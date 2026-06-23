الطرح العام الأولي لشركة مونزو – كيفية التداول على أسهم مونزو

متى موعد طرح مونزو؟

حتى تاريخ فبراير 2025، لم تُعلن شركة مونز رسميًا عن أي موعد محدد لعملية طرح أسهمها للطرح العام الأولي (IPO). ومع ذلك، تشير التقارير المتداولة إلى أن الشركة تدرس إمكانية تنفيذ طرح عام مستقبلاً، بالتزامن مع استمرار توسعها في كل من المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وبفضل قاعدة مستخدميها القوية ونهجها الرقمي المبتكر، يمكن لعملية الإدراج العام أن توفر للشركة رأس مال إضافي حيوي لدعم خطط نموها المستقبلية.

تهدف مونزو لأن تكون "جاهزة للطرح العام الأولي" بحلول نهاية عام 2025، على الرغم من أن الإدراج الفعلي قد لا يتم حتى عام 2026. وتركز الشركة حاليًا على تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية لديها واستكمال كافة التحضيرات اللازمة لضمان ظهور عام ناجح ومؤثر في الأسواق المالية.

التقييم المالي

في أحدث جولة تمويل لها خلال عام 2024، قُدِّرَت قيمة مونزو بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني. وقد سجلت الشركة أول ربح سنوي لها في العام الماضي (2024)، مدفوعةً بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإيرادات من رسوم المعاملات والاشتراكات.

وجهات الإدراج المحتملة للطرح العام

يدور نقاش داخلي مستمر داخل مونزو بشأن الوجهة المفضلة للإدراج العام. يؤيد الرئيس التنفيذي "تي إس أنيل" خيار الإدراج في الولايات المتحدة، بهدف الاستفادة من أسواق رأس المال الأعمق والتقييمات الأعلى التي غالبًا ما تحظى بها شركات التكنولوجيا عبر الأطلسي. وعلى النقيض، يميل مجلس إدارة مونزو نحو الإدراج في المملكة المتحدة، وهو ما يتماشى مع قاعدة عملاء الشركة المحلية الضخمة التي تتجاوز 10 ملايين مستخدم.

سياق السوق

يأتي قرار تحديد مكان الإدراج في وقت حاسم بالنسبة لأسواق الأسهم في المملكة المتحدة، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا في نشاط الطروحات الأولية خلال الفترة الأخيرة. فقد جمعت الشركات المدرجة في لندن أقل قدر من الأموال المسجلة في تاريخها العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن مستويات السيولة والتقييمات في السوق. يمكن لإدراج شركة بحجم وتأثير مونزو أن يساهم بشكل كبير في إنعاش أسواق الأسهم البريطانية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يُنظر إليه كمحرك نمو محتمل للاقتصاد البريطاني.

بشكل عام، على الرغم من أن مونزو لم تحدد موعدًا دقيقًا للطرح العام الأولي، إلا أن الشركة تستعد بنشاط لهذه الخطوة الهامة، مع استمرار المداولات الداخلية بشأن التوقيت والمكان الأمثل لدعم نموها المستقبلي وتعظيم قيمة مساهميها.