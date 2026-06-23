الطرح العام الأولي لشركة ديسكورد – كيفية التداول على أسهم ديسكورد
تحليل شامل لشركة ديسكورد، وطرحها العام الأولي المرتقب، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات تداول سهم ديسكورد عبر عقود الفروقات عن إدراجه.
متى موعد طرح ديسكورد؟
حتى شهر أبريل 2025، لم تكشف شركة ديسكورد رسميًا عن أي موعد محدد لعملية طرح أسهمها للطرح العام الأولي (IPO). ومع ذلك، فقد تزايدت التكهنات بشكل ملحوظ منذ أوائل عام 2024 بأن الشركة، التي تحظى بزخم نمو قوي واهتمام كبير من المستثمرين يتضح من جولات التمويل المتقدمة التي أجرتها، قد تتجه نحو الإدراج العام خلال عام 2025. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تختار الشركة سوق ناسداك (Nasdaq) كوجهة لإدراجها، على الرغم من أن التوقيت النهائي قد يعتمد على مدى ملاءمة ظروف السوق وتحقيق الشركة لمقاييس الأداء الداخلية المستهدفة.
تشمل العوامل الاستراتيجية التي قد تؤثر على الجدول الزمني للطرح العام الأولي ما يلي:
- الآفاق المالية: تشير التقارير إلى أن إيرادات ديسكورد السنوية قد تجاوزت حاجز 600 مليون دولار أمريكي. ويُعتقد أن سعي الشركة لتحقيق الربحية المستدامة قبل عملية الإدراج يمثل معلمًا رئيسيًا وحاسمًا لنجاح الطرح.
- اهتمام المستثمرين: وصل تقييم ديسكورد في الأسواق الخاصة إلى مستويات مرتفعة بلغت 15 مليار دولار في ذروتها، مما يؤكد الطلب القوي وثقة المستثمرين العالية في نموذج أعمالها وإمكانات نموها.ظروف سوق التكنولوجيا: مع التحسن المتوقع في نشاط سوق الطروحات الأولية خلال عام 2025، قد تسعى ديسكورد للاستفادة من المعنويات الإيجابية والزخم المتجدد في قطاع التكنولوجيا لجذب اهتمام أكبر من المستثمرين وتحقيق تقييم مثالي.
- ظروف سوق التكنولوجيا: مع التحسن المتوقع في نشاط سوق الطروحات الأولية خلال عام 2025، قد تسعى ديسكورد للاستفادة من المعنويات الإيجابية والزخم المتجدد في قطاع التكنولوجيا لجذب اهتمام أكبر من المستثمرين وتحقيق تقييم مثالي.
ما هي منصة ديسكورد؟
ديسكورد هي منصة تواصل ديناميكية مقرها الولايات المتحدة، تقدم منظومة متكاملة تشمل المحادثات الصوتية والمرئية والنصية، وهي مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمجتمعات الرقمية عبر الإنترنت. انطلقت المنصة في عام 2015 كأداة تواصل صوتي مبتكرة موجهة لمجتمع اللاعبين، لكنها سرعان ما تطورت لتصبح مركزًا رئيسيًا متعدد الأوجه يجمع المبدعين، وأصحاب الهوايات، والمعلمين، والمجموعات المهنية المتنوعة حول العالم.
أبرز المحطات التاريخية في مسيرة ديسكورد
- 2015الانطلاقة الأولية كأداة تواصل صوتي مبتكرة للاعبين، أسسها جيسون سيترون وستان فيشنيفسكي.
- 2020التحول الاستراتيجي وإعادة إطلاق العلامة التجارية كمنصة مجتمعية شاملة تتجاوز جمهور اللاعبين.
- 2021تأكيد الطموح نحو الاستقلالية والنمو الذاتي برفض عرض استحواذ ضخم بقيمة 12 مليار دولار من شركة مايكروسوفت، مما أشار إلى التوجه نحو الطرح العام الأولي.
- 2023تجاوز عتبة 150 مليون مستخدم نشط شهريًا وإطلاق أدوات جديدة لتمكين أصحاب الخوادم والمجتمعات من تحقيق الدخل.
- 2024مواصلة مسيرة التوسع العالمي وتجاوز حاجز الإيرادات السنوية البالغ 600 مليون دولار، وفقًا للتقارير.
- 2025الاستعداد لطرح عام أولي مرتقب، مع تقييم تقديري يتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، وإدراج محتمل في سوق ناسداك.
الميزات والخدمات الرئيسية التي تقدمها ديسكورد
- المحادثات الصوتية والمرئيةاتصالات فائقة الوضوح تتميز بزمن انتقال منخفض، مثالية للتفاعل داخل المجتمعات، وجلسات الألعاب، والفعاليات المباشرة.
- القنوات النصية وسلاسل المحادثاتتوفير خوادم قابلة للتخصيص بدرجة عالية مع قنوات نصية منظمة، وأدوات إشراف متقدمة، وميزات رسائل نصية غنية تدعم مختلف أنواع المحتوى.
- البوتات والتكاملات الخارجيةنظام بيئي غني بالبوتات والتكاملات مع تطبيقات الطرف الثالث، يتيح أتمتة المهام، وتوفير الترفيه، وإدارة نشاط المجتمع بفعالية وكفاءة.
- اشتراكات Nitroخطط اشتراك مدفوعة توفر للمستخدمين ميزات حصرية ومتميزة، مثل البث المرئي بجودة عالية (HD)، وتعزيزات للخوادم لزيادة قدراتها، ورموز تعبيرية مخصصة ومتحركة.
- أدوات تحقيق الدخلتمكين المبدعين ومديري المجتمعات من تحقيق إيرادات مباشرة من خلال تقديم مستويات عضوية مدفوعة أو اشتراكات للخوادم تتيح الوصول إلى محتوى ومزايا حصرية.
لا تزال ديسكورد شركة مملوكة ملكية خاصة ومسجلة في الولايات المتحدة، ومقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. وقد نمت المنصة بشكل هائل لتصبح واحدة من أشهر خدمات التواصل في الوقت الفعلي وأكثرها استخدامًا وتأثيرًا على مستوى العالم.
كيف تحقق ديسكورد إيراداتها؟
تعمل ديسكورد وفقًا لنموذج أعمال "فريميوم" (Freemium)، حيث تقدم خدماتها الأساسية مجانًا لجميع المستخدمين، بينما تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال الميزات المميزة الإضافية واشتراكات مستوى الخادم. وعلى عكس العديد من المنصات الاجتماعية التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات، تركز ديسكورد على تطوير مصادر إيرادات تتمحور حول خدمة المجتمع وتعزيز تجربة المستخدم أولاً.
فيما يلي الطرق الرئيسية التي تولد بها ديسكورد الدخل:
|مصدر الإيرادات
|الوصف
|اشتراكات Nitro
|المحرك الرئيسي لإيرادات ديسكورد. يدفع المستخدمون رسومًا شهرية أو سنوية للحصول على ميزات محسنة مثل البث بجودة أعلى، وإمكانية رفع ملفات أكبر حجمًا، والرموز التعبيرية المتحركة والمخصصة.
|اشتراكات الخوادم
|يمكن للمبدعين ومديري المجتمعات تقديم مستويات عضوية مدفوعة تتيح للأعضاء الوصول إلى قنوات ومزايا حصرية داخل الخادم، وتحصل ديسكورد على نسبة من هذه الإيرادات.
|منظومة المطورين
|تدعم البوتات المخصصة، وتكاملات التطبيقات، وأدوات تحقيق الدخل نمو منظومة المنصة، وتعزز بشكل غير مباشر الاحتفاظ بالمستخدمين وتشجع على الترقية إلى اشتراكات Nitro.
|المنتجات الترويجية والفعاليات
|جربت ديسكورد بيع المنتجات التي تحمل علامتها التجارية ورعاية بعض الفعاليات، على الرغم من أن هذه المصادر لا تزال تمثل مساهمات صغيرة نسبيًا في الإيرادات الإجمالية حاليًا.
وعلى الرغم من أن ديسكورد لا تحقق الدخل حاليًا من خلال الإعلانات، إلا أن قاعدة مستخدميها القوية ونموذج أعمالها الذي يركز على الاشتراكات قد ساعداها على زيادة إيراداتها بشكل كبير.
ما هي العوامل المحتملة المؤثرة على سعر سهم ديسكورد بعد الإدراج؟
بمجرد طرح أسهم ديسكورد للتداول العام، سيتأثر سعرها بمجموعة متنوعة من العوامل المتشابكة، بدءًا من تفاعل المستخدمين ونمو الإيرادات، وصولًا إلى اتجاهات السوق الأوسع نطاقًا والتموضع التنافسي للشركة. نستعرض فيما يلي أبرز العناصر التي قد تشكل أداء سهمها في السوق المالية.
نمو المنصة ومستويات تفاعل المستخدمين
سيرتبط تقييم ديسكورد ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على الحفاظ على قاعدة مستخدميها المتنامية وتعزيزها. إن أي زيادة مطردة في عدد المستخدمين النشطين شهريًا، وارتفاع معدلات المشاركة في الخوادم، وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة، من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين في إمكانات الشركة طويلة الأجل. كما تدعم مستويات التفاعل المرتفعة جهود تحقيق الدخل وتقلل من معدل توقف المستخدمين عن استخدام المنصة.
ومع ذلك، إذا بدأ نمو المستخدمين في التباطؤ، خاصة في الشرائح الديموغرافية الجديدة غير المرتبطة بمجتمع اللاعبين، أو إذا شهدت مقاييس التفاعل حالة من الركود، فقد يشكك السوق في قدرة ديسكورد على التوسع خارج نطاق جمهورها الأساسي. يمكن اعتبار أي تراجع في النشاط مؤشرًا مبكرًا على وصول السوق إلى مرحلة التشبع أو على تزايد الضغوط التنافسية، وكلا الأمرين قد يؤثر سلبًا على سعر السهم.
أداء تحقيق الدخل
بصفتها منصة تعمل بنموذج "فريميوم" (Freemium)، يتوقف نجاح ديسكورد المالي بشكل كبير على قدرتها على تحويل قاعدة مستخدميها المجانية إلى مشتركين يدفعون مقابل الخدمات المميزة. إن الإقبال القوي على خطط اشتراك Nitro وعضويات الخوادم المدفوعة سيمثل إشارة واضحة على فعالية استراتيجيات تحقيق الدخل، ويساهم في خلق تدفقات إيرادات متكررة ويمكن التنبؤ بها – وهي سمات عادةً ما يكافئها المستثمرون بتقديرات أعلى. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي ابتكارات في الميزات المميزة أو الأدوات الموجهة للمبدعين قد تفتح قنوات إيرادات جديدة ومربحة.
وعلى الجانب الآخر، إذا ظل تبني العروض المدفوعة منخفضًا، أو إذا واجهت الشركة رد فعل سلبيًا من المستخدمين تجاه سياسات التسعير الجديدة أو التغييرات الجوهرية في تجربة المستخدم، فقد لا يرقى نمو الإيرادات إلى مستوى التوقعات. وقد يفسر السوق ذلك على أنه قصور في قدرة ديسكورد على التوسع ماليًا بشكل فعال، مما قد يفرض ضغوطًا هبوطية على سعر السهم.
اتجاهات سوق التكنولوجيا وشهية الطروحات الأولية
لن يتم أداء طرح ديسكورد العام الأولي بمعزل عن العوامل الأخرى – بل سيتأثر بشكل كبير بالظروف الأوسع نطاقًا السائدة عبر قطاع التكنولوجيا. يمكن لبيئة اقتصاد كلي قوية، وأسعار فائدة منخفضة، وتزايد شهية المستثمرين تجاه أسهم النمو، أن تدعم جميعها ظهورًا أوليًا ناجحًا للسهم وطلبًا مستدامًا عليه.
وعلى النقيض، إذا شهد سوق التكنولوجيا تقلبات حادة أو سلسلة من الطروحات الأولية ذات الأداء الضعيف، فقد تجد ديسكورد نفسها عالقة في موجة بيع أوسع نطاقًا، حتى لو بدت مؤشراتها الأساسية الفردية سليمة. وباعتبارها شركة ذات نمو مرتفع نسبيًا ولكنها (وفقًا لتقارير ما قبل الطرح) لم تحقق الربحية المستدامة بعد، فقد تكون حساسة بشكل خاص لأي تحولات في شهية المخاطرة لدى المستثمرين في السوق.
المنافسة وابتكار المنصة
لقد نجحت ديسكورد في خلق مكانة فريدة لنفسها، لكنها تعمل في مشهد تنافسي للغاية يضم لاعبين كبار مثل مايكروسوفت تيمز وسلاك وتيليغرام وأدوات تواصل أخرى. يمكن للابتكار المستمر، مثل إضافة ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، أو توفير آليات أفضل لتحقيق الدخل للمبدعين، أو تعزيز أدوات الإشراف على المحتوى، أن يساعدها على البقاء في الطليعة واستقطاب شرائح مستخدمين جديدة.
ومع ذلك، إذا قام المنافسون بتحركات أكثر قوة، مثل دمج خدمات مماثلة ضمن حزم برامج المؤسسات أو إطلاق بدائل مجانية محسنة، فقد تجد ديسكورد صعوبة في مواكبة هذه الوتيرة. قد يؤدي ذلك إلى إثارة مخاوف بشأن تآكل حصتها السوقية ويحد من سردية نموها طويل الأجل، مما يلقي بظلاله على تقييمها السوقي.
التحديات التنظيمية والإشراف على المحتوى
بصفتها منصة تسهل التواصل في الوقت الفعلي لملايين المستخدمين، تواجه ديسكورد تدقيقًا متزايدًا فيما يتعلق بكيفية إشرافها على المحتوى الضار، وحماية بيانات المستخدمين، والامتثال للوائح التنظيمية الدولية المتغيرة. يمكن للإجراءات الاستباقية التي تتخذها الشركة لتعزيز السلامة والشفافية أن تدعم ثقة الجمهور وتجعل السهم أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين.
ومن ناحية أخرى، إذا واجهت المنصة انتهاكات تنظيمية، أو خروقات بيانات، أو إخفاقات بارزة في الإشراف على المحتوى، فقد تتعرض لغرامات مالية، وتغطية إعلامية سلبية، أو حتى حملات مقاطعة من المستخدمين. يمكن لهذه القضايا أن تؤثر ماديًا على عمليات الشركة وتؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، خاصة في المراحل الأولى من التداول العام.
معنويات السوق ونشاط التداول
تأثيرات قصيرة الأجل بالإضافة إلى العوامل الأساسية، من المرجح أن يتأثر سعر سهم ديسكورد بمعنويات السوق قصيرة الأجل وسلوكيات المتعاملين. يمكن لتغطية المحللين، والضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحجام التداول، وتموضع المستثمرين، أن تساهم جميعها في حدوث تأرجحات سعرية، لا سيما في الأرباع القليلة الأولى بعد الطرح العام الأولي. قد تؤدي التطورات الإيجابية مثل عقد شراكات استراتيجية، أو إطلاق منتجات جديدة، أو تحقيق أرباح تفوق التوقعات إلى دفع السهم نحو الارتفاع.
وفي الوقت نفسه، قد تؤدي التغييرات غير المتوقعة في القيادة، أو عدم تحقيق أهداف النمو المستهدفة، أو تراجعات السوق الأوسع نطاقًا إلى خلق تقلبات سعرية أو إثارة عمليات تراجع حادة.
كيفية تداول أسهم ديسكورد عبر عقود الفروقات
في حال قررت ديسكورد المضي قدمًا في عملية الطرح العام الأولي، فقد تتمكن من تداول أسهمها باستخدام عقود الفروقات (CFDs). إليك الخطوات الأساسية:
1اختيار منصة وساطة مالية موثوقة
انتقِ منصة تداول توفر الوصول إلى أسهم ديسكورد بعد إدراجها. تقدم Capital.com آلاف الأدوات المالية القابلة للتداول، بما في ذلك الطروحات الأولية لشركات التكنولوجيا، وذلك عبر عقود الفروقات.
2 فتح وتفعيل حساب التداول
افتح حساب لدى الوسيط الذي اخترته واستكمل إجراءات التحقق من الهوية من خلال تقديم المستندات الشخصية والمعلومات المالية ذات الصلة.
3 تمويل حساب التداول
إيداع رأس المال في الحساب باستخدام وسيلة التمويل المفضلة. لا تودع أكثر مما تريد تداوله.
4 تتبع الأداء
فور بدء التداول على سهم ديسكورد، يجب عليك المتابعة الدقيقة لأدائه باستخدام بيانات الأسعار اللحظية. ابق على اطلاع بتقارير أرباح الشركة وأخبارها.
5 وضع أمر التداول
اختر استراتيجية التداول الخاصة بك وقم بوضع أمر شراء أو بيع. استخدم أدوات إدارة المخاطر المتاحة مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لإدارة مخاطر صفقتك بفعالية.
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ما هي أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى التي يمكنني تداولها؟
بينما تظل ديسكورد شركة مملوكة ملكية خاصة اعتبارًا من أوائل عام 2025، يمكن للمتداولين الحصول على تعرض لأسهم شركات تكنولوجيا ومنصات تواصل شهيرة أخرى مدرجة بالفعل، وذلك عبر عقود الفروقات على الشركات التالية:
- ميتا بلاتفورمز (META) – الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، وتركز على وسائل التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
- سلاك (مملوكة لشركة Salesforce) – تطبيق تواصل مخصص لبيئة العمل تستخدمه الشركات على نطاق واسع عالميًا.
- مايكروسوفت (MSFT) – تقدم منتجات مثل مايكروسوفت تيمز وGitHub وAzure. وتُعد لاعبًا رئيسيًا في حلول التعاون المؤسسي والذكاء الاصطناعي.
- زووم (ZM) – منصة مؤتمرات الفيديو الشهيرة المستخدمة في قطاعي الأعمال والتعليم.
- سناب (SNAP) – منصة رسائل اجتماعية تتميز بخصائص الواقع المعزز (AR) وتستهدف جمهور الشباب.
- سبوتيفاي (SPOT) – عملاق بث الصوتيات الذي يقدم الموسيقى والبودكاست وميزات الاستماع الاجتماعي.
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الأسئلة الشائعة
من يمتلك شركة ديسكورد؟
ديسكورد هي شركة مملوكة ملكية خاصة، ولا يزال المؤسسان جيسون سيترون وستان فيشنيفسكي مشاركين فيها، إلى جانب كبار المستثمرين المؤسسيين مثل Greylock Partners و Index Ventures و Dragoneer. كما تلقت المنصة استثمارات من شركات كبرى مثل Sony و Tencent و Fidelity.
كم تبلغ القيمة التقديرية لشركة ديسكورد؟
قُدِّرَت قيمة ديسكورد آخر مرة بحوالي 15 مليار دولار أمريكي في عام 2021، على الرغم من أن هذا الرقم قد يكون قد تغير منذ ذلك الحين. من المرجح أن يظهر تقييم جديد وأكثر حداثة مع اقتراب موعد الطرح العام الأولي، وسيعتمد ذلك على أحدث بياناتها المالية وظروف السوق السائدة.
متى سيتم طرح ديسكورد للطرح العام الأولي؟
على الرغم من عدم تأكيد أي موعد رسمي، تشير مصادر متعددة إلى أن ديسكورد قد تتجه للطرح العام في عام 2025. من المتوقع أن تختار الشركة الإدراج في سوق ناسداك، ويبقى ذلك رهنًا بظروف السوق ومدى استعدادها لتلبية متطلبات الإفصاح العام.
هل يمكنني الاستثمار في ديسكورد قبل طرحها العام؟
عادةً ما تكون فرص الاستثمار في أسهم الشركات قبل الطرح العام الأولي محدودة وتقتصر على شركات الأسهم الخاصة والمستثمرين المؤسسيين. ومع ذلك، توفر بعض المنصات المتخصصة في السوق الثانوية (مثل Forge Global أو EquityZen) أحيانًا إمكانية الوصول إلى أسهم ما قبل الطرح العام من مستثمرين أوائل قرروا بيع حصصهم.
هل ستكون أسهم ديسكورد متاحة للتداول عبر عقود الفروقات؟
في حال تم إدراج ديسكورد للتداول العام، فمن المحتمل أن يقدم العديد من الوسطاء، مثل Capital.com، عقود الفروقات على أسهمها. سيتيح ذلك للمتداولين المضاربة على تحركات أسعارها دون الحاجة لامتلاك الأسهم الفعلية، ويبقى ذلك خاضعًا لمدى توفر السهم لدى الوسيط ومستويات السيولة في السوق.