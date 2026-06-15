الطرح العام الأولي لشركة ستارلينك – كيفية التداول على أسهم ستارلينك
تحليل شامل لشركة ستارلينك، وطرحها العام الأولي المرتقب، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهم ستارلينك بعد الطرح، وآليات تداول أسهم قطاع الفضاء عبر عقود الفروقات.
متى يرى الطرح العام الأولي لشركة ستارلينك النور؟
حتى تاريخ 27 مايو 2025، لا يزال الغموض يكتنف الموعد الرسمي للطرح العام الأولي لشركة ستارلينك. إذ أن وحدة الإنترنت الفضائي هذه لا تزال جزءًا لا يتجزأ من شركة سبيس إكس، ولم تتقدم بعد بأي طلب رسمي للطرح العام، كما لم تقم بتعيين أي متعهدي تغطية للطرح.
وفي حوار له مع محاورة وكالة بلومبيرغ، ميشال حسين، بتاريخ 20 مايو 2025، كرر إيلون ماسك تأكيده على أن إدراج ستارلينك قد يتم "بمجرد أن يصبح التدفق النقدي للشركة قابلًا للتنبؤ به بشكل موثوق"، لكنه أحجم عن تحديد أي جدول زمني، مؤكدًا أنه "ليس في عجلة من أمره" لتعريض الشركة لضغوط السوق الفصلية المرتبطة بإعلانات النتائج.
وعندما تتم عملية الإدراج، إن تمت، فمن المحتمل أن يتم تداول أسهم ستارلينك في بورصة ناسداك. وحتى ذلك الحين، تظل ستارلينك في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، مما يعني عدم توفر أي أسهم لها للتداول في البورصات العامة.
ما هي ستارلينك؟
ستارلينك هي ذراع الإنترنت الفضائي فائق السرعة التابع لشركة سبيس إكس، وهي شركة الطيران والفضاء الخاصة التي يقودها إيلون ماسك. تم الإعلان عن هذا المشروع الطموح في عام 2015، وتم إطلاق نسخته التجريبية العامة في عام 2020. وتعمل ستارلينك على توصيل المستخدمين بالإنترنت عبر كوكبة هائلة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، والتي وصل عدد الأقمار التي تم إطلاقها ضمنها إلى ما يقارب 8,700 قمر صناعي، منها حوالي 7,500 قمر في المدار حتى تاريخ 23 مايو 2025 – وهو أكبر أسطول من نوعه تم تجميعه على الإطلاق. وتواصل عمليات الإطلاق المتكررة لصواريخ "فالكون 9" توسيع نطاق الشبكة، حيث تستمر عمليات الإطلاق التي تجريها سبيس إكس خلال عام 2025 في إضافة دفعات جديدة من المركبات الفضائية إلى الكوكبة.
ويجمع نموذج إيرادات ستارلينك بين بيع مجموعة أجهزة استقبال يتم شراؤها مرة واحدة، وفرض رسوم خدمة شهرية متكررة، يُضاف إلى ذلك بيع سعة نطاق ترددي بالجملة لعملاء كبار مثل شركات الطيران، وشركات الشحن البحري، والجهات الحكومية. وبحلول مايو 2025، كانت ستارلينك تخدم ما يزيد على 5 ملايين مشترك في أكثر من 125 دولة مصرح بها، وتستهدف تحقيق المزيد من النمو في الأسواق الناشئة الكبرى مثل الهند، حيث لا تزال تنتظر الحصول على الموافقات التنظيمية.
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كيف تحقق ستارلينك إيراداتها؟
تُحقق ستارلينك إيراداتها عبر خطوتين رئيسيتين: أولًا، تبيع جهاز استقبال طرفي للمستخدم – وأحيانًا ما يكون ذلك بسعر مدعوم أو بخسارة – ثم تفرض رسوم اتصال مستمرة. وتُضيف إلى ذلك خدمات ذات هامش ربح أعلى موجهة للمؤسسات وقطاعات التنقل والحكومات، إلى جانب إبرام اتفاقيات لبيع النطاق الترددي بالجملة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول.
فيما يلي تفصيل لمصادر إيرادات ستارلينك:
|
مصدر الإيرادات
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الوصف
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مبيعات أجهزة الاستقبال الطرفية
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المبيعات التي تتم لمرة واحدة لأطباق الاستقبال، وأجهزة التوجيه (الراوتر)، وجهاز "ميني" بحجم حقيبة الظهر؛ علمًا بأن مبيعات الأجهزة لا تُعد محركًا رئيسيًا للربح، وعادةً ما تكون أسعارها مدعومة.
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اشتراكات الأفراد
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الخطط الشهرية الموجهة للمنازل ولمستخدمي خدمة التجوال "روم" (للمركبات الترفيهية والقوافل).
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خدمات الأعمال والمؤسسات
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باقات "الأولوية العالمية" والخاصة بالمواقع الثابتة، مع اشتراكات شهرية، بالإضافة إلى باقات بيانات إضافية محدودة السعة.
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خدمات التنقل
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خدمات الاتصال للقطاع البحري، وقطاع الطيران، والمركبات البرية المتحركة. وقد خدمت ستارلينك ما يقرب من 75,000 سفينة وأكثر من 450 طائرة في عام 2024.
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الخدمات الحكومية والدفاعية (ستارشيلد)
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توفير نطاق ترددي آمن وأقمار صناعية مصممة خصيصًا لوزارة الدفاع الأمريكية، وقوات الحلفاء، ووكالات الطوارئ؛ مدعومة بعقود متعددة السنوات.
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خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة والربط الشبكي لمشغلي الاتصالات
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اتفاقيات بيع بالجملة في مراحلها الأولية مع مشغلين مثل T-Mobile، وOne NZ، وTelstra – بالإضافة إلى شركتي Jio وAirtel في الهند – وهذه الخدمات تُمكّن من إرسال الرسائل النصية حاليًا، مع التخطيط لتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق/البيانات مستقبلًا.
وبالنظر إلى هذا المزيج، فإن اشتراكات الأفراد توفر تدفقًا نقديًا متكررًا ومستقرًا، بينما تُسهم عقود المؤسسات وقطاعات التنقل والجملة والدفاع في تحقيق مبيعات ذات هوامش ربح أعلى. ومن شأن هذا التنوع في مصادر الدخل أن يُقلل من الاعتماد على أي قطاع بمفرده، وأن يُسهم في استقرار عملية توليد النقد قبل أي طرح عام أولي محتمل في المستقبل.
ما هي العوامل التي سترسم ملامح التقييم المالي لشركة ستارلينك؟
إن تحديد سعر سهم ستارلينك عند طرحها العام الأولي المرتقب سيعتمد على مزيج معقد من المقاييس الخاصة بأداء الشركة من جهة، وقوى السوق الأوسع نطاقًا من جهة أخرى. وفيما يلي، نستعرض بعض القوى المؤثرة التي قد تدفع بتقييم ستارلينك المالي نحو الأعلى – أو تسحبه نحو الأسفل – بمجرد إدراج أسهمها للتداول:
الأداء المالي وقدرة الشركة على توليد النقد
إن استمرار التوسع في إجمالي الإيرادات، وتحسن هوامش الربح، وظهور أدلة على تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية، كلها عوامل من شأنها تسهيل تقييم الشركة بناءً على مضاعفات التقييم التقليدية. ولكن، في المقابل، فإن أي تعثر في نمو الإيرادات، أو تضخم في تكاليف الإطلاق، أو تسجيل خسائر جديدة، قد يُضعف من شهية المستثمرين تجاه الطرح.
نمو قاعدة المشتركين ومتوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU)
تخدم ستارلينك حاليًا ما يزيد على 5 ملايين مشترك عالميًا. وإن استدامة هذا النمو مع الحفاظ على معدلات منخفضة لفقدان العملاء ("التسرب")، وتوسيع حصة المستخدمين من قطاعي المؤسسات والتنقل ذوي متوسط الإيراد الأعلى، يمكن أن يدعم نماذج التقييم المتفائلة. وعلى النقيض من ذلك، فإن تباطؤ صافي الإضافات الجديدة للمشتركين، أو ارتفاع معدلات التسرب، أو اللجوء إلى خصومات سعرية أكبر، قد يضغط على التوقعات المستقبلية ويؤدي إلى تقييم مالي أكثر تحفظًا.
الموافقات التنظيمية والوصول إلى طيف الترددات
تظل التراخيص والموافقات التنظيمية عاملًا محوريًا ومتقلبًا. فحتى مايو 2025، لا تزال الموافقة النهائية في الهند معلقة بعد تقديم خطاب نوايا. وإن الحصول على الضوء الأخضر هناك، أو إحراز تقدم في مناطق أخرى ذات كثافة سكانية عالية، قد يوسع بشكل جوهري من قاعدة العملاء المحتملة لستارلينك؛ أما التأخيرات، أو فرض رسوم إضافية على طيف الترددات، فقد يكون لهما تأثير معاكس.
المشهد التنافسي في قطاع الإنترنت الفضائي بالمدار الأرضي المنخفض
بدأ مشروع "كايبر - Kuiper" التابع لشركة أمازون مرحلة النشر واسع النطاق مع إطلاق 27 قمرًا صناعيًا حتى 28 أبريل 2025، بينما تتسارع وتيرة تطوير كوكبتي الأقمار الصناعية الصينيتين "غووانغ - Guowang" و"تشيانفان - Qianfan" رغم بعض العثرات المبكرة. وأي نجاح في عمليات نشر هذه الشبكات المنافسة قد يشكل ضغطًا على سعر سهم ستارلينك عند طرحه للطرح. وعلى العكس، فإن أي عثرات فنية أو تباطؤ في عمليات الإطلاق لدى المنافسين قد يعزز من التقييم المالي لستارلينك.
اقتصاديات الإطلاق والنفقات الرأسمالية
تُشير التقديرات، حتى مايو 2025، إلى أن التكلفة الداخلية لشركة سبيس إكس لكل رحلة إطلاق لصاروخ "فالكون 9" تتراوح بين 15 و 30 مليون دولار. ولكن، في عام 2022، وضع إيلون ماسك هدفًا طويل الأجل يتمثل في خفض تكلفة كل عملية إطلاق لمركبة "ستارشيب" إلى ما دون 10 ملايين دولار. وإن تحقيق هذه الأرقام – بالإضافة إلى إطالة العمر التشغيلي للأقمار الصناعية – قد يُقلل من الاحتياجات للنفقات الرأسمالية ويرفع من التدفقات النقدية، مما يدعم تقييمًا أعلى للشركة. ولكن من ناحية أخرى، فإن أي إخفاقات في الإطلاق، أو عراقيل تنظيمية، أو تباطؤ في خفض التكاليف بوتيرة أقل من المتوقع، قد يُضيف المزيد من المخاطر.
العقود الحكومية والدفاعية
إن صفقات بيع النطاق الترددي ذات هوامش الربح المرتفعة مع الوكالات الأمريكية ووكالات الدول الحليفة – بما في ذلك العقود الحكومية والدفاعية الكبرى – يمكن أن توفر رؤية واضحة ومستقرة للإيرادات لعدة سنوات قادمة. وقد يمنح التوسع في مثل هذه العقود المستثمرين شعورًا بالراحة والطمأنينة؛ وعلى العكس، فإن أي تدقيق سياسي أو تخفيضات في التمويل قد يُلقي بظلاله على التوقعات المستقبلية.
كيفية تداول أسهم ستارلينك
في حال أتمت ستارلينك طرحها العام الأولي بنجاح في بورصة ناسداك، سيتمكن المتداولون من المضاربة على تحركات سعر سهمها عبر عقود الفروقات (CFDs).
وفيما يلي، نوضح كيفية تداول أسهم ستارلينك عندما، وفي حال، أصبحت متاحة للتداول:
- 1 اختيار منصة وساطة مالية موثوقةاختيار وسيط مالي خاضع للتنظيم يقدّم إمكانية التداول على أسهم ستارلينك أو عقود فروقاتها.
- 2 فتح وتفعيل حساب التداولتسجيل الاشتراك وإتمام عملية التحقق من الهوية.
- 3 إجراء إيداع ماليإيداع رأس المال في الحساب باستخدام آلية التمويل المفضلة.
- 4 مراقبة أداء السهم بعد الإدراجالبقاء على اطلاع بتقارير أرباح الشركة ومواعيد الطرح وأخبار القطاع الذي تنتمي إليه.
- 5 وضع أمر التداولشراء أو بيع الأسهم واستخدام أوامر السوق أو الحد. ضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
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ما هي أبرز أسهم الشركات العاملة في قطاع الفضاء التي يمكنني تداولها الآن؟
هل تتطلع إلى تكوين انكشاف استثماري على قطاع الفضاء الواعد قبيل الإدراج المحتمل لشركة ستارلينك؟ فيما يلي دليل موجز لخمس شركات بارزة متداولة في الأسواق يمكنك الوصول إلى أسهمها عبر تداول عقود الفروقات على الأسهم اليوم.
بوينغ (Boeing)
بوينغ – تتولى هذه الشركة العملاقة بناء المرحلة الأساسية من "نظام الإطلاق الفضائي" المتطور التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). وقد كشفت نتائج الشركة للربع الأول من عام 2025 عن حجم طلبات متراكمة ضخم بلغ 545 مليار دولار، ومن المحتمل أن يتفاعل سعر السهم مع أي إعلانات عن عقود كبرى في قطاعات الطيران التجاري أو الدفاع أو الفضاء – تداول عقود الفروقات على أسهم بوينغ
لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)
لوكهيد مارتن – تمتلك هذه الشركة، بالاشتراك مع بوينغ، "ائتلاف الإطلاق المتحد" (ULA)، الذي بدأ بالفعل النشر واسع النطاق لكوكبة أقمار "كايبر" التابعة لشركة أمازون، مع إتمام عملية إطلاق لصاروخ "أطلس 5" في أبريل/نيسان 2025. ومن بين محركات سعر السهم المحتملة: ميزانيات الدفاع الأمريكية، ووتيرة إطلاقات "ائتلاف الإطلاق المتحد"، وقدرة الشركة على توليد النقد بشكل فصلي – تداول عقود الفروقات على أسهم لوكهيد مارتن
فيرجن غالاكتيك (Virgin Galactic)
تعمل شركة فيرجن غالاكتيك، الرائدة في مجال السياحة الفضائية، على بناء مركبات فضائية من طراز "دلتا"، وتخطط لإعادة فتح باب بيع التذاكر في الربع الأول من عام 2026، حسبما تم تأكيده في تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2025. ويمكن لنتائج الرحلات التجريبية، وأعداد الحجوزات، والإعلانات التنظيمية أن تُحرك سعر السهم بشكل كبير – تداول عقود الفروقات على أسهم فيرجن غالاكتيك
روكيت لاب يو إس إيه (Rocket Lab USA)
أعلنت شركة روكيت لاب يو إس إيه لأول مرة عن صاروخ "إلكترون" – وهو مركبة إطلاق مدارية من مرحلتين وقابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا – في عام 2014. وحتى مايو 2025، أطلق صاروخ "إلكترون" أكثر من 60 مهمة، بينما تستهدف الشركة إجراء أول رحلة تجريبية لصاروخها الأكبر "نيوترون" في النصف الثاني من عام 2025. ويمكن لوتيرة الإطلاق، والفوز بعقود جديدة، والتقدم المحرز في مشروع "نيوترون" أن تؤثر على سعر سهمها. – تداول عقود الفروقات على أسهم روكيت لاب
مجموعة تاليس (Thales Group)
تمتلك مجموعة تاليس شركة "تاليس إلينيا سبيس - Thales Alenia Space"، وهي شركة تابعة تقوم بتصنيع الأقمار الصناعية لمهمات الاتصالات، ومراقبة الأرض، والمهمات العلمية. وقد كشفت نتائجها لعام 2024 عن حجم طلبيات قياسي بلغ 25.289 مليار يورو، مما يوفر رؤية مستقبلية قوية لأعمالها. وقد يتفاعل سهم تاليس مع أحداث جوهرية مثل الإعلان عن عقود جديدة مع وكالة الفضاء الأوروبية أو مع عملاء تجاريين آخرين – تداول عقود الفروقات على أسهم تاليس
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الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني تداول أسهم ستارلينك أو الاستثمار فيها؟
لا تزال ستارلينك وحدة أعمال خاصة تابعة لشركة سبيس إكس، وبالتالي لا توجد أي أسهم أو عقود فروقات متاحة للمستثمرين الأفراد لتداولها في الوقت الراهن. وبمجرد إدراجها في البورصة، وهو ما يُحتمل أن يتم في سوق ناسداك، ستقوم شركات الوساطة المُنظمة بإضافة السهم إلى منصاتها، مما سيتيح لك إمكانية تداوله عبر أدوات مالية مشتقة، مثل عقود الفروقات على الأسهم. وحتى ذلك الحين، يمكن تكوين انكشاف استثماري على هذا القطاع الواعد عبر الشركات النظيرة المدرجة بالفعل مثل بوينغ، أو لوكهيد مارتن، أو تاليس.
هل ستطرح ستارلينك أسهمها للطرح العام؟
من المرجح ذلك، ولكن ليس بعد. ففي معرض رده على سؤال خلال "منتدى قطر الاقتصادي" بتاريخ 20 مايو 2025، وصف إيلون ماسك إدراج ستارلينك في البورصة بأنه "أمر ممكن"، لكنه أكد أنه "ليس في عجلة من أمره"، مكررًا أن تحقيق تدفق نقدي موثوق ومستقر هو الشرط المسبق لهذه الخطوة. ولم يتم حتى الآن تقديم أي نشرة طرح رسمية أو تعيين أي بنوك لإدارة الطرح، مما يعني أن موعد الطرح العام الأولي لا يزال غير معلن.
كيف يمكنني شراء أسهم ستارلينك قبل طرحها العام الأولي؟
عادةً ما يكون الوصول إلى أسهم الشركات قبل طرحها العام الأولي مقصورًا على بعض الأسواق الثانوية الخاصة، مثل منصة "فورج غلوبال"، التي تتيح إمكانية الوصول إلى حصص في أسهم سبيس إكس من خلال صفقات خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقات تتسم بانخفاض السيولة، وفروقات أسعار واسعة، وتخضع لحق الرفض الأول لشركة سبيس إكس، مما يجعل مشاركة معظم المتداولين الأفراد فيها أمرًا صعبًا.
كم تبلغ القيمة التقديرية لأسهم ستارلينك؟
لا يزال التقييم استنتاجيًا وغير نهائي. فقد سعّر الطرح الخاص بموظفي شركة سبيس إكس في ديسمبر 2024 المجموعة بأكملها بحوالي 350 مليار دولار أمريكي، وهو تقييم يشمل كلًا من عمليات الإطلاق الفضائي وعمليات ستارلينك. ولكن، لن يتم معرفة السعر النهائي للسهم إلا عندما تحدد الجولة الترويجية للطرح نطاقًا سعريًا رسميًا – وذلك في حال قررت الشركة المضي قدمًا في عملية الإدراج.
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