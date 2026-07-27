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Bảo vệ nâng cao cho quỹ của bạn

Đây là cách chúng tôi bảo vệ quỹ của bạn thông qua quy định, phân tách quỹ, bảo hiểm và các giải pháp an ninh.

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Cách chúng tôi bảo vệ tiền của bạn

Bảo hiểm nâng cao lên tới $1.000.000

Không mất thêm chi phí nào cho bạn, chúng tôi đã mua bảo hiểm để bảo vệ quỹ của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ được bảo hiểm cho các khoản lỗ vượt quá $20,000, lên đến $1,000,000, trong trường hợp không thể thanh toán nợ một cách không thể xảy ra.

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Giao dịch với một nhà môi giới toàn cầu đáng tin cậy

Chúng tôi được quản lý trên năm khu vực tài chính toàn cầu, bao gồm Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) tại địa phương. Theo đúng luật pháp và các biện pháp bảo vệ địa phương, chúng tôi bảo vệ trải nghiệm giao dịch của bạn với sự tuân thủ ở mọi bước.

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Một nền tảng giao dịch an toàn mà bạn có thể tin tưởng

Chương trình an ninh toàn diện của chúng tôi bao gồm các giải pháp an ninh hàng đầu thị trường để đảm bảo cơ sở hạ tầng của chúng tôi luôn được bảo mật.

Tìm hiểu thêm về bảo mật nền tảng của chúng tôi

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào tôi có thể yêu cầu bảo hiểm này nếu cần?

Trong trường hợp không may xảy ra tình trạng phá sản, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn đầy đủ về việc yêu cầu, hướng dẫn bạn qua từng bước của quy trình. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý theo các điều khoản của chính sách, và đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Phân tách tiền của khách hàng có nghĩa là gì?

Phân tách tiền của khách hàng có nghĩa là tiền của bạn được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với quỹ của chính Capital.com. Điều này đảm bảo rằng tiền của bạn được bảo vệ và không thể được nhà môi giới sử dụng cho bất kỳ mục đích hoạt động nào.

Capital.com có phải là một nhà môi giới được quản lý không?

Có, Capital.com được quản lý ở nhiều khu vực tài chính, bao gồm Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) và các cơ quan tài chính toàn cầu khác. Điều này có nghĩa là chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt để bảo vệ trải nghiệm giao dịch của bạn.

Capital.com bảo vệ tiền của tôi như thế nào?

Quỹ của bạn được giữ an toàn trong các tài khoản tách biệt với các tổ chức tài chính được công nhận quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp bảo hiểm chi trả cho các khoản lỗ vượt quá $20,000, lên đến $1,000,000, trong trường hợp không thể thanh toán nợ một cách không thể xảy ra. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ tài khoản của bạn.

Capital.com có thể sử dụng tiền của tôi cho các hoạt động kinh doanh của nó không?

Không, Capital.com không thể sử dụng quỹ của khách hàng cho bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động kinh doanh nào. Là một nhà môi giới được quản lý, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phân tách tiền của khách hàng.

Ngành công nghiệp nói gì về chúng tôi

Các sản phẩm trực quan, dịch vụ khách hàng tận tâm và sự đổi mới không ngừng của chúng tôi đã nhiều lần được công nhận bởi một số tổ chức uy tín hàng đầu trong ngành. Dưới đây là một vài giải thưởng gần đây nhất của chúng tôi.
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Good Money Guide
Tài khoản giao dịch tốt nhất: Lựa chọn của mọi người (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt nhất trong phân khúc: Hoa hồng và Phí (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dễ Sử Dụng (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giao Dịch Tiền Điện Tử (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Nhà Môi Giới Trên TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giáo Dục (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ứng Dụng Đạt Giải 5 Sao (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Nhà Cung Cấp CFD Đạt Giải 5 Sao (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Nền Tảng Lựa Chọn Đạt Giải 5 Sao (2024)
award
Giải thưởng Tiền Tệ Trực Tuyến
Nền Tảng Giao Dịch Tốt Nhất Toàn Diện (2024)
award
ForexBrokers.com
Tốt nhất trong phân khúc: Hoa hồng và Phí (2024)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dễ Sử Dụng (2024)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Giáo Dục (2024)
award
ForexBrokers.com
Tốt Nhất Trong Phân Khúc: Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (2024)
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Công nghệ Deloitte
Công ty công nghệ phát triển nhanh số 1 tại Síp và Trung Đông (2023)
award
Good Money Guide
Ứng dụng Giao dịch Tốt nhất (2023)
award
Giải thưởng Tiền Tệ Trực Tuyến
Nhà Cung Cấp CFD Tốt Nhất (2023)
award
ForexBrokers.com
Nhà Môi Giới Phát Triển Nhanh Nhất (2023)
award
Xu Hướng Đầu Tư
Mức Độ Hài Lòng Chung Của Khách Hàng (2022)
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Xu Hướng Đầu Tư
Giá trị đồng tiền (2022)
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ADVFN
Nền Tảng Cá Cược Chênh Lệch Tốt Nhất (2022)
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Tạp chí Nhà đầu tư của Financial Times
Tốt Nhất Cho Nhà Đầu Tư Mới Bắt Đầu (2022)

Ba bước để bắt đầu

1. Tạo tài khoản của bạn (tùy thuộc vào điều kiện đủ điều kiện)2. Nạp tiền theo điều khoản của bạn3. Bắt đầu khi bạn sẵn sàng