Trang chủThị trườngChỉ sốAustralia 200

Giao dịch Australia 200 - AU200au CFD

9046.4-0.03%
The chart shows the AU200au index price data over the last 1 day, with a current level of 9046.4, a high of 9067.6, and a low of 9026.2.
Bán

9045.6

Mua

9046.4

0.8
Thấp: 9026.2Cao: 9067.6
Người bán:
22.8916%
Người mua:
77.1084%
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Giá cổ phiếu chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với giá thị trường trực tiếp.
Điều kiện giao dịch
Loại
Thị trường tài chính này chỉ dành cho giao dịch CFD.
Tìm hiểu thêm về:CFD
CFD
Chênh lệch0.8
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế mua
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế mua
Biên lợi nhuận. Đầu tư của bạn
A$1,000.00
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm
Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế.
-0.022774 %
(-A$22.80)

Quy mô giao dịch với đòn bẩy ~A$100,000.00

Tiền từ đòn bẩy ~ $A$99,000.00

-0.02277%
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế bán
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế bán
Biên lợi nhuận. Đầu tư của bạn
A$1,000.00
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm
Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế.
0.000856 %
(A$0.90)

Quy mô giao dịch với đòn bẩy ~A$100,000.00

Tiền từ đòn bẩy ~ $A$99,000.00

0.00086%
Thời gian điều chỉnh phí tài trợ qua đêm21:00 (UTC)
Tiền tệAUD
Số lượng giao dịch tối thiểu0.01
Biên lợi nhuận1.00%
Sàn giao dịch chứng khoán
Phí hoa hồng giao dịch10%
Bảo đảm dừng phí bảo hiểm
Phí dừng lỗ đảm bảo (GSL) chỉ được tính khi mức dừng lỗ đảm bảo được kích hoạt. Vui lòng tham khảo phần Phí và Lệ phí trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
0.02%

1Khoản phí mà chúng tôi tính cho việc thực hiện giao dịch của bạn là chênh lệch giá – tức là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Vui lòng tham khảo mục Phí và Lệ phí trên trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin

Giao dịch Australia 200 - AU200au

The Australia 200 (ASX 200) is considered Australia's leading share market index that measures the performance of the top 200 companies. It is listed on the Australian Securities Exchange (ASX) by means of float-weighted market capitalisation. Since April 2000 it has become the principal investment benchmark in Australia. The number of companies, listed in this index, is variable and should not necessarily comprise of exactly 200. Its composition is revised quarterly. The high rate of market representation is responsible for the two major functions of the ASX 200 index: providing a benchmark for the stock market and giving investors a highly liquid and tradable index (ASIC)

Phản hồi và xếp hạng của người dùng

Đọc phản hồi từ khách hàng, bất kể họ có mức độ kinh nghiệm như thế nào.
2023-02-01
L*************

Rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, dễ dùng, chi phí rẻ.

2022-03-01
M*****

Rat thich hop cho vietnam

2023-09-01
T*****

Dịch vụ rất tuyệt vời . Nhanh chóng . Uy tin

2022-06-05
Q**** H** H*

Rất tốt. Rất nhanh và biểu đồ rất đẹp.

2022-04-16
T**

Ứng dụng rất tốt, dể hiểu ,dể sử dụng

2025-07-03
H**

Sau khi cập nhật lại thì app chạy tốt. Giao dịch dễ

2024-07-12
D*** T** H* ******

Capital mới mang đến cho chung ta một thị trường cổ phiếu một thế giói cho tất cả...phù họp cho tất cả....

2024-06-09
H* D*** T**

ứng dụng an toàn

Hiển thị đánh giá 4 và 5 sao của chúng tôi. Các chi tiết cụ thể của người dùng đã được ẩn danh một cách có chủ đích để bảo vệ quyền riêng tư của họ theo yêu cầu của GDPR

4.6
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
Xếp hạng và Đánh giá
4.6
4.6

Ba bước để bắt đầu

1. Tạo tài khoản của bạn (tùy thuộc vào điều kiện đủ điều kiện)2. Nạp tiền theo điều khoản của bạn3. Bắt đầu khi bạn sẵn sàng