كيف تختار أفضل منصة تداول للمبتدئين

قد يبدو اختيار منصة التداول أمراً مُحيّراً بالنسبة للمُبتدئين. ولكن، لا يختلف جوهر اختيار المنصة المُناسبة بين المُتداولين المُتمرّسين والمُبتدئين اختلافًا جوهريًا. في الواقع، غالبًا ما تُقدّم أفضل شركات الوساطة المالية مجموعة مُتكاملة من الميزات المُصمّمة لتتناسب مع مُختلف مستويات المهارة والخبرة في التداول.

إليك بعض النصائح لاختيار منصة التداول المُثلى للمُبتدئين:

ابدأ بحساب تجريبي

اختر منصة تداول توفّر حسابًا تجريبيًا مجانيًا للتّدرُّب على التداول في الأسواق المباشرة بأموال افتراضية.تُتيح لك الحسابات التجريبية اختبار شعورك تجاه التداول الفعلي دون تعريض أموالك الحقيقية للخطر، كما تُتيح لك تجربة استراتيجيات تداول مُختلفة والتعوّد على ميزات المنصة. الجدير بالذكر أنّ المُتداولين المُتمرّسين قد يستخدمون الحسابات التجريبية أيضًا لاختبار استراتيجيات جديدة أو استكشاف فئات أصول جديدة.

ابحث عن منصات تُقدّم الدعم التعليمي

قبل تنفيذ أول صفقة تداول، من الضروري أن تتسلّح بمعرفة أساسيات التداول. ابحث عن منصة تُوفّر موارد تعليمية عالية الجودة لتعزيز معارفك. تُقدّم أفضل منصات التداول دوراتٍ تعليمية وموادًا تعليمية أخرى مثل البرامج التعليمية عبر الإنترنت (الندوات) والمقالات، والتي من شأنها أن تُساعدك على بناء الثقة وتعزيز مهاراتك في التداول. يتضمن ذلك فهم المفاهيم الأساسية مثل إدارة المخاطر وفئات الأصول المختلفة والتحليل الفني.

تأكد من أن المنصة منظمة ومرخصة

يُوفّر التداول مع شركة وساطة خاضعة للتنظيم مستوى من الحماية والرقابة يُساهم في صون أموالك ومعلوماتك الشخصية.

ابحث عن منصات يُوصي بها المُتداولون

يمكن أن تُقدّم مراجعات المستخدمين وجوائز القطاع المالي مؤشرات قيّمة حول موثوقية وجودة منصة التداول. ابحث عن مراجعات على مصادر مستقلة مثل Trustpilot وGoogle Play وApp Store. كما أنّ حصول المنصة على الجوائز والتقديرات من جهات مرموقة في القطاع، مثل ForexBrokers.com – وهي منصة رائدة لمراجعة وسطاء الفوركس – أو Good Money Guide – وهي منصة مُقارنة مالية – يُمكن أن يُشير كذلك إلى جودة المنصة ورضا المستخدمين عنها.

تأكد من وجود أدوات إدارة مخاطر قوية

بإمكان أدوات إدارة المخاطر مساعدتك على حماية الأرباح والحدّ من الخسائر.* على سبيل المثال، تسمح لك أوامر وقف الخسارة بتحديد نقطة خروج مُحدّدة مُسبقًا للحدّ من الخسائر المُحتملة في حال تحرك السوق ضدك. أمّا أوامر جني الأرباح فتتيح لك تحصيل الأرباح تلقائيًا عند بلوغ السوق المُستوى المُحدّد الذي تريده. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ أوامر وقف الخسارة ليست مُضمونة وقد لا تقي من الانزلاق السعري في ظروف السوق المُتقلبة.

ابحث عن دعم عملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع:

اختر شركات وساطة تُوفّر قنوات اتصال متعددة، مثل البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة المُباشرة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حتى تتمكّن من طلب المساعدة وقتما احتجت إليها. كما يُمكن أن يكون دعم المُتعدّد اللغات مفيدًا إذا لم تكن اللغة الإنجليزية لغتك الأم. إن خدمة العملاء المُتجاوبة والاحترافية يُمكن أن تُعزّز تجربة التداول لديك من خلال حل المشكلات بسرعة وكفاءة.

اختر منصة تقدّيم تطبيق تداول

في عالم اليوم الذي يتّسم بالسرعة والديناميكية، تُعدّ إمكانية التداول في أي وقت ومن أي مكان ميزةً لا تُقدّر بثمن. لذا، يُنصح باختيار منصة تداول تُوفّر تطبيقًا مُخصّصًا للهواتف الذكية إلى جانب المنصة الإلكترونية، ممّا يُتيح مُراقبة الأسواق وإدارة المراكز وتنفيذ الصفقات بكل يُسر وسهولة أثناء التنقّل. تتميّز أفضل تطبيقات التداول بسرعة أدائها، ووفرة ميزاتها، وتقديمها واجهة مُستخدم سهلة الاستخدام تُحاكي منصة الحاسوب. كما تُساهم ميزات مُتقدّمة، كالإشعارات الفورية، في تنبيه المُتداولين إلى تحركات السوق أو آخر المُستجدّات بشأن صفقاتهم في الوقت الفعلي، ممّا يضمن عدم تفويت أي فرصة استثمارية سانحة.