Die besten Dividendenaktien für Trader

Die Top 10 aller Dividendenaktien

Hier sind zehn der insgesamt besten Dividendenaktien auf dem Aktienmarkt in den USA, mit Stand vom Dezember 2024 - bestimmt durch Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenwachstum, Ex-Dividenden-Tage, Branche und Stabilität:

# Aktie Branche Nachlaufende Dividendenrendite* Ausschüttungsquote 1 Exxon Mobil (XOM) Energie 3,4 % 47,32 % 2 Johnson & Johnson (JNJ) Gesundheitswesen 3,28 % 79,93 % 3 Verizon Communications (VZ) Telekommunikation 6,31 % 115,69 % 4 Procter and Gamble (PG) Telekommunikation 2,32 % 67,14 % 5 Medtronic (MDT) Gesundheitswesen 3,31 % 85,02 % 6 Comcast (CMCSA) Telekommunikation 3,12 % 32,88 % 7 PepsiCo (PEP) Alkoholfreie Getränke 3,34 % 77,29 % 8 Altria (MO) Tabak 7,09 % 66,89 % 9 Dow (DOW) Chemische Produktion 6,55 % 186,67 % 10 Chevron (CVX) Energie 4,15 % 70,33 %

*Die nachlaufende Dividendenrendite stellt die gesamten Ausschüttungen (Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen) dar, die in den vergangenen 12 Monaten pro Aktie gezahlt wurden, angegeben als prozentualer Anteil des letzten Monatsendkurses.

1 ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil ist ein Dividenden-Aristokrat im Energiesektor (Öl und Gas), der eine konstante Performance aufweist, die sich in der nachlaufenden Dividendenrendite von 3,4 % und einer Ausschüttungsquote von 47,32 % widerspiegelt. ExxonMobil ist bekannt für seine Widerstandsfähigkeit bei Marktvolatilität und erhöhte seine Dividenden kontinuierlich seit mehr als 40 Jahren, unterstützt durch robuste Upstream- und Downstream-Aktivitäten.

2 Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson, ein weiterer Dividenden-Aristokrat, erhöht seine Dividendenausschüttungen seit über 60 Jahren.Mit einer nachlaufenden Dividendenrendite von 3,28 % und einer Ausschüttungsquote von nahezu 80 % gilt dieser Riese des Gesundheitswesens als finanziell stabil und zuverlässig. Seine Innovationen im Bereich der medizinischen Geräte und pharmazeutischen Durchbrüche ergänzen die rezeptfreien Marken des Unternehmens, wie Tylenol und Benadryl.

3 Verizon Communications (VZ)

Verizon ist ein führender Telekommunikationsanbieter, der eine hohe Rendite von etwa 6,31 % bei einer Ausschüttungsquote von 115 % bietet. Als das zweitgrößte Telekommunikationsunternehmen der Welt profitiert Verizon von seiner ausgedehnten Infrastruktur und seinen konstanten Cashflows, angetrieben von der wachsenden Nachfrage nach Breitband- und 5G-Diensten.

4 Procter & Gamble (PG)

Das im Basiskonsumgütersektor tätige Unternehmen Procter & Gamble ist für sein Dividendenwachstum mit einer nachlaufenden Dividendenrendite von 2,32 % und einer Ausschüttungsquote von 67,14 % bekannt. P&G ist für seine globalen Marken wie Tide, Pampers und Gillette bekannt und kann auf eine lange Geschichte des Dividendenwachstums zurückblicken.

5 Medtronic (MDT)

Das im Bereich der Biowissenschaften führende Unternehmen Medtronic verfügt über eine starke Dividendenentwicklung, die sich in einer nachlaufenden Dividendenrendite von 3,31 % und einer Ausschüttungsquote von 85,02 % widerspiegelt. Das Unternehmen ist für seine medizinischen Geräte für die Kardiologie und das Diabetesmanagement bekannt, die zum Dividendenwachstum beitragen.

6 Comcast (CMCSA)

Dieser Riese der Medien- und Telekommunikationsbranche bietet eine nachlaufende Dividendenrendite von etwa 3,12 % und eine Ausschüttungsquote von 32,88 %. Mit einem diversifizierten Geschäft, das sich über die Bereiche Breitband, Streaming und Filmproduktion (Eigentümer von NBC und Universal Studios) erstreckt, bietet Comcast seinen Aktionären beständige Renditen.

7 PepsiCo Inc. (PEP)

Die globale Dominanz von PepsiCo in der Industrie für alkoholfreie Getränke und Snacks unterstreicht die nachlaufende Dividendenrendite von 3,34 % und eine Ausschüttungsquote von 77,29 %. Das gut diversifizierte Produktangebot und der starke Markenwert machen das Unternehmen zu einer zuverlässigen Wahl für Trader, die auf ein langfristiges Dividendenwachstum ausgerichtet sind.

8 Altria (MO)

Mit einer nachlaufenden Dividendenrendite von 7,09 % ist Altria eine beliebte Wahl im Tabaksektor, und die Ausschüttungsquote von 66,89 % zeigt, dass sich das Unternehmen auf das Belohnen der Aktionäre konzentriert. Trotz Herausforderungen wie dem regulatorischen Druck ist das Unternehmen weiterhin innovativ, etwa mit verschiedenen Möglichkeiten für rauchfreien Tabak und Cannabis.

9 Dow (DOW)

Dieses Chemie- und Materialunternehmen bietet eine Ausschüttungsquote von etwa 186,67 % und eine nachlaufende Dividendenrendite von 6,55 %.Die robuste Position von Dow in wichtigen Industrien, 125+ Jahre an Erfahrung und die Entschlossenheit des Unternehmens, Aktionäre zu belohnen, machen Dow zu einer attraktiven Dividendenaktie für Anleger, die ein Exposure in Industriewerten anstreben.

10 Chevron Corp. (CVX)

Chevron, ein weiterer Energieriese, vervollständigt diese Auflistung mit einer nachlaufenden Dividendenrendite von 4,15 % und einer Ausschüttungsquote von nahezu 55 %. Das integrierte Geschäft des Unternehmens über die gesamte Energie-Wertschöpfungskette hinweg und das umsichtige Finanzmanagement gewährleisten kontinuierliche Dividendenausschüttungen, selbst in Zeiten schwieriger Wirtschaftsbedingungen.

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