Trang chủThị trườngChỉ sốSwitzerland 20 Future

Giao dịch Switzerland 20 Future - FSMIU2026 CFD

137300%
The chart shows the FSMIU2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 13730, a high of 13731.1, and a low of 13720.1.
Bán

13727.1

Mua

13730

2.9
Thấp: 13720.1Cao: 13731.1
Người bán:
50%
Người mua:
50%
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Giá cổ phiếu chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với giá thị trường trực tiếp.
Điều kiện giao dịch
Loại
Thị trường tài chính này chỉ dành cho giao dịch CFD.
Tìm hiểu thêm về:CFD
CFD
Chênh lệch2.9
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế mua
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế mua
Biên lợi nhuận. Đầu tư của bạn
CHF 1,000.00
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm
Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế.
-0.01096 %
(-CHF 11.00)

Quy mô giao dịch với đòn bẩy ~CHF 100,000.00

Tiền từ đòn bẩy ~ $CHF 99,000.00

-0.01096%
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế bán
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế bán
Biên lợi nhuận. Đầu tư của bạn
CHF 1,000.00
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm
Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế.
-0.01096 %
(-CHF 11.00)

Quy mô giao dịch với đòn bẩy ~CHF 100,000.00

Tiền từ đòn bẩy ~ $CHF 99,000.00

-0.01096%
Thời gian điều chỉnh phí tài trợ qua đêm21:00 (UTC)
Tiền tệCHF
Số lượng giao dịch tối thiểu0.001
Biên lợi nhuận1.00%
Sàn giao dịch chứng khoán
Phí hoa hồng giao dịch10%
Bảo đảm dừng phí bảo hiểm
Phí dừng lỗ đảm bảo (GSL) chỉ được tính khi mức dừng lỗ đảm bảo được kích hoạt. Vui lòng tham khảo phần Phí và Lệ phí trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
0.03%

1Khoản phí mà chúng tôi tính cho việc thực hiện giao dịch của bạn là chênh lệch giá – tức là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Vui lòng tham khảo mục Phí và Lệ phí trên trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin

Giao dịch Switzerland 20 Future - FSMIU2026 CFD

The Switzerland 20, or the Swiss Sepket Index (SMI), is Switzerland's most valuable blue-chip market index. The SMI index consists of the 20 largest and most traded mid- and large-cap stocks, according to the Swiss Performance Index. Founded in 1988, the index had a baseline value of 1500 points. The SMI index composition is re-examined annually. The index is calculated in real-time. The updated index level is displayed as soon as a new transaction with a security included into the index takes place. The securities of the Swiss Sepket Index account for 90% of the entire market capitalisation and 90 of the trading volume of Switzerland's and Liechtenstein's equities traded on the SIX Swiss Exchange. Considered a benchmark of the Swiss stock market, the SMI is the underlying index for various derivative instruments.

Phản hồi và xếp hạng của người dùng

Đọc phản hồi từ khách hàng, bất kể họ có mức độ kinh nghiệm như thế nào.
2023-02-01
L*************

Rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, dễ dùng, chi phí rẻ.

2022-03-01
M*****

Rat thich hop cho vietnam

2023-09-01
T*****

Dịch vụ rất tuyệt vời . Nhanh chóng . Uy tin

2022-06-05
Q**** H** H*

Rất tốt. Rất nhanh và biểu đồ rất đẹp.

2022-04-16
T**

Ứng dụng rất tốt, dể hiểu ,dể sử dụng

2025-07-03
H**

Sau khi cập nhật lại thì app chạy tốt. Giao dịch dễ

2024-07-12
D*** T** H* ******

Capital mới mang đến cho chung ta một thị trường cổ phiếu một thế giói cho tất cả...phù họp cho tất cả....

2024-06-09
H* D*** T**

ứng dụng an toàn

Hiển thị đánh giá 4 và 5 sao của chúng tôi. Các chi tiết cụ thể của người dùng đã được ẩn danh một cách có chủ đích để bảo vệ quyền riêng tư của họ theo yêu cầu của GDPR

4.8
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
4.6

Ba bước để bắt đầu

1. Tạo tài khoản của bạn (tùy thuộc vào điều kiện đủ điều kiện)2. Nạp tiền theo điều khoản của bạn3. Giao dịch khi bạn sẵn sàng