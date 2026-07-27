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Đây là cách chúng tôi bảo vệ quỹ của bạn thông qua quy định, phân tách quỹ, bảo hiểm và các giải pháp an ninh.
Không mất thêm chi phí nào cho bạn, chúng tôi đã mua bảo hiểm để bảo vệ quỹ của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ được bảo hiểm cho các khoản lỗ vượt quá $20,000, lên đến $1,000,000, trong trường hợp không thể thanh toán nợ một cách không thể xảy ra.
Chúng tôi được quản lý trên năm khu vực tài chính toàn cầu, bao gồm Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) tại địa phương. Theo đúng luật pháp và các biện pháp bảo vệ địa phương, chúng tôi bảo vệ trải nghiệm giao dịch của bạn với sự tuân thủ ở mọi bước.
Chương trình an ninh toàn diện của chúng tôi bao gồm các giải pháp an ninh hàng đầu thị trường để đảm bảo cơ sở hạ tầng của chúng tôi luôn được bảo mật.
Trong trường hợp không may xảy ra tình trạng phá sản, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn đầy đủ về việc yêu cầu, hướng dẫn bạn qua từng bước của quy trình. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý theo các điều khoản của chính sách, và đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.
Phân tách tiền của khách hàng có nghĩa là tiền của bạn được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với quỹ của chính Capital.com. Điều này đảm bảo rằng tiền của bạn được bảo vệ và không thể được nhà môi giới sử dụng cho bất kỳ mục đích hoạt động nào.
Có, Capital.com được quản lý ở nhiều khu vực tài chính, bao gồm Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) và các cơ quan tài chính toàn cầu khác. Điều này có nghĩa là chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt để bảo vệ trải nghiệm giao dịch của bạn.
Quỹ của bạn được giữ an toàn trong các tài khoản tách biệt với các tổ chức tài chính được công nhận quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp bảo hiểm chi trả cho các khoản lỗ vượt quá $20,000, lên đến $1,000,000, trong trường hợp không thể thanh toán nợ một cách không thể xảy ra. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ tài khoản của bạn.
Không, Capital.com không thể sử dụng quỹ của khách hàng cho bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động kinh doanh nào. Là một nhà môi giới được quản lý, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phân tách tiền của khách hàng.