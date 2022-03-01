Truy cập CFDs chỉ số toàn cầu 24/5 trước khi thị trường mở và sau khi chúng đóng cửa, với các điều kiện minh bạch.
(máy chủ nội bộ, tháng 8 năm 2025)
Giao dịch chỉ số CFD với giờ giao dịch mở rộng trên một số chỉ số được theo dõi nhiều nhất thế giới - và nắm bắt các biến động khi chúng xảy ra.
Các sự kiện phá vỡ giao dịch và tin tức qua đêm – ngay cả khi các thị trường truyền thống đang đóng cửa.
Không có chi phí ẩn. Biết chính xác những gì bạn sẽ trả trước khi thực hiện giao dịch. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.
Không có bất ngờ: các loại đơn hàng, thực hiện và công cụ nền tảng hoạt động giống như chúng làm trong giờ chính.
Giao dịch 24/5 cho bạn quyền truy cập 24/7 vào các CFD chỉ số được chọn từ Chủ nhật đến thứ Sáu (UTC). Bạn có thể giao dịch ngoài giờ giao dịch và phản ứng với tin tức toàn cầu khi nó xuất hiện.
Giá cả dựa trên thị trường hợp đồng tương lai trực tiếp, vì vậy bạn sẽ thấy hành động giá liên tục và sử dụng cùng các công cụ, biểu đồ và công cụ như bạn làm trong suốt cả ngày. Trong khi giá cả không bị gián đoạn, giá thực hiện có thể vẫn khác với chỉ số chính thức mở.
* Xin lưu ý rằng giao dịch ngoài giờ bình thường có thể chịu sự thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn.
Rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, dễ dùng, chi phí rẻ.
Rat thich hop cho vietnam
Dịch vụ rất tuyệt vời . Nhanh chóng . Uy tin
Rất tốt. Rất nhanh và biểu đồ rất đẹp.
Ứng dụng rất tốt, dể hiểu ,dể sử dụng
Sau khi cập nhật lại thì app chạy tốt. Giao dịch dễ
Capital mới mang đến cho chung ta một thị trường cổ phiếu một thế giói cho tất cả...phù họp cho tất cả....
ứng dụng an toàn
Hiển thị đánh giá 4 và 5 sao của chúng tôi. Các chi tiết cụ thể của người dùng đã được ẩn danh một cách có chủ đích để bảo vệ quyền riêng tư của họ theo yêu cầu của GDPR
Bạn có thể giao dịch CFD chỉ số trên EU Stocks 50, Đức 40, Hồng Kông 50, Nhật Bản 225, UK 100, US 500, US Russell 2000, US Tech 100 và US Wall Street 30.
Giao dịch CFD 24 giờ có sẵn từ tối Chủ nhật đến tối thứ Sáu (UTC), với những khoảng dừng ngắn cho việc bảo trì.
Giá CFD chỉ số 24 giờ của chúng tôi dựa trên các thị trường hợp đồng tương lai trực tiếp, chẳng hạn như các hợp đồng E-mini. Khi sàn giao dịch cơ sở đóng cửa, chúng tôi sử dụng giá tương lai kết hợp với các biến động trên các thị trường liên quan và độ biến động hiện tại để cung cấp một mức giá có thể giao dịch theo thời gian thực. Điều này có nghĩa là bạn nhận được một nguồn giá liên tục phản ánh tâm lý qua đêm, mà không có những khoảng trống mà bạn thường thấy giữa các phiên.
Không - chúng tôi cung cấp 0% hoa hồng và giá cả minh bạch. Phí tiêu chuẩn áp dụng. Chênh lệch có thể mở rộng trong các khoảng thời gian thanh khoản thấp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.
Không – tất cả các loại đơn hàng, cài đặt ký quỹ và tốc độ thực hiện vẫn giữ nguyên.
Có – tất cả các chỉ báo kỹ thuật, lệnh dừng lỗ và các công cụ nền tảng khác vẫn hoạt động hoàn toàn. Bạn có thể theo dõi hành động giá liên tục, giống như trong các phiên giao dịch chính.