المحتمل اعتمادًا على ظروف السوق وأداء الشركة ومعنويات المستثمرين.
متى سيتم طرح مونزو للطرح العام الأولي؟
لا يوجد تاريخ مؤكد لطرح مونزو العام الأولي، لكن المحللين يتكهنون بأنه قد يحدث في عام 2025 أو ما بعده.
كيف يمكنني الاستثمار في مونزو قبل طرحها العام؟
عادةً ما تكون فرص الاستثمار في الشركات قبل الطرح العام الأولي محدودة وتقتصر على المستثمرين المؤسسيين وشركات رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة. وقد توفر بعض منصات السوق الثانوية المتخصصة إمكانية الوصول إلى أسهم ما قبل الطرح العام، ولكن يتعين على معظم المستثمرين الأفراد الانتظار حتى الإدراج الرسمي في البورصة.
هل ستكون أسهم مونزو متاحة للتداول عبر عقود الفروقات؟
في حال مضت مونزو قدمًا في عملية الإدراج العام، فمن المحتمل أن يقدم العديد من الوسطاء عقود الفروقات على سهمها، مما يتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعارها دون امتلاك الأسهم نفسها.ومع ذلك، سيعتمد توافرها على سياسة الوسيط وظروف السوق.