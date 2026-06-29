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Giao dịch State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF - SPTS CFD

29.08+0.41%
The chart shows the SPTS stock price data over the last 1 day, with a current price of 29.08, a high of 28.97, and a low of 28.94.
Bán

28.95

Mua

29.08

0.13
Thấp: 28.94Cao: 28.97
Người bán:
50%
Người mua:
50%
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Giá cổ phiếu chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với giá thị trường trực tiếp.
Điều kiện giao dịch
Loại
Thị trường tài chính này chỉ dành cho giao dịch CFD.
Tìm hiểu thêm về:CFD
CFD
Chênh lệch0.13
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế mua
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế mua
Biên lợi nhuận. Đầu tư của bạn
$1,000.00
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm
Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế.
-0.02154 %
(-$1.08)

Quy mô giao dịch với đòn bẩy ~$5,000.00

Tiền từ đòn bẩy ~ $$4,000.00

-0.02154%
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế bán
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế bán
Biên lợi nhuận. Đầu tư của bạn
$1,000.00
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm
Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế.
-0.000682 %
(-$0.03)

Quy mô giao dịch với đòn bẩy ~$5,000.00

Tiền từ đòn bẩy ~ $$4,000.00

-0.00068%
Thời gian điều chỉnh phí tài trợ qua đêm21:00 (UTC)
Tiền tệUSD
Số lượng giao dịch tối thiểu0.1
Biên lợi nhuận20.00%
Sàn giao dịch chứng khoánUnited States of America
Phí hoa hồng giao dịch10%
Bảo đảm dừng phí bảo hiểm
Phí dừng lỗ đảm bảo (GSL) chỉ được tính khi mức dừng lỗ đảm bảo được kích hoạt. Vui lòng tham khảo phần Phí và Lệ phí trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
1%

1Khoản phí mà chúng tôi tính cho việc thực hiện giao dịch của bạn là chênh lệch giá – tức là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Vui lòng tham khảo mục Phí và Lệ phí trên trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin

Số liệu thống kê chính
Trước đó Đóng28.94
Mở28.96
Thay đổi 1 năm1.05%
Phạm vi trong ngày28.94 - 28.97

Giao dịch State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF - SPTS

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Phản hồi và xếp hạng của người dùng

Đọc phản hồi từ khách hàng, bất kể họ có mức độ kinh nghiệm như thế nào.
2023-02-01
L*************

Rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, dễ dùng, chi phí rẻ.

2022-03-01
M*****

Rat thich hop cho vietnam

2023-09-01
T*****

Dịch vụ rất tuyệt vời . Nhanh chóng . Uy tin

2022-06-05
Q**** H** H*

Rất tốt. Rất nhanh và biểu đồ rất đẹp.

2022-04-16
T**

Ứng dụng rất tốt, dể hiểu ,dể sử dụng

2025-07-03
H**

Sau khi cập nhật lại thì app chạy tốt. Giao dịch dễ

2024-07-12
D*** T** H* ******

Capital mới mang đến cho chung ta một thị trường cổ phiếu một thế giói cho tất cả...phù họp cho tất cả....

2024-06-09
H* D*** T**

ứng dụng an toàn

Hiển thị đánh giá 4 và 5 sao của chúng tôi. Các chi tiết cụ thể của người dùng đã được ẩn danh một cách có chủ đích để bảo vệ quyền riêng tư của họ theo yêu cầu của GDPR

4.6
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
4.6

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1. Tạo tài khoản của bạn (tùy thuộc vào điều kiện đủ điều kiện)2. Nạp tiền theo điều khoản của bạn3. Giao dịch khi bạn sẵn sàng