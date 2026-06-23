الطرح العام الأولي لشركة آرم – كيفية التداول على أسهم آرم
تحليل شامل لشركة آرم، وطرحها العام الأولي، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات تداول أسهم شركات التقنية عبر عقود الفروقات.
متى موعد الطرح العام الأولي لشركة آرم؟
بدأت شركة آرم القابضة، عملاق تصميم الرقائق البريطاني، رحلتها كشركة مساهمة عامة في 14 سبتمبر 2023، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تسعير طرحها العام الأولي (IPO) في اليوم السابق، 13 سبتمبر. تم تحديد سعر الطرح عند 51 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما منح الشركة تقييمًا سوقيًا تقديريًا تراوح بين 52 و 54.5 مليار دولار أمريكي عند الإدراج.
وعلى الرغم من جذورها البريطانية، اختارت آرم الإدراج في سوق الأسهم الأمريكية، حيث قامت الشركة الأم، مجموعة SoftBank، ببيع حصة تبلغ 9.4% من أسهمها، لتجمع بذلك ما يقرب من 4.87 مليار دولار. وقد تم اعتبار هذا الطرح أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا خلال ذلك العام، مما عكس الاهتمام الاستثماري الكبير بأسهم قطاع أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تم إدراج أسهم آرم تحت رمز التداول 'ARM' في سوق ناسداك (Nasdaq)، ويتم تداولها من الاثنين إلى الجمعة وفقًا لساعات التداول الرسمية المعتمدة للسوق.
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خلال التوقيت الصيفي (من مارس إلى نوفمبر): 2:30 مساءً حتى 9:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)
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خلال التوقيت القياسي (من نوفمبر إلى مارس): 1:30 مساءً حتّى 8:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسّق
كما يتوفر أيضًا إمكانية التداول قبل وبعد ساعات التداول للأسهم المدرجة في بورصة ناسداك. تابع أداء السهم اللحظي من خلال المخطط السعري لسهم آرم القابضة على منصتنا.
ما هي شركة آرم؟
آرم هي شركة بريطانية عالمية رائدة، تتخذ من مدينة كامبريدج العريقة مقرًا لها، وتتخصص في تصميم أشباه الموصلات والبرمجيات المرتبطة بها، مع تركيز استراتيجي على تطوير معماريات معالجات تتميز بكفاءتها الفائقة في استهلاك الطاقة. تأسست الشركة في عام 1990 كمشروع مشترك طموح بين شركات Acorn Computers وآبل وVLSI Technology. وتُستخدم تصميمات آرم المبتكرة على نطاق واسع في تشغيل الغالبية العظمى من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والخوادم، بالإضافة إلى أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) المنتشرة في كل مكان. وبدلاً من الدخول في عمليات تصنيع الرقائق المعقدة والمكلفة بنفسها، تعتمد آرم على نموذج أعمال فريد يتمثل في ترخيص تصميماتها الفكرية لشركات تصنيع رقائق أخرى كبرى، مثل سامسونج، التي تقوم بدورها بدمج هذه التصاميم المتطورة في منتجاتها من الأجهزة الإلكترونية.
تُشكل تكنولوجيا آرم اليوم الأساس الذي تقوم عليه ما يقرب من 99% من الهواتف الذكية المستخدمة عالميًا، وتلعب دورًا متزايد الأهمية وحيويًا في مجالات واعدة مثل الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة السيارات الذكية والمستقلة. وتشتهر تصميمات رقائقها باستهلاكها المنخفض للطاقة، مما جعلها معيارًا صناعيًا لا غنى عنه في عالم الحوسبة المتنقلة والأنظمة المدمجة. وقد نجحت آرم في بناء منظومة عالمية ضخمة ومتكاملة تضم أكثر من 1000 شريك استراتيجي، قاموا حتى الآن بدمج ما يزيد عن 250 مليار شريحة معتمدة على تصميمات آرم في منتجاتهم المتنوعة التي تغزو الأسواق العالمية.
استحوذت مجموعة SoftBank اليابانية العملاقة على شركة آرم القابضة في عام 2016 في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 32 مليار دولار. ويقود الشركة حاليًا الرئيس التنفيذي رينيه هاس، الذي تولى هذا المنصب في عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن شركة إنفيديا، عملاق معالجات الرسوميات، كانت قد حاولت الاستحواذ على آرم مقابل 40 مليار دولار في عام 2020، ولكن تم التخلي عن الصفقة في نهاية المطاف بسبب عقبات تنظيمية كبيرة.
ما هي العوامل الجوهرية المحركة للسعر اللحظي لسهم آرم؟
يمكن أن يتأثر السعر الحي لسهم آرم بمنظومة معقدة من العوامل، تشمل مدى الطلب على حقوق الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تصممها، وأحجام عقود الترخيص، والتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية، بالإضافة إلى تموضعها التنافسي في السوق، ومعنويات الاقتصاد الكلي السائدة.
إيرادات التراخيص والعائدات
تحقق آرم الجزء الأكبر من إيراداتها من خلال ترخيص معماريات رقائقها المبتكرة للشركات الأخرى وتحصيل عائدات (Royalties) عن كل جهاز يتم بيعه ويستخدم تصميماتها. ونتيجة لذلك، فإن أي تقلبات في أحجام عقود الترخيص أو مستويات الطلب في الأسواق النهائية – لا سيما في قطاعات الهواتف الذكية، ومراكز البيانات، وصناعة السيارات – يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تقييم الشركة.
على سبيل المثال، أعلنت آرم عن نمو سنوي في إيرادات العائدات خلال عام 2024، مدفوعًا بالطلب القوي على معماريتها من الجيل التاسع (v9) المستخدمة في الأجهزة المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن أي تباطؤ في شحنات الهواتف الذكية أو تأخير في طرح رقائق السيارات الجديدة قد يؤثر سلبًا على نشاط الترخيص ويضغط على سعر سهم آرم.
الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية
إن المكانة التي تحتلها آرم في تشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي منخفضة استهلاك الطاقة وتزويد أجهزة الحوسبة الطرفية بالمعالجات قد تدعم آفاق نموها على المدى الطويل. يمكن لزيادة تبني تصميماتها في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة القابلة للارتداء، والبنية التحتية الذكية أن يمثل محركًا إيجابيًا لمعنويات المستثمرين.
وعلى النقيض، إذا اكتسب المنافسون أو البدائل القائمة على معمارية RISC-V زخمًا أكبر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة المدمجة، فقد تتعرض الميزة التكنولوجية المتصورة لشركة آرم لضغوط. ويمكن لرد فعل السوق تجاه الشراكات الجديدة أو إطلاق المنتجات في هذه المجالات الحيوية أن يؤثر على سعر السهم في أي من الاتجاهين.
مخاطر تركز قاعدة العملاء
تشمل قاعدة عملاء آرم شركات تصنيع رقائق كبرى مثل إنفيديا. ونظرًا لحجم هذه العلاقات التجارية، فإن أي تغييرات في شروط الترخيص، أو تجديد العقود، أو التحولات الاستراتيجية من قبل الشركاء الرئيسيين قد تؤثر على الإيرادات المستقبلية للشركة. ففي عام 2023، كشفت آرم أن أكثر من 50% من إيراداتها تأتي من أكبر خمسة عملاء لديها.
إذا قررت إحدى هذه الشركات الكبرى تقليل اعتمادها على حقوق الملكية الفكرية لشركة آرم – على سبيل المثال، من خلال الاستثمار في تصميم الرقائق داخليًا أو تبني معماريات بديلة – فقد يواجه سعر سهم آرم ضغوطًا هبوطية. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي تعميق التكامل أو توسيع نطاق اتفاقيات الترخيص إلى توليد زخم إيجابي للسهم.
النزاعات القانونية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية
على سبيل المثال، تصاعدت حدة الدعوى القضائية الأخيرة مع شركة كوالكوم بشأن اتفاقيات الترخيص، حيث قامت آرم بإلغاء الترخيص المعماري الممنوح لكوالكوم في أواخر عام 2024، مشيرة إلى استخدام غير مصرح به لملكيتها الفكرية. تؤكد مثل هذه النزاعات التزام آرم بحماية ملكيتها الفكرية في الأسواق الرئيسية. يمكن للتطورات القانونية المستقبلية أو حالة عدم اليقين بشأن حقوق الملكية الفكرية أن تؤثر على معنويات المستثمرين.
دورة صناعة أشباه الموصلات واتجاهات الاقتصاد الكلي
كغيره من الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق، قد يتفاعل سعر سهم آرم مع الدورات الأوسع نطاقًا لصناعة أشباه الموصلات، وتصحيحات المخزون، واتجاهات الإنفاق الرأسمالي. يمكن لانتعاش الطلب العالمي على الرقائق – لا سيما عبر قطاعات الهواتف المحمولة والسيارات ومراكز البيانات – أن يدعم أداء السهم.
وعلى العكس، قد تؤدي الرياح المعاكسة مثل فائض المخزون، أو تباطؤ الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، أو ارتفاع أسعار الفائدة إلى الضغط على تقييمات الشركات في القطاع بأكمله. تظل آرم، على الرغم من نموذج أعمالها الذي يعتمد على تصميم الأصول الفكرية بدلاً من التصنيع المباشر، معرضة لنفس مخاطر سلسلة التوريد والأسواق النهائية كغيرها من اللاعبين في هذا النظام البيئي المعقد.
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ما هي آلية تداول أسهم آرم
فيما يلي نوضّح كيفية التداول على أسهم آرم على منصتك المفضلة. يتم تداول أسهم آرم على بورصة ناسداك وفقًا لساعات تداول سوق الأسهم العادية في الولايات المتحدة.
- 1. اختيار منصة التداولانتقاء وسيط مالي يوفر الوصول إلى أسهم آرم بعد إدراجها. يتيح العديد من الوساط الماليين التداول على أسهم آرم من خلال عقود الفروقات التي تسمح للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك السهم الأساسي.
- 2 فتح وتفعيل حساب التداولإنشاء حساب على المنصة. يجب عليك تقديم تفاصيلك الشخصية واستكمال عملية التحقق من هويتك.
- 3 تمويل حساب التداولإيداع رأس المال في حساب التداول باستخدام وسيلة التمويل المفضلة. لا تودع أكثر مما يُمكنك تحمّل التداول به.
- 4 متابعة أداء سعر سهم آرمتابع أداء سهم آرم مباشرةً من خلال المخطط السعري لسهم آرم القابضة على منصتنا. كما ننصحك بمتابعة المؤشرات الفنية مثل إصدارات الأرباح وأخبار القطاع والأحداث الجيوسياسية والتغيرات التنظيمية.
- 5 نفذ صفقتكعندما تُصبح جاهزًا، افتح صفقتك باستخدام عقود الفروقات. اتخذ قرارك بشراء أو بيع السعر حسب نظرتك الفنية للسوق. وضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لإدارة المخاطر.
تعرف على المزيد حول آليات ومفاهيم تداول عقود الفروقات في دليل تداول عقود الفروقات الشامل الخاص بنا.
ما هي أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى التي يمكنني تداولها؟
إلى جانب سهم آرم القابضة، يمكن للمتداولين والمستثمرين الحصول على تعرض استراتيجي لقطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقًا من خلال تداول أسهم شركات رائدة أخرى في مجالات أشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية.
كوالكوم (QCOM)
تُعتبر كوالكوم أحد أبرز الحاصلين على ترخيص من آرم وتستخدم معماريتها المبتكرة في تصميم وتطوير رقائق Snapdragon الشهيرة، والتي تُشغل مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأنظمة السيارات المتقدمة. تحقق كوالكوم إيراداتها من مبيعات مجموعات الشرائح واتفاقيات ترخيص براءات الاختراع. ويتأثر سعر سهمها بعوامل متعددة مثل الطلب العالمي على الهواتف الذكية، وسرعة انتشار شبكات الجيل الخامس (5G)، ونمو أسواق المركبات المتصلة ومنصات الواقع الممتد (XR).
تُعتبر شركات Advanced Micro Devices (AMD)
تنتج AMD وحدات معالجة مركزية (CPUs) بمعمارية x86 ووحدات معالجة رسوميات (GPUs) عالية الأداء مخصصة لقطاعات الألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم. تتنافس الشركة مع التصاميم المعتمدة على آرم في أسواق مراكز البيانات والتطبيقات المدمجة. وقد استحوذت AMD على شركة Xilinx في عام 2022، مما وسع محفظة منتجاتها لتشمل حلول الحوسبة التكيفية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستخدامات الصناعية. يتأثر سعر سهمها بعوامل مثل إطلاق منتجات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمقاييس المعيارية التنافسية لأدائها، والإيرادات المحققة من قطاع مراكز البيانات.
اعرف المزيد من خلال دليلنا لتداول سهم AMD.
Raspberry Pi Holdings (RPI)
شركة Raspberry Pi، التي طُرحت للطرح العام في بورصة لندن عام 2024، متخصصة في تصميم وتطوير حواسيب أحادية اللوحة منخفضة التكلفة موجهة لأسواق التعليم والصناعة والهواة. تستخدم لوحاتها معالجات معتمدة على تصميمات آرم يتم توريدها من قبل شركة Broadcom وتعمل ببرمجيات مفتوحة المصدر. وقد وسعت Raspberry Pi نطاق تطبيقاتها لتشمل الحلول المدمجة والصناعية.
اعرف المزيد من خلال دليلنا للطرح العام الأولي لشركة Raspberry Pi.
آبل (AAPL)
تستخدم آبل شرائح سيليكون مخصصة ومصممة داخليًا تعتمد على معمارية آرم في جميع منتجاتها تقريبًا، بما في ذلك رقائق سلسلة M فائقة الأداء في أجهزة ماك ورقائق سلسلة A في أجهزة الآيفون والآيباد. بدأ تحولها الاستراتيجي نحو تصميم الرقائق داخليًا في عام 2020 واكتمل بحلول عام 2022، بهدف تقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين وتعزيز تكامل الأجهزة والبرمجيات. يمكن لتقارير الأرباح الفصلية، وتطورات سلسلة التوريد، ونمو إيرادات قطاع الخدمات، والمخاوف الجيوسياسية، والإعلانات عن المنتجات الجديدة، أن تؤثر جميعها على سعر سهم آبل.
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إنفيديا (NVDA)
تقوم إنفيديا بتصميم وتطوير وحدات معالجة رسوميات (GPUs) ومُسرّعات ذكاء اصطناعي متطورة تُستخدم في مراكز البيانات، والمركبات ذاتية القيادة، وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء. وبينما لا تعتمد منتجاتها الأساسية من وحدات معالجة الرسوميات على معمارية آرم، فإن وحدة المعالجة المركزية Grace CPU التي أطلقتها إنفيديا في عام 2024 تستخدم أنوية آرم لاستهداف أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة النطاق (Hyperscale). يمكن لأرباح الشركة، وإيرادات قطاع مراكز البيانات، والتطورات في نظامها البيئي البرمجي CUDA، أن تؤثر بشكل كبير على سعر سهم إنفيديا.
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الأسئلة الشائعة
متى تم طرح أسهم آرم للتداول العام؟
تم إدراج أسهم شركة آرم القابضة في سوق ناسداك (NASDAQ Stock Market) في 14 سبتمبر 2023، تحت رمز التداول 'ARM'. وقد تم تسعير الطرح العام الأولي عند 51 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، حيث قامت مجموعة SoftBank ببيع حوالي 10% من أسهم الشركة لجمع ما يقرب من 4.87 مليار دولار. وقد منح هذا الإدراج شركة آرم تقييمًا أوليًا تراوح بين 52 و 54.5 مليار دولار أمريكي.
هل كان الطرح العام الأولي لشركة آرم ناجحًا؟
الطرح العام الأولي لشركة آرم كان أكبر طرح لشركة تكنولوجيا في الولايات المتحدة خلال عام 2023، وقد اجتذب طلبًا مؤسسيًا كبيرًا. افتتح السهم تداولاته عند 56.10 دولارًا وأغلق يومه الأول عند 63.59 دولارًا – أي بارتفاع قدره 24% عن سعر الافتتاح. ومع ذلك، تباين أداء السهم منذ ذلك الحين تماشيًا مع اتجاهات قطاع أشباه الموصلات وتموضع المستثمرين فيما يتعلق بالطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والهواتف المحمولة.
كم تبلغ القيمة السوقية لشركة آرم حاليًا؟
اعتبارًا من 1 أبريل 2025، تجاوزت القيمة السوقية لشركة آرم القابضة خلال جلسات التداول حاجز 100 مليار دولار أمريكي. يتأثر تقييمها بشكل كبير بأحجام عقود الترخيص الممنوحة، وإيرادات العائدات، ومدى تبني معماريات رقائقها في أسواق الذكاء الاصطناعي، والسيارات، والهواتف المحمولة.
هل يمكن شراء أسهم آرم؟
بالتأكيد.أسهم آرم متاحة للتداول في سوق ناسداك خلال ساعات التداول الرسمية للسوق الأمريكية. يمكن للمتداولين شراء الأسهم بشكل مباشر عبر منصة تداول أسهم، أو المضاربة على تحركات أسعارها باستخدام عقود الفروقات (CFDs)، والتي تتوفر على منصات مثل Capital.com.
متى قدمت إنفيديا عرضًا لشراء آرم؟
وافقت شركة إنفيديا على الاستحواذ على آرم من مجموعة SoftBank في سبتمبر 2020 مقابل صفقة بلغت قيمتها 40 مليار دولار، شملت مكونات نقدية وأسهم. تم حظر الصفقة من قبل الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالمنافسة، وتم التخلي عنها رسميًا في فبراير 2022. ظلت آرم تحت ملكية SoftBank حتى إتمام طرحها العام الأولي في عام 2023.