Có một phần tiền của bạn được hoàn lại mỗi tháng, ngay từ giao dịch CFD đầu tiên của bạn. Cách chúng tôi nói 'cảm ơn' vì đã giao dịch với chúng tôi.
Nhà giao dịch chuyên nghiệp? Bạn sẽ nhận được khoản hoàn tiền cao hơn, cũng như ít hạn chế đòn bẩy hơn.
|Khối lượng vị thế
|$0m - $50m
|> $50m - $150m
|>$150m
|Hoàn tiền %
|5%
|10%
|20%
Hãy tưởng tượng rằng trong một tháng, bạn đóng các giao dịch CFD forex trị giá $150.000.000 về khối lượng danh nghĩa.
Điều này có nghĩa là bạn đủ điều kiện cho mức hoàn tiền cao nhất của chúng tôi, và bạn sẽ nhận lại 20% số chênh lệch của bạn.
Tiền tệ tài khoản: USD
Khối lượng giao dịch ước tính: $150m
Chênh lệch: $20.000*
Hoàn tiền: $20,000 x 0.20 = $4.000
Hãy tưởng tượng rằng trong một tháng, bạn đóng các giao dịch CFD forex trị giá $150.000.000 về khối lượng danh nghĩa.
Điều này có nghĩa là bạn đủ điều kiện cho mức hoàn tiền cao nhất của chúng tôi, và bạn sẽ nhận lại 20% số chênh lệch của bạn.
Tiền tệ tài khoản: GBP
Khối lượng giao dịch ước tính: $150m
Chênh lệch: $20,000/1.25 = £16.000*
Hoàn tiền: £16,000 x 0.20 = £3.200
*Spreads and exchange rate for illustrative purposes only.
Chỉ cần thực hiện một giao dịch CFD duy nhất trên một thị trường mà bạn bị tính phí chênh lệch. Bạn sẽ nhận được một phần trăm của khoản chênh lệch của bạn vào tháng sau.
Bạn giao dịch càng nhiều, bạn sẽ được hoàn lại càng nhiều.
Chúng tôi nhằm mục đích thanh toán khoản hoàn tiền của mỗi tháng vào tài khoản Capital.com của bạn vào ngày làm việc thứ năm của tháng tiếp theo.
Bạn sẽ nhận được một email mỗi khi bạn nhận được một khoản thanh toán hoàn tiền mới.
Chúng tôi tính toán khoản hoàn tiền trên các vị trí đã đóng mỗi ngày vào lúc 00:00 UTC.
Đóng một vị trí sau thời gian này vào ngày cuối cùng của tháng, và nó sẽ được tính vào khoản hoàn tiền của tháng sau.
Khối lượng giao dịch là giá trị thị trường đầy đủ của các giao dịch của bạn, không chỉ là ký quỹ của bạn. Giao dịch trên tất cả các tài khoản của bạn – như MT4 và CFD – được tính vào tiến trình hoàn tiền chênh lệch của bạn trong một loại tài sản.
Chúng tôi tính toán các khoản hoàn tiền bằng USD, nhưng bạn sẽ nhận được chúng bằng tiền tệ của tài khoản của bạn – vì vậy hãy nhớ rằng nếu tài khoản của bạn không phải bằng USD, tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng đến khoản hoàn tiền của bạn.
Vàng, bạc, bạch kim và palladium đều nhận được tỷ lệ hoàn tiền giống như forex.
Các khoản hoàn tiền được tính bằng USD, nhưng bạn sẽ nhận được chúng bằng tiền tệ trong tài khoản của bạn.
Giao dịch trên tất cả các tài khoản của bạn đều được tính vào khối lượng đủ điều kiện của bạn. Các khoản hoàn tiền được tính toán và trả cho mỗi tài khoản dựa trên chênh lệch mà bạn đã trả trong tài khoản đó.