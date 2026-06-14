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Giao dịch EUR/SEK Forward CFD

10.87890%
The chart displays the EURSEKZ2026 exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 10.8789, a high of 10.8832, and a low of 10.8641.
Bán

10.8645

Mua

10.8789

0.01439
Thấp: 10.8641Cao: 10.8832
Người bán:
50%
Người mua:
50%
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Giá cổ phiếu chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với giá thị trường trực tiếp.
Điều kiện giao dịch
Loại
Thị trường tài chính này chỉ dành cho giao dịch CFD.
Tìm hiểu thêm về:CFD
CFD
Chênh lệch0.01439
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế mua
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế mua
Biên lợi nhuận. Đầu tư của bạn
SEK 1,000.00
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm
Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế.
-0.00411 %
(-SEK 4.11)

Quy mô giao dịch với đòn bẩy ~SEK 100,000.00

Tiền từ đòn bẩy ~ $SEK 99,000.00

-0.00411%
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế bán
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm cho vị thế bán
Biên lợi nhuận. Đầu tư của bạn
SEK 1,000.00
Điều chỉnh phí tài trợ qua đêm
Phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế.
-0.00411 %
(-SEK 4.11)

Quy mô giao dịch với đòn bẩy ~SEK 100,000.00

Tiền từ đòn bẩy ~ $SEK 99,000.00

-0.00411%
Thời gian điều chỉnh phí tài trợ qua đêm21:00 (UTC)
Tiền tệSEK
Số lượng giao dịch tối thiểu100
Biên lợi nhuận1.00%
Sàn giao dịch chứng khoán
Phí hoa hồng giao dịch10%
Bảo đảm dừng phí bảo hiểm
Phí dừng lỗ đảm bảo (GSL) chỉ được tính khi mức dừng lỗ đảm bảo được kích hoạt. Vui lòng tham khảo phần Phí và Lệ phí trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
0.03%

1Khoản phí mà chúng tôi tính cho việc thực hiện giao dịch của bạn là chênh lệch giá – tức là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Vui lòng tham khảo mục Phí và Lệ phí trên trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin

Giao dịch EUR/SEK Forward CFD

The base currency – EUR. The counter currency – SEK. The EUR/SEK chart represents the relationship between Euro and Swedish krona. Though Sweden constitutes the part of the Euro-Zone and is obliged to adopt Euro currency according to the Accession Treaty of 1995, the nation still maintains its 230-year-old krona. During the financial crisis EUR is strongly appreciated, but the Swedish crown (krona) also takes advantage from the current Euro-Zone crisis, because people worry about the future of the single bloc currency. As the Euro-Zone keeps facing numerous economic challenges, the EUR/SEK currency pair will continue to be volatile. To browse the latest Forex EUR/SEK rates, follow Capital.com.

Phản hồi và xếp hạng của người dùng

Đọc phản hồi từ khách hàng, bất kể họ có mức độ kinh nghiệm như thế nào.
2023-02-01
L*************

Rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng, dễ dùng, chi phí rẻ.

2022-03-01
M*****

Rat thich hop cho vietnam

2023-09-01
T*****

Dịch vụ rất tuyệt vời . Nhanh chóng . Uy tin

2022-06-05
Q**** H** H*

Rất tốt. Rất nhanh và biểu đồ rất đẹp.

2022-04-16
T**

Ứng dụng rất tốt, dể hiểu ,dể sử dụng

2025-07-03
H**

Sau khi cập nhật lại thì app chạy tốt. Giao dịch dễ

2024-07-12
D*** T** H* ******

Capital mới mang đến cho chung ta một thị trường cổ phiếu một thế giói cho tất cả...phù họp cho tất cả....

2024-06-09
H* D*** T**

ứng dụng an toàn

Hiển thị đánh giá 4 và 5 sao của chúng tôi. Các chi tiết cụ thể của người dùng đã được ẩn danh một cách có chủ đích để bảo vệ quyền riêng tư của họ theo yêu cầu của GDPR

4.8
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
Xếp hạng và Đánh giá
4.7
4.6

Ba bước để bắt đầu

1. Tạo tài khoản của bạn (tùy thuộc vào điều kiện đủ điều kiện)2. Nạp tiền theo điều khoản của bạn3. Giao dịch khi bạn sẵn sàng