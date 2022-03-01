Trang chủGiao dịchGiao dịch CFD chỉ số 24/5

Giao dịch các chỉ số CFD chính 24/5 – trước và sau chuông

Truy cập CFDs chỉ số toàn cầu 24/5 trước khi thị trường mở và sau khi chúng đóng cửa, với các điều kiện minh bạch.

Mở tài khoản đơn giản

Hơn 4.500 thị trường CFD

0.082-giây khớp lệnh

(máy chủ nội bộ, tháng 8 năm 2025)

Chỉ số CFD mà bạn thường xuyên sử dụng - nhưng mở lâu hơn

Giao dịch chỉ số CFD với giờ giao dịch mở rộng trên một số chỉ số được theo dõi nhiều nhất thế giới - và nắm bắt các biến động khi chúng xảy ra.

Hồng Kông 50

Các công ty niêm yết lớn tại Hồng Kông trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Giao dịch ngay

Nhật Bản 225

Chỉ số chứng khoán chính của Nhật Bản theo dõi các công ty hàng đầu niêm yết tại Tokyo.
Giao dịch ngay

US Tech 100

Các nhà lãnh đạo công nghệ Mỹ được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq.
Giao dịch ngay

EU Stocks 50

50 công ty khu vực eurozone hàng đầu theo vốn hóa thị trường.
Giao dịch ngay

UK 100

Các công ty lớn nhất của Vương quốc Anh được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán London.
Giao dịch ngay

US 500

Chỉ số chuẩn của 500 công ty hàng đầu niêm yết tại Mỹ.
Giao dịch ngay

US Russell 2000

Chỉ số của các công ty nhỏ và vừa của Mỹ.
Giao dịch ngay

Đức 40

Các công ty hàng đầu của Đức đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh tế.
Giao dịch ngay

Tại sao nên giao dịch CFD chỉ số 24/5 với Capital.com?

Phản ứng trong thời gian thực

Các sự kiện phá vỡ giao dịch và tin tức qua đêm – ngay cả khi các thị trường truyền thống đang đóng cửa.

Phí minh bạch

Không có chi phí ẩn. Biết chính xác những gì bạn sẽ trả trước khi thực hiện giao dịch. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

Cùng một cách thực hiện, cùng một trải nghiệm

Không có bất ngờ: các loại đơn hàng, thực hiện và công cụ nền tảng hoạt động giống như chúng làm trong giờ chính.

Giao dịch CFD chỉ số 24/5 là gì?

Giao dịch 24/5 cho bạn quyền truy cập 24/7 vào các CFD chỉ số được chọn từ Chủ nhật đến thứ Sáu (UTC). Bạn có thể giao dịch ngoài giờ giao dịch và phản ứng với tin tức toàn cầu khi nó xuất hiện.

Giá cả dựa trên thị trường hợp đồng tương lai trực tiếp, vì vậy bạn sẽ thấy hành động giá liên tục và sử dụng cùng các công cụ, biểu đồ và công cụ như bạn làm trong suốt cả ngày. Trong khi giá cả không bị gián đoạn, giá thực hiện có thể vẫn khác với chỉ số chính thức mở.

* Xin lưu ý rằng giao dịch ngoài giờ bình thường có thể chịu sự thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn.

Giao dịch bất cứ nơi nào bạn ở - tại bàn làm việc hoặc khi di chuyển

laptop

Khám phá nền tảng web

Khám phá các công cụ giao dịch trực tiếp trong trình duyệt của bạn – không cần tải xuống.

smartphone

Khám phá ứng dụng của chúng tôi

Giao dịch mọi lúc mọi nơi với ứng dụng của chúng tôi cho iOS và Android.

Những điều cần biết trước khi giao dịch sau giờ

Tính thanh khoản thấp hơn có thể có nghĩa là chênh lệch rộng hơn

Giá có thể thay đổi nhanh chóng sau giờ giao dịch

Các công cụ quản lý rủi ro có thể hoạt động khác nhau trong các điều kiện thanh khoản thấp

Phản hồi và xếp hạng của người dùng

Đọc phản hồi từ khách hàng, bất kể họ có mức độ kinh nghiệm như thế nào.
2023-02-01
L*************

Rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, dễ dùng, chi phí rẻ.

2022-03-01
M*****

Rat thich hop cho vietnam

2023-09-01
T*****

Dịch vụ rất tuyệt vời . Nhanh chóng . Uy tin

2022-06-05
Q**** H** H*

Rất tốt. Rất nhanh và biểu đồ rất đẹp.

2022-04-16
T**

Ứng dụng rất tốt, dể hiểu ,dể sử dụng

2025-07-03
H**

Sau khi cập nhật lại thì app chạy tốt. Giao dịch dễ

2024-07-12
D*** T** H* ******

Capital mới mang đến cho chung ta một thị trường cổ phiếu một thế giói cho tất cả...phù họp cho tất cả....

2024-06-09
H* D*** T**

ứng dụng an toàn

Hiển thị đánh giá 4 và 5 sao của chúng tôi. Các chi tiết cụ thể của người dùng đã được ẩn danh một cách có chủ đích để bảo vệ quyền riêng tư của họ theo yêu cầu của GDPR

4.6
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
Xếp hạng và Đánh giá
4.6
4.6

Tham gia một nhà môi giới đoạt giải thưởng

award
Good Money Guide
Tài khoản giao dịch tốt nhất: Lựa chọn của mọi người (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt nhất trong phân khúc: Hoa hồng và Phí (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Nhà Cung Cấp CFD Đạt Giải 5 Sao (2024)

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể giao dịch các CFD chỉ số nào 24/5 với Capital.com?

Bạn có thể giao dịch CFD chỉ số trên EU Stocks 50, Đức 40, Hồng Kông 50, Nhật Bản 225, UK 100, US 500, US Russell 2000, US Tech 100 và US Wall Street 30.

Khi nào tôi có thể giao dịch các chỉ số CFD này?

Giao dịch CFD 24 giờ có sẵn từ tối Chủ nhật đến tối thứ Sáu (UTC), với những khoảng dừng ngắn cho việc bảo trì.

Các chỉ số CFD 24 giờ được định giá như thế nào?

Giá CFD chỉ số 24 giờ của chúng tôi dựa trên các thị trường hợp đồng tương lai trực tiếp, chẳng hạn như các hợp đồng E-mini. Khi sàn giao dịch cơ sở đóng cửa, chúng tôi sử dụng giá tương lai kết hợp với các biến động trên các thị trường liên quan và độ biến động hiện tại để cung cấp một mức giá có thể giao dịch theo thời gian thực. Điều này có nghĩa là bạn nhận được một nguồn giá liên tục phản ánh tâm lý qua đêm, mà không có những khoảng trống mà bạn thường thấy giữa các phiên.

Có phí bổ sung cho việc giao dịch sau giờ không?

Không - chúng tôi cung cấp 0% hoa hồng và giá cả minh bạch. Phí tiêu chuẩn áp dụng. Chênh lệch có thể mở rộng trong các khoảng thời gian thanh khoản thấp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

Có điều gì thay đổi trong giờ mở rộng không?

Không – tất cả các loại đơn hàng, cài đặt ký quỹ và tốc độ thực hiện vẫn giữ nguyên.

Tôi có thể sử dụng cùng một công cụ và biểu đồ trong giờ mở rộng không?

Có – tất cả các chỉ báo kỹ thuật, lệnh dừng lỗ và các công cụ nền tảng khác vẫn hoạt động hoàn toàn. Bạn có thể theo dõi hành động giá liên tục, giống như trong các phiên giao dịch chính.