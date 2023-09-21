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تداول Equinox Gold Corp - EQX عقد الفروقات

السوق غير متاح في الوقت الحالييتم عرض معلومات السوق
شروط التداول
النوع
هذا السوق المالي متاح للتداول من خلال عقود الفروقات.
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عقد الفروقات
السبريد0.03
رسوم تمويل التبييت لصفقات الشراء
رسوم تمويل التبييت لصفقات الشراء
الهامش. استثمارك
$1,000.00
رسوم التبييت
الرسوم من قيمة الصفقة الكاملة
-0.021596 %
(-$1.08)

حجم الصفقة بالرافعة المالية ~$5,000.00

الأموال من الرافعة المالية ~ دولار$4,000.00

-0.02160%
رسوم تمويل التبييت لصفقات البيع على المكشوف
رسوم تمويل التبييت لصفقات البيع على المكشوف
الهامش. استثمارك
$1,000.00
رسوم التبييت
الرسوم من قيمة الصفقة الكاملة
-0.000626 %
(-$0.03)

حجم الصفقة بالرافعة المالية ~$5,000.00

الأموال من الرافعة المالية ~ دولار$4,000.00

-0.00063%
وقت تعديل رسوم التبييت21:00 (UTC)
العملةUSD
الحد الأدنى للكمية المتداولة10
الهامش20.00%
بورصة الأسهمUnited States of America
عمولة الصفقة10%
علاوة أمر وقف الخسارة المضمون
يتم فرض رسوم أمر وقف الخسارة المضمون (GSL) فقط في حالة تفعيل الأمر. يُرجى الاطلاع على قسم الرسوم والتكاليف على موقعنا لمزيد من التفاصيل.
1%

1إن الرسوم التي نتقاضاها مقابل تنفيذ صفقاتك هي السبريد، أي الفرق بين سعري الشراء والبيع. يُرجى مراجعة قسم التكاليف والرسوم على موقعنا لمزيد من المعلومات

الإحصائيات الرئيسية
الإغلاق السابق4.38
مفتوح4.21
التغير خلال عام-3.22%
نطاق اليوم4.21 - 4.39

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ملاحظات المستخدم وتقييماته

تعرّف على آراء عملائنا من مختلف المستويات، من المبتدئين إلى الخبراء.
2025-06-30
K***** A*******

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
k*** H*****

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
ي **ن ***ل***

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
h*******_a****_l***

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
A****

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
T**** M*******

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
س ***س *****س***

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-20
J****M*

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-28
M***** A*****

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-01
A**** S**** A***

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
S*******

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
ل *لر***ي***

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
m******* h****

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
n**********

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

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4.6
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.6
4.6

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